1. За шесть лет незаконной российской оккупации в Крыму без вести пропали 45 человек, при этом доля 15 из них до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым и опубликовали список пропавших без вести: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Ескендер Апселямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Арсен Алиев, Ескендер Ибраимов и Эрвин Ибрагимов.

2. Председатель Госдуры россии Вячеслав Володин заявил, что после вступления в силу закона о приравнивании к “экстремизму” призывов к “отчуждению территории россии”, ответственность будет наступать и для тех, кто находится за границей. В частности, оккупант указал на украинских политиков, которые делают заявления по аннексии Крыма и его деоккупации: “Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну”.

3. Сразу два разведборта США работали сегодня возле Крыма.

4. Политзаключенного ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева оккупанты содержат в подвале СИЗО Таганрога с заваренным окном, где жарко и нет свежего воздуха. Туда крымчанина бросили за отказ участвовать в “референдуме” по обнулению путина.

5. Днепровский районный суд Киева приговорил к 10 годам тюрьмы экс-главу оккупационного Минздрава Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене. Предатель помогал оккупантам проводить т.н. “референдум” и склонял своих подчиненных к получению аусвайсов. Оккупанты сначала наградили коллаборанта должностью, а потом выбросили за ненадобностью, и он поехал на материк, где был задержан.

6. Рашистского актера Антона Пампушного, который сыграл одну из главных ролей в снятом в том числе на территории аннексированного Крыма фильме “Балканский рубеж” (2019 год), задержали в аэропорту “Борисполь” в Киеве, после чего выдворили из Украины с запретом на въезд в страну на 3 года.

7. В одном из портов Николаева во время оформления иностранного судна пограничники Херсонского отряда запретили въезд четырем гражданам россии, которые незаконно посещали аннексированный Крым в обход украинских пунктов пропуска. Всем им запрещен въезд в Украину на 3 года. С начала 2020 года пограничники Херсонского отряда выявили 46 иностранцев, нарушивших правила въезда в Крым.

8. У рашистской певицы Zivert (Юлия Зиверт), которая ранее выступала в аннексированном Крыму, запланировано два концерта в Украине — в Одессе (24 июля) и в Киеве (4 августа). Причем рашистка отметила, что после Крыма уже спокойно давала концерт в Киеве.

9. В оккупированном Крыму “суд” признал виновным любителя россии Олега Зубкова в “деле” о пострадавшей в парке львов “Тайган” туристке, и назначил пособнику оккупантов штраф в размере 400 тысяч рублей.

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1 (трехлетний ребенок). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1171 человека, в том числе 282 в Севастополе. Умерли 37 человек, в том числе 5 — в Севастополе.

11. Оккупанты с завтрашнего дня отменяют обязательную обсервацию. Вместо этого въезжающие должны иметь тест с отрицательным результатом на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее, чем за три дня до прибытия в россию или в оккупированный россией Крым.

12. Пишет Наталья Кириченко — мягковатный отельер из Судака, аналитические способности мозга которой начали подавать признаки жизни, но до выздоровления еще далеко: “Я поддерживаю судакчан и всех, кто против застройки долины под Меганомом. Природа должна остаться нетронутой. Должно быть место отдыха от цивилизации. Теперь там будет забор и через него в лучшем случае нам позволят смотреть на море. Да, я даю интервью Крым.Реалиям и не считаю это зазорным. Для меня Украина и украинцы — не Бандера и враги, а соседи, и я уважаю их выбор и суверенитет. Но все понимают, что нет в россии свободных и независимых СМИ, которые напишут то, что не согласовано с руководством. Некоторые ТВ каналы в Крыму вызывают просто отвращение. Время все расставит по своим местам. Это благо для Крыма и крымчан, что мы под санкциями. Только потому у нас нет дерьмовых пятерочек и магнитов, продающих отраву. Как только Крым станет полноправным субъектом россии, крымчане перестанут быть свободными, независимыми людьми, а, как все россияне, пойдут искать работу за еду, жить в долгах, покупать дешевые, дерьмовые продукты в сетях. И любоваться на море через заборы. Ведь главное, чтобы не было Майдана, не было войн, все стерпим, все слюбим”.

13. Ялта. Санаторий “Курпаты” устанавливает очередной забор — чтобы отделить свою зону от внешнего мира. По словам работника пляжа, они не собираются пускать посторонних. Закрывают оккупанты и другие пляжи, о чем жители Крыма возмущенно сообщают в соцсетях.

14. Феодосия. Вчера ходил на пляж. Второй городской. Понравилась картина: сидит мужик в протёртых труселях и уплетает булку хлеба (кирпич) с пакетом дешевого молока. В кафе напротив пусто. На море у нефтебазы стоит танкер. В городском порту тоже стоит какая-то лохань.

P.S. Пока оккупанты собираются сажать украинских политиков, которые делают заявления об аннексии и деоккупации Крыма, понаехавший депутат Первоуральской городской думы сломал свод основания черепа крымчанину во время словесной перепалки. Депутат, чье имя оккупанты не разглашают, признал свою вину, но уголовное дело пока не открыто. Хорошо, что бандер прогнали и не стреляет никто. Но сколько еще черепов должны сломать оккупанты, чтобы до каждого ватника дошло, что машина времени, перенесшая нас во времена слуг и рабов, это наша суровая реальность...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.