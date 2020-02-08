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8 февраля • обновлено в 07:43
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Я же не знала, что нельзя в этот Крым!

5.5т

1. США, Евросоюз и Украина снова потребовали от россии допуска миссии ОБСЕ в аннексированный Крым и на российско-украинскую границу на Востоке страны, где шастают ихтамнеты и взрывоопасные “гумконвои”

2. Оккупанты продолжают военно-террористические учения в Крыму. Сегодня обучаются “ведению наступательных и оборонительных боевых действий”. Полученные навыки ублюдки без нашивок потом отрабатывают на оккупированной россией части украинского Донбасса. Продолжая тему, хочется добавить, что террорист Ходаковский сегодня в очередной раз признался, что они (а не “киевская хунта”, как кричал российский зомбоящик) обстреливали жилые кварталы украинских городов. Также он признал, что тактика россии заключается в том, чтобы “навязать ВСУ городские бои” в густонаселенной местности для целенаправленного увеличения количества жертв среди мирных жителей

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3. Оккупанты в Ростове-на-Дону на 3 месяца продлили срок ареста восьмерым политзаключенным из второй бахчисарайской группы “по делу Хизб ут-Тахрир”. В группу входят Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов

4. Арестованному по сфабрикованному обвинению проукраинскому активисту Олегу Приходько оккупанты продолжают отказывать в свиданиях со священником — архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом

5. В Симферополе у здания СИЗО, где сидит Зубков, прошли одиночные пикеты в его поддержку. Проходившая мимо женщина спросила у пикетчиков: “А вас не закроют за это? В Москве люди тоже ничего плохого не сделали, а их избили”. Пикеты обещают проводить и дальше

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6. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не пропустила через пункт пропуска “Киев” в киевском аэропорту гражданку россии, которая еще и пыталась дать взятку в размере 500 долларов США, чтобы скрыть свое незаконное посещение аннексированного её страной Крыма. Рашистке запретили въезд в Украину сроком на три года и отправили в родные болота. Перед отправкой рашистка щебетала такие слова: “Я же не знала, что нельзя в этот еб@ный Крым! Неужели я бы полетела туда? Поймите, я клянусь Вам, в жизни бы не… Я же не знала, я же с россии, я же не с Украины”

7. Украинские пограничники не пустили в страну группу россиян, в числе которых были актеры, незаконно посещавшие аннексированный их страной Крым. Двум актерам за это поставили запрет на въезд в Украину на 3 года, еще двое из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, поэтому их также не пустили через границу. Остальные рашисты из этой группы самостоятельно отказались въезжать в нашу страну. Но уже через несколько часов эта группа рашистов решила продемонстрировать свою тупость и попыталась въехать в Украину через другой пункт пропуска, в результате чего актерам, незаконно посещавшим Крым, продлили срок запрета на въезд в Украину до 10 лет. Остальным четырем хитрожопым проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года. В сообщении не указаны фамилии актеров. В информации ГПСУ размещена лишь афиша с фотографиями и именами актеров Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой. Жители Украины, в том числе крымчане, рекомендуют рашистам не останавливаться на достигнутом и попытаться въехать в Украину и через другие пункты пропуска

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8. Оккупанты продолжают приводить Крым к своим нормам и стандартам, а попросту — загаживать его: в Севастопольской бухте в районе причала №21 на Северной стороне обнаружено очередное маслянистое пятно с едким запахом дизельного топлива. Площадь пятна около 1000 квадратных метров

9. “Весной нам будет не до шуток” — жители Крыма в соцсетях массово обсуждают ситуацию с водой. Похоже, сомнений в том, что ситуация катастрофическая, ни у кого нет. И в успокоения оккупантов уже никто не верит.

10. Понаехавшая из Москвы ватница пожаловалась, что цены на лекарства бешеные, а сами лекарства не помогают. В комментариях крымчане согласились, т.к. практически все стараются покупать лекарства на материковой Украине или просят знакомых привезти их оттуда: “Заношу в ЧС наши аптеки!! И сразу вопрос к представителям Министерства здравоохранения: почему я должна обращаться к своим знакомым с просьбой привезти мне самые простейшие медикаменты с материка (прим — имеет ввиду из россии)? Почему кто-то должен наживаться на моем горе?! Лекарства, которые продаются в наших аптеках — один мел, они не помогают вообще, но при этом цена даже на самые простые лекарства от гриппа, от головной боли — выше облаков, а качество… да какое там качество… эти таблетки либо слабо работают, либо вообще не работают. Да, блин, даже самый простой анальгин от головной боли не спасает! Я думаю, что к нам завозят самые плохие лекарства! Заболела, набрала на 2,5 тысячи кучу лекарств. А в итоге ничего не помогает. Вторую неделю болею. Пошла обратно в аптеку, а там тетенька тихонько так мне говорит: "по возможности ищи лекарства за пределами Крыма". Капец!”. Понаехавшей ответили местные: “По возможности ищите лекарства за пределами рашки”, “Потому что территорию чистят от населения”, “Ну, так это нормально. Я с Укр. прошу знакомых, чтобы передали”, “Почему так? Все просто. Сюда идёт неликвид, дорогой и некачественный. Ибо все равно купят. Бенз, хавка, лекарства”, “Насчет лекарств — это правда. Первое, очень дорого. Во-вторых, реально фальсификаторы, плюс 70% вообще нет того, что необходимо. Фуфло, короче. Приходится заказывать с Украины препараты многие”

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11. Полицаи в Крыму готовятся к встрече с коронавирусом

Новости Крымнаша. Я же не знала, что нельзя в этот Крым!

12. В Саках прошел военизированный шабаш с участием детей в военной форме из путлерюгенда. Шабаш был посвящен 75-летию Ялтинской конференции

13. А в это время в Нижнегорском районе дети в военной форме плясали на сцене Дома культуры на “фестивале военно-патриотической песни “Сыны россии”. Нон-стоп дидываивали

Новости Крымнаша. Я же не знала, что нельзя в этот Крым!

P.S. “Я же не знала, что нельзя в этот еб@ный Крым!”, — вопила рашистка, которую не впустили в Украину из-за незаконного въезда на территорию оккупированного россией полуострова. С такими словами в адрес Крыма оккупанты и будут делать отсюда ноги, озаряя сверкающими пятками все вокруг. Просто еще не пришло время, несмотря на то, что многие вчерашние адепты “Крымнаша” уже понимают, что именно с оккупации Крыма началось слишком активное вставание с колен в совершенно иную, еще более неприглядную позу.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Не пустили в украину,,,SUKA!!,,,какая жаль,,,,подавляющему большинству сия POMOYKA NAXER не нужна
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
П.10 повеселил прям со страны на у где фальсификат и европросрочка составляют процентов 85 рисовал, хотя откуда ж еще,,и как озаботился татарами какой уж год аж 8 несчастных terrorиstov возлюбил аки себя) забыл видимо болезный как нас при Украине прессовали,а мы нет,и очень хорошо знаем цену словам свидосвинонутыых и их заботы и типа любви,фаллос вам в дупло что бы голова не шаталась таким в крыму делать нечего ,сидите гадьте в штаны и гавкайте потихоньку а к нам вы даже теперь приблизиться боитесь,поэтому только и остается высасывать из интересного места якобы новости зазеркалье и убеждать себя и окружающих в том что так есть, писать глупые обзывалки и брызгать желчью,повторюсь еще раз ,,,,,ЧТО БЫ ГОЛОВА НЕ ШАТАЛАСЬ ((((,
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