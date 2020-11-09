1. Четверта ранку — ідеальний час, щоб тужити за Україною…

2. В центре Севастополя оккупанты снесли оставшиеся ели перед зданием полицайщины. Территорию обнесли забором. Напомню, до аннексии здание на площади Восставших было общественным центром, в нем располагалась библиотека, курсы госслужащих, общественные организации. Оккупанты вышвырнули всех на улицу, здание отдали полицаям, обнесли все забором и выкорчевали деревья — 30-летние ели, восточные туи и кустарники — "для лучшей просматриваемости территории" — как при нацистах. Ватники в соцсетях клянут оккупантов, а понаехи, которых в городе уже едва ли не 2/3, пишут комментарии в стиле: "Три сосны? Заныли! А забыли, как при хохлах…". Да не забыли, потому и ноют, имея с чем СРАВНИТЬ!

3. Посмотрите, какого уродливого монстра оккупанты возвели на месте СНЕСЕННОГО ими маленького, уютного, обожаемого нашими детьми Театра кукол в Симферополе.

4. Кругом одни покращення: "В Гаспре перекрывают людям проходы по поселку. В Алупке между пляжем Лазурный берег и Черный бугор перекрыли проход по берегу и что-то залепили прямо на камнях у кромки воды. Территориальный орган Алупки все лето в курсе этой ситуации, даже говорили, что в прокуратуру обратились, даже сами проволоку колючую пытались убрать. Но по итогу ноль. Геншафта с одной стороны море перекрыл, теперь некто тут перекрыл. Что дальше? Почему нарушаются законы? Жить становится все веселее и веселее".

5. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 168 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 82 (+2 смерти). Количество зараженных увеличилось до 13 914 человек, в том числе 3 046 в Севастополе. Умерло 259 человек, в том числе 79 — в Севастополе.

6. Украинская власть готова прийти на помощь крымчанам и развернуть вблизи админграницы гуманитарные лагеря из-за быстрого распространения коронавируса на полуострове и дефицита лекарств, заявил министр по вопросам интеграции и временно оккупированных территорий Алексей Резников.

7. Севастопольские пропагандоны так отреагировали на новость о готовности Украины развернуть гуманитарную помощь для крымчан: "На Украине объявили о готовности создать лагеря возле Крыма. Киев поддерживает распространяемую экстремистами информацию о коронавирусной ситуации на полуострове". И врачи в Крыму, которые пишут о катастрофе, тоже вдруг стали "экстремистами". А в больницах тем временем нет мест — люди реально умирают дома; в аптеках нет лекарств — их теперь достают или на материковой Украине, или везут из россии. Экстремисты! Жить хотят, видите ли! Наши крымчане прокомментировали: "Да и пациенты-крымчане террористичные очень! Говорят, скорая не едет, мрут дома, лекарств нет! Это их ИГИЛ подучил, небось!", "В 2005 экстремистами были те, кто сообщал об отсутствии света (отчего родился эвфемизм про "ушедшую Свету"). Теперь, вероятно, сознательный народ, чтобы не перегружать остатки здравоохранения, массово отказывается от госпитализации. И лекарства, которых навалом, не покупает".

8. Пока одни ватники в соцсетях жалуются Гоблину на отсутствие жизненно необходимых лекарств в аптеках и просят коллаборанта о помощи, другие пишут, что лекарства привезли "знакомые с Украины".

9. Типичный диалог с крымского паблика. Тема — любое покращення говени на выбор. И без пояснений ясно, что Сергей пишет из Симферополя, а Юлия — понаехавшая рашистка из Санкт-Петербурга: "Еще большая разруха была при Украине, полный развал правовой системы, отлаженная схема взяток с самых низов и изношенность всех систем, которые еще строились при Союзе. Вот это настоящий геноцид. Морги сейчас по всему миру полные, хватит узколобить. А по факту ваших высказываний можно и присесть. Мало того, вы или ваши родственники получают пенсию, которой можно оплатить коммуналку и купить еду. Украинские пенсионеры своей даже траты на газ не окупают. Голодомор и нищета, дикая эмиграция населения Украины в тот же Крым, Москву и Питер. А пока вам не впаяли статьи за ваш язык, вы как гражданин рф можете воспользоваться своим правом на свободное перемещение", "Хватит сказки из соловьевского помета рассказывать. При Украине было лучше в разы! Меня не интересуют морги всего мира. Факт, что в моем городе за все время было двое больных, а после заразного материка стало по 60 в день! В Украине прожиточный минимум выше, чем в срасее, на коммуналку есть субсидии, так что не надо ляля! Моя родина — Крым! Так что свои ЦУ для внуков оставь, вы тут лишние, оккупанты, фашисты! Гражданин рф я только по НТВ, мы никем не признаны. На материке официально на работу крымчан не берут, кредиты, ипотеки не дают! Вы сломали жизнь миллионам людей!! Где в Крыму Сбербанк, пятерки, магниты, ВТБ, где?? Крымчане благодаря вам, понаехам поганым, теперь никто! Кто всем гадит, видно по санкциям от всего мира. Крым для всего мира — Украина! Так что я на своей Родине! А вам крымчане плюют в морды, но вам ссы в глаза, а вам — Божья роса. Хуже саранчи".

P.S. Азербайджан объявил о том, что войска республики освободили от армянской оккупации один из стратегических форпостов Нагорного Карабаха — город Шушу, который имеет символическое значение как для Азербайджана, так и для Армении. В Армении в ответ на эти сообщения заявили, что бои за город еще продолжаются, а президент Азербайджана Ильхам Алиев в Твиттере написал: "8 ноября войдет в историю как День Славной Победы. Мы вернулись в Шушу. Шуша — наша! Карабах — это Азербайджан! Поздравляю, Азербайджан! Ты свободна, родная Шуша!". Вчера Алиев сообщил также об освобождении ряда других населенных пунктов. По всему Азербайджану люди празднуют освобождение своих, международно признанных территорий (здесь видео 1, 2 и видео 3). А те, кто, как и понаехавшие в Крым рашисты, думали, что оккупация — навсегда, вынуждены бежать с чужой земли (здесь видео). Смотрите, рашисты, и учитесь сверкать пятками. А пока живете здесь, в Крыму, знайте и всегда помните, что вы, как написал крымчанин выше, "тут лишние, оккупанты, фашисты, хуже саранчи, вам крымчане плюют в морды, вы сломали жизнь миллионам людей, Крым для всего мира — Украина!". И так думают о вас очень многие. И с каждым месяцем оккупации только множатся ряды тех, кто плюет вам в спину и считает фашистами и оккупантами!