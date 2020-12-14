1. В Минэкологии Украины хотят привязать экологический ущерб, нанесенный оккупантами в Крыму, к военным преступлениям, и предъявлять соответствующие иски в международных судах

2. “Наша ряба” больше не НАША и не РЯБА: “Реально больны. Производителям крымского вернуть и помочь нас кормить яйцами и т.д. Пришельцы с материка (прим — из россии) пришли и имеют, имеют. А весь качественный товар отправляется из Крыма в Москву, Турцию, Европу. Нам, крымским, остается только жрать завозной Китай. Продукцию качественную по деньгам не оценят, только для московских зарплат ценники”, “Наша ряба продана российскому владельцу. Сейчас там вместо кур — мыльные тушки более 2 кг. Я перестала их брать. Непонятно, как они там их откармливают. Людей на работу привозят (прим — понаехов), а в селе работы людям нет. Вот такая история с крымским производителем”, “Да, и все контролеры молчат”, — жалуются ватники

3. Оккупанты сообщили, что в ближайшее время начнется забор воды из озера Могаби в Ялте. Ситуацию это кардинально не изменит, но угробят то, что еще осталось. Завтра Ялту переводят на жесткий график подачи воды: 3 часа утром и 3 часа вечером

4. На севастопольском ватофоруме выясняют, куда пропал самолет, который, как обещали оккупанты, должен был вызывать дожди в Крыму

5. Когда мне сегодня ватница сообщила, что к нам летят самолеты для вызова снега, я не поверил, но тут снова надо ухахатываться: “Самолеты из Воронежа будут вызывать снег в Крыму”, — сообщили оккупанты. Напомню, самолеты, которые должны были вызывать дождь, уже свалили назад на россию. Дожди не пошли

6. Евгений Жуков — ехидный пенс из Кореиза. Говень разлюбил давненько. Гавкучий: “Приходится приспосабливаться к режиму в Крыму: одно ведро подарили, другое купил. Теперь в моей маленькой кухне будет стоять два ведра с водой. Слава Единой россии и мудрому президенту Байдену!”

7. Новый рекорд: в оккупированном россией Крыму за сутки выявили 351 новый случай коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — 78 (+2 смерти). Количество зараженных увеличилось до 24 299 человек, в том числе 5 289 в Севастополе. Умер 551 человек, в том числе 167 — в Севастополе

8. В “Артеке” состоялась акция “Сигнал мира”. С помощью семафорной азбуки артековцы отправили на все континенты послания: “Наполни сердце добром”, “Будем жить”, “Поехали”, “Артек”, — сообщили оккупанты. А слово “пандемия” не отправили

9. По всему Крыму не прекращаются победобесия, в которые оккупанты втягивают детей

10. Оккупанты в Севастополе устанавливают новогодние вышки вертухаев

11. Артек обрастает новыми бетонными заборами с колючей проволокой и КПП с охраной и шмонами. Под опубликованными фотографиями очередных покращень начался эпичный срач о родной говени. Местных от понаехов вы и сами отличить уже сможете: “Укропом пахнет”, “А при Украине никого не взрывали!!!!! Пришла россия! Знают, чего боятся — ставят заборы”, “При Украине людей живьем сжигают. Такое только фашисты творили. Дом Профсоюзов, Одесса”, “О, Боже. Ну да, ну да”, “По всему миру теракты. А вы живете как страусы, маленькую головку в песок, моя хата с краю. А в Украине убивают мирных людей, и здесь это тоже может случиться в любой момент”, “Чушь не неси”, “А у вас в укропии че по тарифам? Как там газ? Как пенсии, скоро уже отменят?”, “Все правильно делают, мир давно не тот”, “Да ты успокойся, я на Майдане была последний раз лет 10 назад на новогодней елке. А вы приперлись и меня же из моего дома гоните. Я тут родилась. Мы мирные люди. А вас прям трясет африканской тряской от страха врагов”, “Вот как раз от подобных вам радикалов, которые в щель залезут и пролезут, такие заборы и нужны! И я буду спокоен за своего ребенка, который отдыхает за 3-метровым забором с колючкой и ротой автоматчиков на вышках!!!”, “Боже, идите с миром, шизоид”

12. Крымчанозамещение. Лаптей-понаехов в Крыму около 500 000. Палятся в соцсетях легко — они вообще не похожи на крымчан ходом мыслей, реакциями на разные события. Я прошу фильтровать “крымчан” в комментариях, смотреть, кто и откуда пишет. Так вот, 70% лаптей делают новые страницы во ВСЕХ соцсетях, даже в ОК, простигосподи. Вот так смотришь — новорожденный практически крымчанин 2014-2020 годов выпуска: Вася Крымский, Петя Ялтинский, Гриша Севастопольский, Крымчанка Счастливая. Только внимательно изучив друзей, подписки, родственников, одноклассников, находишь, откуда понаехал лапоть, выдающий себя за “исконно русского крымчанина”

P.S. Пока понаехавшие лапти рукоплещут новым заборам с колючей проволокой и требуют рассадить автоматчиков, прозревшим ватникам остается констатировать очевидное: “Странно, а у нас при Украине никого тут не взрывали со времен 1944-1946 годов, когда артековская лодка подорвалась на немецкой мине. Посчитайте, сколько лет прошло. Мы тут очень давно живем. Зачем вы принесли нам страх войны и взрывов? Зачем? Можно объяснить?”. Риторические вопросы, не требующие объяснения для тех, кто знает, что такое россия и хоть чуть-чуть знаком с ее прошлым…

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