1. “В последний раз живым его видели, когда двое сотрудников полиции заталкивали его в серебристый микроавтобус Mercedes Vito”. По ссылке прочтите историю учителя физкультуры из Симферополя Мухтара Арисланова, которого оккупанты похитили 27 августа 2015 года

2. Волонтеры InformNapalm собрали доказательства участия 35-ти военных подразделений ВС рф в операции по захвату Крыма в 2014 году, которую в Кремле назвали “референдумом” и “волеизъявлением”.

3. Украинские прокуроры расследуют более 5 тысяч производств по военным преступлениям в Крыму и на Донбассе, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов

4. Прокуратура АР Крым и города Севастополя совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственной экологической инспекцией Украины приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в Крыму

5. К санкциям Европейского Союза против россии из-за аннексии Крыма и нарушения территориальной целостности Украины присоединились еще четыре страны: “Страны-кандидаты — Черногория и Албания, Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к этому Решению (санкциям против россии) Совета ЕС. Они обеспечат соответствие своих государственных политик этому Решению Совета. Европейский Союз принимает к сведению такие обязательства и приветствует их”

6. Украинские пограничники (в аэропорту “Борисполь”) не пропустили в Украину российского режиссера за незаконное посещение временно оккупированного Крыма, и запретили ему въезд на 3 года. При повторной попытке проникнуть в нашу страну ему запретят въезд уже на 10 лет. Имя рашиста не называют

7. Херсонские пограничники не пустили гражданина россии, который пытался въехать в Украину через морской пункт пропуска. Как выяснили в Госпогранслужбе, россиянин ранее незаконно посещал оккупированный Крым

8. Российские оккупанты заявили, что за год в Крыму “предотвратили восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта”. Теперь и медалек себе наклепают за то, чего не было и о чем до оккупации мы не слышали

9. Хроники замещения крымчан рашистами: российские эксперты рынка недвижимости сообщили, что спрос россиян на дома и квартиры в Крыму вырос вдвое, начиная с июля месяца. При этом цены на жилье в Крыму подскочили на 20-30% из-за высокого спроса. Оккупанты подкрепляют спрос льготной ипотекой

10. В оккупированной Ялте горело здание поликлиники. Очевидцы сообщили, что “вспыхнула будка охранника, огонь перекинулся на первый и второй этажи, никто не пострадал”. Продолжается беспощадная борьба с украинским наследием. Поклонская не даст соврать

11. Варварские строительные работы на территории Мелласского парка (Большая Ялта) снова взбесили жителей Крыма, которые комментируют очередной погром: “Прямо сейчас бульдозеры разрушают имение 19 века МЕЛЛАС — памятник архитектуры и садово-паркового искусства южного берега Крыма. Не могу поверить!!! На моих глазах бульдозер крушил здание конюшен 19 века, прошёлся по стенам старинных оранжерей, свернул крыши над деревьями, которые бережно охраняли и растили более 200 лет”, “И не говорите после этого, что Украина во всем виновата и загубила Крым! Вот к чему мы в итоге пришли”, “Ни дня без кошмара, ни одного дня. Когда уже подавятся?”, “Все схвачено, за все заплачено!”, “Варвары пришли”, “Крым, любимый Крым! Кого ты пригрел?”, “Скоро будет 12-этажный дом. Нахрен ЭТИМ культурное наследие???”, “Жалко. Был просто шикарный парк и уютное место. Застроят все и везде, к сожалению”, “Был парк, станет паркинг”, “Плевать братве на историю, архитектуру, природу, курорты… Доколе?”, “КрымИх. Они ведь в детстве занимались мордобоем, а не книжки читали”, “Так же будет и с Массандрой, и… со всем Крымом. Они только разгоняются”, “Понятно, что здания XIX века либо вывели предварительно, либо умышленно не включили в ОКН перед тем, как ломать. И все как бы "по закону". За коном. За гранью разумного. Вопрос: почему здания XIX века, уникальный парк, которые охраняли 200 лет, теперь рушат? Почему они не в ОКН? С ними будет то же, что стало с "Магарачом", что в Отрадном? Что мы оставим нашим детям? А с материка уральские кричат: "Эти крымчане лентяи, все рушат, не понимают, какой уникальный кусочек земли им достался, с какой историей! А они ее не берегут и все рушат! Сослать их в Сибирь". Получается, это мы все рушим”, “Да все хорошо, спите спокойно, дорогие товарищи-граждане… Только оранжереи и конюшен больше нет”, “Нет у нас больше культурного наследия”, “Скоро вообще сохранять будет нечего”… Отметили жители Крыма и то, что подобные варварства творятся и в других местах: “Сначала Форосский парк разворотили, теперь Меллас. Оливу просто хотят расселять, чтобы под ногами не мешались… Плакать хочется от такого беспредела. Только поделать мы, простые жители, ничего не можем”, “Очередное строительство возле п. Оползневое. Не так давно там даже ходить нельзя было — заповедник! Это Сбербанк рф Мрия строит себе хатки”, “Крымскую Коккозку застраивают коттеджами. Строят на сваях — якобы не капитальное строение и можно в заповеднике. Разрешение выдано на какого-то жителя Питера”, “Требую мораторий на застройку новыми жилыми кварталами в Крыму. Воды нет, пробки, экология, отсутствие инфраструктуры и рабочих мест, убийство предприятий, лесов, парков, пляжей и заповедников ради застройки — это позор и беспредел”, “Крым идет с молотка! Все продается, сносится и ломается! Ничего не ценится и ничем не дорожат!”, “Але, 90-ые! Собственно, а чему тут удивляться — все ожидаемо было… Жаль только наших упований на родину-мать и ее справедливых и законопослушных слуг”, “Вы за это голосовали”, “Орали "Крым Ваш!"!? Орали! Получите-распишитесь!”

P.S. “За всеми варварскими деяниями и не уследишь, от масштабов глаза разбегаются. Тут город рвут на мелкие кусочки, там тропу нашу Солнечную дерибанят, все побережье изничтожают. А мы молчим”. Так и хочется спросить, а чего же вы молчите? Кто закрыл вам рты, которыми вы так громко орали в 2014-ом “путин, введи, путин, спаси!”!? Жалкие смерды…