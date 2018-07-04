1. Объявившая 20 июня голодовку Раиме Примова, мать фигуранта севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Нури Примова, попала в больницу.

2. Оккупанты приближают водную катастрофу в Крыму. Сегодня Гоблин сообщил, что с 15 июля начнется подача воды в восточные регионы Крыма (Феодосию и Керчь) по построенному трубопроводу, источником воды в котором будут Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы. Водозаборы представляют из себя десятки скважин, которые уходят на глубину 110-185 метров. Из этих скважин, которые были пробурены в 2014 году, оккупанты с 2015 года в тестовом режиме уже качают воду, уничтожая почвы (засоление) и исчерпывая остатки подземных водных ресурсов. Скважины этих водозаборов находятся в Нижнегорском и Джанкойском районах Крыма, в которых месяц назад оккупанты ввели режим ЧС из-за засухи, а также погибла большая часть урожая.

3. В Керчи и Яны-Капу (Красноперекопске) продолжаются перебои со светом и водой.

4. Жители Ялты снова просят оккупантов ничего не трогать — особенно то, что делала Украина. Всё познается в сравнении: “Хочу сказать спасибо за ремонт дороги на Рабочей. Просто нет слов от восхищения!!!!! Была дорога плохая, но вы сделали ещё хуже!! Ваш латочный ремонт после первого дождя смоет”. Комментарии: “А Ленинградскую снова раздолбали. Аж зла не хватает. Большинство ещё украинских дорог лучше бы не трогали”, “Проезжала там вчера. Кошмар! Позор начальникам!!!”, “Такой ремонт курам на смех”, “И на Руданского”, “Не грустите. После одного хренового ремонта последует следующий, такой же хреновый, за кучу денег. Зато нет безработицы и бюджет освоен, а самое главное — отправлен доклад о том, что "всё отлично в нашем королевстве"”, “Хуже — лучше. Главное, пару лямов списали!”, “Как же достали эти власти с их говеными дорогами!”, “Это россия, детка”, “Этот "ремонт" "проведён" на многих улицах города. До первых хороших дождей”, “Ну, как говорится, в россии две беды…”, “(Понаехавший не считает Крым россией) У вас точно беда и не связывайте с россией. В россии дороги отличные. А в Ялте — так жопа полная”.

5. Посмотрите, во что за годы оккупации превратились морские причалы в Мисхоре.

6. Ялта утопает в говени: “Каждый раз думаю: хуже, чем при этом Мэре, ещё не было. Приходит следующий и понимаю: нет, тот ещё был ничего, при нем хоть что-то в городе делали. Такой грязи Ялта ещё не знала. Пройдите по любому спальному району города Счастья и ужаснитесь. Слабо верится, но, может, кто-то из нашего "белого дома" прочтет и хоть что-то сделает”.

7. У жителей Симферополя спросили: “Какие плюсы жизни в Симферополе?”. Ответы: “Плюсов не вижу. Есть санкции со стороны крупнейших IT-корпораций, которые достаточно сильно сказываются на молодом поколении”, “Никаких”, “Никаких!!!”, “Никаких”, “Никаких”, “Ну, можно отсюда уехать”, “Абсолютно, мне кажется, никаких”, “Ничего хорошего в нем нет. В центральной части города так загажено, что думаешь порой, живут ли здесь вообще люди или это город-свалка? Многие бы и уехали, да обстоятельства не позволяют”, “Если вам всем не нравится жить в Симферополе, почему находитесь в этом городе? Я очень люблю Симферополь. Мне вас жаль”, “Вас жаль. Когда ваши розовые очки уже не смогут фильтровать, Кондратий неизбежен”. Отмечу, никогда до оккупации симферопольцы не относились так к своему городу, да и город выглядел иначе. Была у жителей даже некая претензия на столичность. А теперь да, захолустье под санкциями на военной базе агрессора со всеми вытекающими последствиями.

8. Сбербанк понаехавшие уже искали — пришла очередь Вестерн-Юнион: “Есть ли в Перекопе вестерн Юнион?”. Очевидные ответы: “Нет”, “В 2013-м”.

9. Еще у одного недобанка в Крыму начались проблемы. Якутский банк “Таатта” ввел ограничения на снятие денег со счетов физических и юридических лиц, часть руководства уволилось, людей призывают закрыть счета. О существовании некоторых банков я узнаю только тогда, когда они доживают свои последние дни в Крыму. По состоянию на 31 августа 2017 года (последние данные на сайте “Банка россии”), самым большим пакетом в недобанке в размере 49,59% владел Андрей Кобзон, сын певца ртом Иосифа Кобзона.

10. На ватных пабликах тебе всегда помогут, подскажут, поддержат: “Кто может подсказать: можно ли выехать на Украину с ребенком, если у него утеряно свидетельство о рождении? Для восстановления свидетельства”. Ответы: “Нет”, “Да”, “Нет”, “Да”.

11. Ватники обзавидовались Турции, в которую хлынули россияне. Про мост никто не вспоминает: “Думаю, надо цены на жилье поднять! Смотрите, как у Турции поперло, ща и у нас попрет. Число российских туристов, которые посетили Анталью с начала 2018 года, стало рекордным. В период с января по июль в курортный город приехало почти 4,9 миллиона туристов, из которых 40,19 процента — россияне”. Комментарии: “Неудивительно, в Турцию дешевле съездить, чем сюда + там все включено”, “В посте сарказм, если кто не понял”, “При этом с 1 июля взлетели цены на авиабилеты в Крым. Может, турпотоком кто-то руководит??”, “Надо было не к россии присоединяться, а к ОАЭ. Вот бы тогда было бы зае*ись!”, “Был в Анапе по делам. Там РЕАЛЬНО ВСЕ ДЕШЕВЛЕ. А потом ноем, что сезон плохой, людей нет”.

12. Вчера в 16:30 ехал через Феодосию вдоль моря (Береговое, Приморское). Пляжи вдоль побережья и при совке, и до российской оккупации Крыма всегда в это время были забиты народом. А что сейчас? Редкие кучки. Или не сезон ещё, что ли???

13. Запоребрик из Новосибирска брызжет ядом: “О каких туристах можно говорить, если люди, от высшего руководства до низшего, не хотят работать, только бы обмануть и положить в карман. На материке (в россии) вообще байки идут про сервис в Севастополе. Говорят, хохлы там специально так делают, чтобы мы не приезжали. Задумайтесь”.

14. Экстремизм из Керчи: “Блин, уже недоумение выходит наружу. РЕБЯТ, включите свои небольшие кусочки мозгов, которые уже просто залиты пивом да водкой. Тупые вы фанатики, вас просто имеют во все что можно, а вы и рады, создавая хаос на купленной победе, мешая оставшимся более-менее адекватным людям жить, спать, передвигаться по городу. Пока вы занимаетесь этой х*рнёй, налоги, бензин и реформы с долбанной пенсией отличненько закрепились, и чтобы стадо не стало возмущаться, дали им липовую победу россии в футболе. Долбанные фанатики, да включите вы уже голову, да снимите свои розовые очки, вас просто ИМЕЮТ. Анонимно, потому что 99% дрочефанов сейчас изойдутся слюной. Боюсь, запачкают”.

15. Гоблин приказал боярам в Крыму смотреть футбол: “Все в субботу болеем за сборную россии, коллеги. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, ВСЕХ ПРОВЕРИМ, кто на местах должен быть”. Чувствуете вонь разлагающегося совка?

16. США не признают аннексию Крыма россией, а санкции против рф, введенные из-за оккупации полуострова, продолжат действовать до тех пор, пока Крым не вернут Украине.

P.S. Вчера политзаключенный Владимир Балух сказал на очередном против него судилище последнее слово: “Данный судебный процесс уже в пятый раз свидетельствует только об одном: о том, что используются всякие формальные незначительные поводы с целью как можно жестче наказать человека за вольнодумие, за его способность оставаться самим собой, любить свою страну, родных и близких, не становиться предателем, за необходимость вслух высказывать свои взгляды и мнение о происходящем. В своем последнем слове я хочу сказать только об одном: ни одной секунды, ни одним помыслом своим я не жалею о своих действиях. Заплатить за любовь к Родине и к родным я готов любую цену. Слава Україні, шановні, и боремся за ее будущее”