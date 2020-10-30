1. Конституционный суд Украины отменил полномочия НАПК и закрыл доступ к декларациям чиновников и политиков, вернув Украину во времена, когда не существовало антикоррупционного законодательства. Тем временем журналисты “Схем” выяснили, что Глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированного россией Крыма, оформив договор купли-продажи по законодательству оккупантов, но не отразив информацию об этом в своей декларации. На этих курвах в мантиях клейма негде ставить! Когда же вы нажретесь?!

2. Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи Дуко Оранье в деле о “скифском золоте”. Оранье ранее представлял интересы российской компании “Промнефтьстрой” в деле против ОАО “НК ЮКОС” и тесно сотрудничал с адвокатами, которые сейчас работают с крымскими музеями

3. Оккупанты нагрянули с обыском в квартиру понаехавшего до оккупации в Крым рашиста Ильи Большедворова, который в 2014 радовался захвату Крыма россией и мечтал попасть к кормушке: “В 6 утра 29.10.2020 г. — 5 чел. по гражданке вошли в квартиру под предлогом поступившего некого заявления "о подозрении в организации массовых беспорядков" в рамках административного дела. По словам жены Ирины Большедворовой, у Ильи силой выхватили мобильный телефон из рук и начали проводить досмотр помещения. Были просмотрены данные на личном компьютере жены на наличие неких агитационных материалов, плакатов и т.д. Присутствуют понятые. Жена и дети в данный момент находятся в шоковом состоянии от происходящего”, — написал еще один ватоголовый разочаровашка Олег Кочеров. Он также добавил, что обыск прошел у кизяка Сергей Акимова и их единомышленника Сергея Васильева. После обыска троих активных участников захвата Крыма увезли в “суд”

4. 200 призывников из Крыма оккупанты незаконно призвали и отправили для прохождения службы в россию. Подобные действия рашистов нарушают Женевскую конвенцию ООН и являются военным преступлением, о чем Украина сообщила в Офис прокурора Международного уголовного суда

5. У 30-метровому руслі тече 30-сантиметрова річка. Колись горда і повноводна річка Альма

6. Судак, Уютное, Веселое… Вода в кранах соленая — когда есть, конечно: “В Уютном давно соленая-пресоленая. Это для профилактики коронавирусной инфекции. Комнатные цветы, правда, гибнут”, “Не соленая, а минеральная”, “Платим хорошо, пользуемся не очень. Пить и кушать готовить — покупаем очищенную. Или в родниках набираем”

7. Посмотрите, как выглядело Бахчисарайское водохранилище ДО спасения “родной гаванью” нас от жизни в марте 2014, и как оно выглядит сейчас.

8. “Сергей Валерьевич, прокомментируйте ситуацию с повышением цен на сахар. Вчера в ПУДе (прим — бывший АТБ) уже сахар 62 рубля. Обещали цены снизить с появлением железной дороги. Сезон закаток уже прошел. Цены каждый день растут на 10 рублей”, — жалуются ватники Гоблину. А чего жалуетесь? Вот мост построят и цены упадут.

9. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 225 новых случаев коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — рекордные для города 74 (+2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 11 247 человек, в том числе 2 238 в Севастополе. Умерло 206 человек, в том числе 63 — в Севастополе

10. Появились подробности того, что происходит в ковидном госпитале в Севастополе, где живые часами лежат с трупами и не могут докричаться до медперсонала. Оккупанты обвинили больных в том, что они предали шокирующую ситуацию огласке.

11. “Лечитесь дома, мест нет… Сегодня забрали последние 12 ампул антибиотика, объехав предварительно весь город”. В Судаке (и не только) закончились лекарства… Даже фуфломицин… И врачи… И медицина. Ватники констатируют в соцсетях, что помощи ждать неоткуда.

12. Лекарства были раздобыты в Херсонской области и доставлены в оккупацию — для лечения моей близкой родственницы от ковида. Утром её не стало.

13. До оккупации слова “мобильная связь” и “балкон” в одном предложении мы употребляли в 1999 году последний раз: “Скажите, а это какой-то особый вид ненависти к севастопольцам, которые живут на Шевченко, Косарева, Маринеско, Молодых строителей? Мобильная связь — как манна небесная. Поговорить надо — идешь на балкон. Заходишь на рынок — связи нет. Идешь рядом со школой — связи нет. А если ЧП? Скорую вызвать? Бегать и искать сигнал? Это вообще нормально, что в таком густонаселенном районе связь как в деревне Кукуево? Губернатор говорил что-то про санкции. Какие санкции??? Вышку поставьте и все! Или после выборов уже на всех плевать?”. Плевать на всех не после “выборов”, а после 2014 года. Думайте, ватники, думайте!

14. Заметил, что в Ялте стали появляться пункты выдачи от OZON.ru. Если кто не знает — лапотная пародия на Amazon

P.S. Оккупанты оштрафовали на 20 тысяч рублей ватников Илью Большедворова, Сергея Акимова и Сергея Васильева, которых задержали сегодня после обысков. Им вменяют “нарушение порядка проведения публичных мероприятий”. Ватников гнобят за одиночные пикеты, которые те провели из-за катастрофической ситуации с водой, обвинив “крымские власти” в бездействии и возложив на них всю вину. Ситуация с обысками у пособников оккупантов показывает нам две вещи: во-первых, тема устроенной рашистами водной катастрофы является крайне болезненной для Кремля, который за 6 лет аннексии не придумал (и не сможет) способа её решения — сколько бы миллиардов на это ни выделялось; во-вторых, как я и говорил, сначала они пришли за нами, но рано или поздно придут и за вами, за каждым из вас, кто активно помогал захватывать Крым, а потом не смог закрыть рот в поисках телевизионной версии россии. Что посеешь, то и пожнешь. А засеяли вы украинскую землю обильно… слезами, кровью и смертями. Пожинать долго будете!