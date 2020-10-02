1. Жительницу Сыктывкара не впустили в Грузию из-за того, что в ее загранпаспорте местом рождения было указано несуществующее “Республика Крым. Россия”. Ватница подала в суд на ФМС с требованием возмещения убытков за испорченный отдых, но в суде получила отказ. Грузии отдельный респект!

2. Сегодня в Ростове-на-Дону должно было пройти очередное судилище по сфабрикованному делу проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько, но судилище перенесли сразу же после начала. Крымчанин заявил, что “вскроет себе вены”, если тюремщики не передадут ему лекарства от родных

3. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя совместно с Крымской правозащитной группой направили в Международный уголовный суд в Гаагу представление с информацией о милитаризации детей в оккупированном россией Крыму

4. “Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проведут в Крыму в 2021 году”, — сообщили оккупанты. Странно. По убеждению крымчан, этот фестиваль идет в Крыму с 2014 года… непрерывно

5. Вы не поверите, но тот наносамолет, который должен был дождей нагнать, таки не поможет. Облака у нас, видите ли, оказались “неординарными, аномальными, подходящих очень мало”, сообщили оккупанты, добавив, что самолетом ситуацию не изменить

6. Оккупанты сообщили, что сентябрьские дожди не наполнили водохранилища Крыма. С 28 августа полностью прекратилось поступление воды в Чернореченское водохранилище, а с 31 августа — в Партизанское. Также дожди не повлияли на уровень воды в реках

7. Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя — Чернореченском водохранилище — продолжают стремительно уменьшаться. В некоторых местах вода отступила от обычных берегов на сотни метров. По ночам оккупанты начали отключать воду в Севастополе, мотивируя тем, что “ночные отключения воды происходят из-за подготовки к зимнему периоду”. Но местные жители считают, что “это связано с водной проблемой в регионе, и со страхом ждут возможного введения графиков подачи воды”

8. “На Чернореченском водохранилище, которое является основным источником пресной воды для Севастополя, сильный ночной ливень никак не сказался. В городе осадков пролилось гораздо больше, чем над Байдарской долиной, и объём запасов на утро 30 сентября в водохранилище не изменился”, — сообщили оккупанты

9. Оккупанты сегодня утром отключили половину Симферополя на сутки от водоснабжения. И причину придумали стандартную — “из-за ремонтных работ в системах Крымской ТЭЦ”. Да многие воду уже неделями не видят, так что летим на дно дальше

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 93 новых случая коронавирусной инфекции (+ 2 смерти). В Севастополе — 20 (+ 1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 5690 человек, в том числе 1033 в Севастополе. Умерло 112 человек, в том числе 28 — в Севастополе

11. “В Крыму больных с легкой формой коронавируса начинают лечить на дому”, — сообщили оккупанты. Читаем новости правильно — больницы переполнены, заболеваемость стабильно растет, всех госпитализировать нет никакой возможности, статистика по COVID занижается, риск заразиться от соседа с “лёгкой формой” равен практически 100%

12. Ялта. Несколько дней назад заметил, что входы на центральный рынок “украсили” такими вот баннерами в совок-стайле. А с “прачечной самообслуживания” оно ещё более атмосферно смотрится

13. Доброго дня, українці. Нагадую, що станом на сьогодні в Криму 2390-ий день поспіль падають каменюки з неба

P.S. Оккупанты в Севастополе периодически проводят жесткие рейды по насильственному отъему продуктов у уличных торговцев. К этим рейдам привлекают полицаев и, как правило, завезенных бурято-чеченцев. Торговцы вслед сыплют проклятия в адрес высвободителей, совсем позабыв о том, что еще недавно вместо проклятий кричали “да хоть камни с неба!” и “путин, введи!”. Такие рейды, по словам торговцев, оккупанты устраивают каждый день, иногда с рукоприкладством даже по отношению к бабушкам. Одна ватоголовая (на видео с 5:00) кричала в адрес оккупантов: “Это ужас какой! Все переворачивают, что губернатор говорит! Все переворачивают и делают в хлам все! Человек хочет помочь народу — губернатор — а они все переворачивают и делают такие зверства! Это грабеж среди бела дня! Бесстыжие морды! Вы позорники! За 3 копейки готовы душу продать дьяволу!”. Вот так, по мнению ватницы, возглавляющий Севастополь оккупант Развожаев желает холопам только добра, а его подчиненные “все переворачивают”. Другое ватоголовое существо (на видео с 5:40) в дополнение к предыдущим крикам ватницы добавил: “Они не переворачивают ничего! Они просто подставляют и губернатора, и президента!”. Сцарь опять хороший… Ватники в очередной раз подтвердили мое убеждение в том, что они всегда обвиняют других в своих грехах. Ведь именно ватники “за 3 копейки готовы душу продать дьяволу”, лишь бы Крым и дальше был оккупирован россией, которая изо дня в день унижает и вытирает ноги об каждого жителя Крыма. Кстати, налетчики на торговцев говорили не только на чистом русском языке, но еще и с ярко выраженным москальским акцентом — ваши, родненькие, завезённые — да, ватники? По ссылке посмотрите, как это выглядит (присутствует нецензурная брань)