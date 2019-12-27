1. Оккупанты на Крымском мосту задержали вчера вечером для допроса группу крымских татар, которые возвращались из Москвы, куда ездили, чтобы поддержать своих репрессируемых соотечественников. Искали связь задержанных с “терроризмом”. После допроса и шмона активистов отпустили

2. Проукраинский активист ​Олег Приходько останется под арестом в СИЗО как минимум до 10 февраля 2020 года — на судилище оставили без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на продление меры пресечения по сфабрикованному оккупантами делу

Новости Зачем Лукашенко трупы украинцев в Крыму

3. Из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса предприятие “Украэрорух” недополучило 19 млрд грн

4. Весь світ вчора відзначав Різдво, а окупований Крим — 40-річчя вторгнення радянських військ до Афганістану, де інтервентами було вбито близько 1 млн афганців

5. Заголовок крымской прессы: “Крымчане тайком везут на полуостров сало и жареную курицу”. В статье идет речь об очередном отжатии оккупантами качественных продуктов на въезде в Крым со стороны свободной от рашизма территории материковой Украины. Оккупанты отметили, что “запрещенные продукты” были выявлены на всех пунктах пропуска как в ручной клади крымчан, так и в автомобилях. Среди продуктов — “сало, закатанное в банки, курица сырая, курица в виде готового блюда и другие”. Продолжаем процветать

6. У родственников серба Славиша Карабашевича, который с лета ждет в крымском СИЗО решения россии об экстрадиции, закончились средства к существованию. Из четырех ресторанов у семьи остался один, который закроют 1 января 2020 года. Ватники жалуются, что “людей нет, попросту не ходит никто, даже корпоративы не заказывают”. Семья, по словам сына арестованного, скорее всего, вернется обратно в Сербию. До оккупации бизнес Карабашевича в Севастополе процветал, а в 2014 году он вместе с семьей стали активными пособниками российских оккупантов. В Сербии ватник обвиняется в военных преступлениях и мошенничестве

7. Зубков ответил Гоблину на обвинения в том, что он “чисто проукраинский персонаж”, который пишет про “пять лет кошмара в россии”: “Почему меня сегодня не снимают федеральные каналы? Да потому что это будет слишком яркий пример противоположного отношения со стороны государства к бизнесу и предпринимательству, чем это было в украинском Крыму. Я при Украине успешно построил два своих зоопарка, а сегодня спасаю их от рейдерской атаки, которую организовал Сергей Аксенов вместе с другими исполнителями. О чем тут можно говорить? "Я проукраинский" — конечно, я вспоминаю Украину, которая дала мне возможность реализовать свою мечту. А то, что "российский кошмар" — я все пишу от души… Я защищаю дело своей жизни, а Сергей Аксенов занимается открытым вредительством и враньем. Нам не о чем говорить с этим человеком — пусть он еще пять лет будет главой республики, пусть погибнут мои зоопарки в российском Крыму. Это закономерный процесс”.

8. Беда не в том, что люди не могут отличить добро от зла, а в том, что они не способны слушать тех, кто это умеет делать.

9. Как хорошо, что мы теперь можем свободно думать и говорить по-русски в Крыму. В Ливадии некие “святые воины Руси” приглашают всех на “выстОвку”, если верить рекламным афишам

10. Симферополь. Самый обычный день. Вообще любой день до освобождения нас от человеческой жизни. Просто ДЕНЬ на вокзале — при Украине, до оккупации! И никаких баянов и плясок! И паровозы смотреть не бегали! Та замаялись бы — до 100 в СУТКИ смотреть!

11. Как много нам свиней свинячих прекрасный поезд привезет! И как все это стадо вместе весь Севастополь нам засрет! Ура: “Ни разу не уважаемые ПОНАЕХАВШИЕ, быдло, недолюди в прекрасный Севастополь, обращение именно к вам! По Стометровке не то что неприятно проходить, а уже СТРАШНО!!! Стоят петухи, которые дерутся, быкуют, ведут себя как последние отбросы общества. А те, кто продаёт и дует эти шарики с веселящим газом — отдельная история… "Девушки", стоящие угашенные этими шарами и алкоголем из пивнухи, под лезгинку — боль для глаз. А потом мы в местных новостях читаем посты о том, как в каком-то районе города "чуть не изнасиловали девушку лица … национальности". Вы ещё чему-то удивляетесь??? Соглашусь с фразой: "нет плохих наций, есть плохие люди". НО как только на Стометровке заиграла ЛЕЗГИНКА, захотелось уехать из города! Или УЕЗЖАЙТЕ, или ИМЕЙТЕ УВАЖЕНИЕ К ГОРОДУ! Срите так у себя дома”

12. Крымские паблики обсуждают поездатый поезд из залесья: “Теперь лезгинку будут чаще в Крыму танцевать”, “Это точно”, “Да, это пизд*ц. Сейчас понаедет шушера из российских просторов, ждем криминальных новостей!”, “Цены уже упали?”, “Ага, бесплатно все стало, коммунизм поездом приехал”, “Вся срань приедет”, “Встречали, небось, с лезгинкой”. “В чем его (поезда) историчность? (о которой оккупанты заявили). У нас и так поезда были. И в Москву ездили чуть больше суток, а не то что сейчас — двое суток по чигирям добираться”, “Ща мигранты попрут. Вас тут никто не ждет, только летом”, “(Понаехавшая из Московской области) Радость большая. И нечего язвить. Что за люди? Все неугодно вам”

13. Ялта. Вокруг елки на набережной оккупанты установили двухметровый сплошной забор — чтобы скрепные гости не тырили игрушки, как у них принято в Замостье. Тем временем продолжается украшение города правильными цветами — синим и желтым

P.S. Словами нашего евпаторийца завершу сегодняшний выпуск: “Уникальность россии в том и состоит, что её жители готовы превратить своё существование в сущий ад, и даже умереть, лишь бы досадить другим народам. Они об этом так и говорят: мы за ценой не постоим”.

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