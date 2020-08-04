1. В этот день в 1945 году Чехословакия лишила права этнических немцев и венгров на получение чехословацкого гражданства. В 1945-1946 годах из Чехословакии были депортированы 3 млн. судетских немцев, которые в 1938 году поддержали аннексию Судет Германией

2. Для усиления готовности США действовать в море в Черноморском регионе: военно-морские и воздушные силы США провели 2 августа совместные учения в Черном море

3. До 2014 года в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых были не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом. После аннексии Крыма россией украинские банки прекратили свою работу на полуострове. С воплями “Крымнаш” в Крым зашло 36 финансовых учреждений страны-агрессора, но большинство из них практически сразу загнулись под тяжестью полезных санкций. На сегодняшний день в гетто работает всего 6 банков мордора, которые держатся на плаву исключительно благодаря вливаниям из россии. По ссылке прочтите, как работает недобанковская система в Крыму

4. Вместо банков, SWIFT и прочих благ цивилизации: “Керчане сегодня наблюдали удивительную картину: на Таврической площади странным образом кружила колонна бронетранспортеров. Причины такого поведения военных неизвестны”, — написали пропагандоны в статье под заголовком “В Керчи "заблудились" военные”.

5. Уже совсем не палятся: пресс-секретарь кремлевской партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” кума путина Виктора Медведчука подтвердил, что Медведчук со своей женой Оксаной Марченко поехали отдыхать в оккупированный россией Крым. Наш крымчанин сегодня написал: “Тот, из-за кого у вас второй день пригорает, приземлился в Симеизе”. Напомню, журналисты Крым.Реалии выяснили, что семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился у них уже после российской аннексии. Отмечу также, что оккупанты сейчас пропускают жителей материковой Украины в Крым только по гуманитарным причинам (например, смерть родственника первой линии: родители, дети). Или при наличии аусвайса — российского паспорта

6. Вслед за Медведчуком в отпуск в Крым понаехал Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем смотрящим за оккупированным украинским полуостровом

7. Глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт, которого притащили из Краснодара, обвинил руссо туристо, которых кизяк скрепно прогонял нагайкой с пляжа, в том, что они “вели себя нагло и грубо”, а также назвал произошедшее “провокацией”. Украинский след пока ищут

8. Оказывается, у Гоблина в советниках тоже есть кизяки. Так вот, ряженый советник Гоблина Антон Сироткин отрекся от кизяка, который разгонял руссо туристо на пляже в Форосе: “Уволенный охранник вряд ли является казаком”. Старое русское “ихтамнет”… Пишу о подобном седьмой год, и все еще не верится, что это происходит со мной. А в это время в параллельной реальности частные капсулы с астронавтами возвращаются из космоса… А я пишу о ряженых и разгоне нагайками, выхожу из дома и вижу весь этот треш, слышу это блевотное аканье… Грустно

9. Жители Крыма, в том числе ватники, активно комментируют кизяка с нагайкой: “Оказалось, что пИсать в центре города — не самое плохое. Теперь нагайки в ход пошли. Пойдёшь на пляж в один день, окажешься покалеченным или убитым. И ведь не местный этот нелюдь”, “Добро пожаловать в Крым. Все включено”, “Крым — зона беспредела, иначе бы вот этот "мужественный кизяк" без лошади уже сидел бы в СИЗО, наслаждаясь общением с сокамерниками”, “Может, крепостное право вернули, а мы не в курсе?!”, “Не оправдываю хамства, но настолько задолбали уже эти заборы и "хозяева" пляжей! Везде только и читаешь — выгоняли там, выгоняли сям… Раньше было еще больше людей, но такой ерунды не было!! А сейчас куда ни плюнь — все частное или в аренде!”, “Дно крымского туризма нащупано”, “Это, конечно, дно. Жаль, что не изменить ничего”, “На ЮБК уже простому человеку делать нечего — вертухаи и заборы”, “Реалии российского* Крыма! Хочешь попасть на пляж — получи плеткой или гони 200 тыс!”, “СТРАШНО. Какое-то чувство безнадеги охватило. Мы, местные, не можем жить как раньше. Пляжи отнимают, заборами закрывают, леса для прогулок закрывают. Где выходные с семьей проводить? А?”, “Русский мир во всей красе! За это мы ходили на референдум?”, “Там работают наркоманы, алкаши и сидевшие, и не один раз. Туда именно таких и набирают”, “Да разогнать их всех к чертям! Наплодились с нагайками псы!”, “Мерзко осознавать, что Крым становится непригоден для отдыха. Путь к европейскому развитию региона закрыт навсегда. Нужно сделать знак: осторожно, Крым — здесь скрепы, здесь эрэфом пахнет”

10. “У Салгира появился новый приток, правый, впадает прямо в водохранилище. Пока работают 10 труб из 15”, — сообщили оккупанты и продемонстрировали смехотворные фото. В общем, нас спасли! Воды теперь хоть запейся-залейся!

11. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1659 человек, в том числе 354 в Севастополе. Умерло 44 человека, в том числе 9 — в Севастополе

12. Докладываю: горный Крым (впервые с 2014 года) ломится от туристов. Впервые это не радует. Надеюсь, что будет падение потока с открытием Турции.

13. Окупована Ялта, 2/08/2020. Рашизм — це коли за втягнення неповнолітніх у мітинг накладається штраф, а коли неповнолітніх розбещують “святкуванням” дня ВДВ та іншими “скріпами” путінського рейху — це гаразд і респект. Аналогічний шабаш відбувся в Євпаторії

P.S. Еще одним ответом на вой ваты про кизяка с нагайкой завершу сегодняшний выпуск: “Вы сами всего этого хотели — получите плети, заборы, ограждения, скоро самые лакомые куски земли и прибрежной территории отойдут ненасытной своре чинуш, остальное — под застройку отельчиками, и вы будете смотреть на море через решетку”.