1. По Севастополю прошла очередная колонна военной техники оккупантов

2. Херсонский городской суд арестовал на 60 суток без возможности внесения залога задержанную на админгранице с Крымом руководительницу крымского отделения оккупационного общественного движения “Волонтеры победы”, доверенное лицо путина на выборах путина Елену Одновол, адвокат которой сообщил, что она на пятом месяце беременности

3. Невыездной Константинов снова принялся запугивать крымскую вату: “Надо было определиться — в 2014 году мы определились, ну чего туда ехать за этими паспортами? Кому какая необходимость в этом? Определись, кто ты в жизни есть: или умный, или красивый. Там банда у власти, она работает вне законного поля. По любому предлогу, поводу вас могут задержать. Мы просто не рекомендуем посещать Украину”. Близко ли время, когда оккупанты просто запретят крымчанам выезжать на свободу?

4. Переходим на новый уровень. Понаехавшие теперь тоже ненавидят понаехавших. Во как: “Анонимно, если можно. Знаете, а я, будучи приезжей уже 4 года как, начинаю понимать, отчего местные не любят понаехавших. Сейчас скажут, новый лэвэл: приезжие не любят приезжих. Именно пообщавшись наяву с приятными в большинстве своём адекватными местными, иногда лезешь на стену после контакта с пафосной сильной мира сего, приехавшей откуда-нибудь из МСК или ДВ, у которой звезда во лбу пульсирует. Окрыматизация почти завершена”. Ответы: “Лови понаеха!!!”, “Бл*ть, ну че за бред она написала? У этих понаехов реально бред в головешках”, “А с какого такого перепугу мы должны любить приезжих??? Очередное говно, приехавшее в НАШ КРЫМ! И когда мне человек из Красноярска, приехавший сюда пару месяцев назад, заявляет, что КРЫМ ЕГО, я немного о*еваю! А зачем вы сюда прётесь?”, “Крым вообще ничей, он сам по себе. И если помнить историю, то греки имеют на него больше прав, чем мы”, “Из понаехавших видел всего пару адекватных человек, остальных реально было бы неплохо отправить в те мухосрански, из которых они понаехали”, “Скажем так — в чужой монастырь со своим уставом не ходят”

Новости Скоро надо будет канонизировать новых мучеников

5. На симферопольском ватном паблике провели опрос на тему “Какие у меня планы на Крымский мост?”. Похоже, мы немного переоценивали значимость моста для ваты. 30,7% проголосовавших выбрали вариант ответа — “В ужасе от предстоящего нашествия понаехавших всех мастей, пробок, мусора, хаоса”, 15,2% — “Безразличны к этому событию”. Остальные варианты ответов и результаты голосования посмотрите по ссылке

6. “Минтранс” Крыма оккупанты передали под контроль понаехавшему чиновнику с Урала Григорию Зубову. Он уже есть на Миротворце

7. Есть в Ялте ватноватая, но очень буйная экстремистка. Она шла по кладбищу, и её не менее ватная тётушка сказала “не подходить к непонятным предметам и сумкам, т.к. это опасно, это новая жизнь”. И тут ватницу понесло: “Чёрт побери, что это за такая новая жизнь? Кругом заборы дикие, бомбы ищут в гастрономе в центре города и сумка на скамейке на кладбище вызывает трепет? И зачем мне такая новая жизнь, кто знает? Если по кладбищу (?) ходить опасно?”. То, что пришло, ватница россией не считает. Требует промо-теле-версию

8. ВНИМАНИЕ! В Ялте 29 апреля на стадионе “Авангард” состоится “ПРАЗДНИК по выполнению нормативов ГТО” (это цитата). Наверное, по такому поводу и забор с колючей проволокой откроют, которым оградили стадион от террористов, т.е. от местных жителей. Но раз в год (или чаще) проводят шабаш для ТВ в духе совка. Некоторые ялтинцы в комментариях с ужасом констатировали, что “вернулись в СССР”

9. Курортная Ялта (в прошлом). Общий тренд — ДОВЕЛИ ЛЮДЕЙ. Кто довел, не указывается, чтобы избежать обвинений в экстремизме: “Вчера, в районе 15 часов дня, на остановке Тимирязева мужчина лет 60-ти в маршрутке № 8 напал с ножом на водителя. Всего лишь за то, что водитель попросил предъявить ему удостоверение!!! Целился в шею или голову. Благо, водитель успел уклониться — ранил только в руку!!!! Полиция арестовала буйного пенсионера! Жизни водителя ничего не угрожает! Анон!”. Комментарии: “Довели людей. Это еще цветочки”, “Капец, довели людей”, “Теперь придется и днем в маршрутку брать с собой травмат”, “Ужас, старые люди сейчас очень злые. У меня бабка — хозяйка квартиры — я ее тоже боюсь. Без ножа, но кашляет прямо в лицо”, “Нужно срочно устроить проверку в местах скопления пенсионеров — пенсионном фонде, поликлинике и т.д.”, “Довели пенсионеров”, “Страшно жить становится”

10. В Керчи проходят битвы за место… Нет, не под солнцем, а к врачу. Ватники жалуются местным пропагандонам, что “надо пройти девять кругов ада”, чтобы пройти с ребенком медкомиссию. Записи или нет, или в бой с кулаками. Спрашивают, “когда это прекратится?”

11. Медицина в Евпатории не отстает от керченской: “УРААА! После НОЧНОГО бдения под поликлиникой сегодня удалось взять талон к невропатологу на 14 мая. Это для прохождения комиссии на группу инвалидности. И не дай Бог вам заболеть — раньше чем через 3 недели к специалисту не попадете”. Комментарии: “Какой ужас эта бесплатная медицина”, “Вам повезло. Я четыре раза стояла и ни разу не взяла!! И решила, пока не пойду!!”, “(Понаехавшая из Иваново интересуется) Девочки, это всегда так? Лет 5 назад по-другому было?”, “Теперь все по-другому. Россия, россия”

Новости Как в России Курта Волкера за Крым ругали

12. Оккупанты таки подняли в несколько раз налоги для малого бизнеса в Евпатории: “Ну что, кому бухгалтера посчитали налог ЕНВД (Единый налог на вменённый доход) за первый квартал? Мой вырос в 5 раз. В 5 раз!! Т.е. я платил 25, а теперь заплатил 125 тысяч!!!! Это что вообще такое? Я понимаю, что чиновникам в Евпатории при россии стало житься в разы лучше, но такая ситуация далеко не у всех бизнесменов! Я так понимаю, что поставлена задача на уничтожение малого бизнеса в городе. Это просто ***! Анонимно”. Ответы: “Согласен, это п…ц, господа!”, “Печально все это, душат людей без веревки”, “Мне в 2,5 раза подняли”, “Так в этой стране малого бизнеса практически не осталось уже. Делают все, чтобы его добить”

13. В Симеизе чуть более чем на час вчера вечером отключили свет. Снова отключили, а то подумаете, что у нас уже все зашибись. Просто крупные города стараются отключать “планово”. Остальные — как повезет

14. Сегодня оккупанты отсрочили на один год введение курортного сбора. Севастопольские пропагандоны сообщили об этой новости так: “Туристы в Крыму передохнут от налога”. А где ударение в слове “передохнут” поставили вы?

15. Крымчанка позвонила в студию Крым.Реалии: “Мы пережили отключение электроэнергии и воды. И я считаю, что это все правомерно, и мои друзья так считают… А школы украинские закрыли. И сейчас фейковые организации создают, например, “Украинская громада”, но все это для галочки. Поломали жизнь простым людям. И уже мы не поднимемся до уровня, как мы были при Украине. Нам хватало пенсии в 1200 грн, и мы жили”

16. Крымские мастерицы делают красивые патриотические вышивки! h

17. На данный момент Телега, Ютьюб, Вайбер работают только через прокси.

18. Есть подозрение, что скоро в россии настанет время, когда весь Интернет будет заблокирован, а Телеграм останется работать.

P.S. Крымчанин прокомментировал поднятие налогов в Евпатории: “Ну что, господа, букетно-цветочный период завершился. Теперь осталось 50 оттенков высокодуховного кнута. А мораль сей басни такова: ни одна оккупация в мировой истории не служила интересам местного населения”.