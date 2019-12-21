1. Оккупанты задержали в Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука по обвинению в “изготовлении взрывчатых веществ”. Адвокат Ислям Велиляев увиделся с Кашуком в симферопольском здании ФСБ, однако крымчанин написал отказ от его услуг: “Мы подозреваем, что человек находится в тяжелом психологическом состоянии, и из-за этого письменно отказался от услуг адвоката. Семья опасается, что к нему были применены пытки и методы физического давления”, — прокомментировал адвокат. “Мы боимся, что его могут принудить под пытками оговорить себя”, — добавила супруга Кашука. 17 декабря 40-летний Денис Кашук вышел на работу в рекламное агентство, в 10:00 его телефон был уже недоступен. Вечером того же дня Ольге Кашук сообщили, что ее супруг не был на работе, и она обратилась в “полицию”. Наряд приехал к ним домой около 22:00, приняли заявление о пропаже человека, взяли фотографию и зубную щетку для ДНК-экспертизы. На следующее утро дома у Кашука оккупанты провели обыск, во время которого сообщили, что Денис Кашук подозревается в изготовлении взрывчатых веществ. По итогам обыска была изъята техника и электронные носители, а сегодня оккупанты избрали Кашуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 февраля 2020 года

2. Оккупанты в Ялте снова задержали прозревшего Евгения Гайворонского и, скорее всего, депортируют из Крыма: “Меня сейчас держат в Массандровском отделе "полиции", потом на "суд" повезут в Ливадию, паспорт изъяли. Теперь я по российским законам официально гражданин Украины. Повезут на "суд", где будут устанавливать законность моего "пребывания в россии"…”

3. Фигуранта второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Тофика Абдулгазиева оккупанты поместили в “Крымскую республиканскую психиатрическую больницу №1” для проведения карательной психиатрии. Напомню, Тофик Абдулгазиев — активист “Крымской солидарности”, звукооператор встреч “Крымской солидарности” и проекта “Крымское детство”. Помогал в организации мероприятий для детей политзаключённых и занимался передачами политзаключённым. Имеет троих детей. Арестован оккупантами 27.03.2019. Обвиняется в “терроризме”

4. Оккупанты продлили арест до 15 февраля четырем политузникам. Под стражей остаются Тофик Абдулгазиев (сейчас помещен в психлечебницу), Рустем Шейхалиев, Осман Арифмеметов и Сеитвели Сейтабдиев

5. Оккупанты не пустили в аннексированный Крым гражданина Украины, который ехал на похороны отца, и запретили въезд до 2054 года. Такие действия оккупантов нарушают Статью 2 Протокола №4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — “Свобода передвижения”, а также Статью 8 самой Конвенции — “Право на уважение частной и семейной жизни”

6. Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk снова провел полеты у берегов оккупированного россией Крыма. Западное побережье Крыма воздушное судно изучило дважды, после чего, обогнув полуостров, направилось в сторону Керченского пролива. В ходе разведки беспилотник приближался к районам дислокации зенитно-ракетных комплексов в Крыму. Во время облета к беспилотнику присоединился противолодочный самолет ВМС США Poseidon, который тоже поднялся с авиабазы острова Сицилия. Poseidon пролетел от Новороссийска до Севастополя. Искандеры тихо спали

7. Оккупанты на 23 декабря запланировали гестаповские учения по изоляции интернета. В ходе учений планируют проверить “возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов”

8. Коллаборанты, на выход! Оккупанты назначили нового т.н. “министра топлива и энергетики” Крыма. Им стал завезенный с Урала Евгений Рукавишников — коррупционер со стажем

Новости Если все вдруг станут фашистами

9. Может, это слезы? И вовсе не счастья: “Позвонил знакомый. Любит по горам крымским побродить. На днях, как обычно, набрал водички из родника, что в районе Красных пещер, а вода солоноватая уже. Понаехавшим пора собираться обратно. Говорят, что в Краснодаре жить лучше, чем в Крыму. А тут еще скоро и воды не станет”

10. Севастополь. Большая Морская. Деревья практически полностью уничтожили. Варварство какое! Пилят бабло тут собянинцы-москвичи. Местных нет

11. Оккупированный Севастополь вчера вечером. Опустился туман, катера на Северную сторону перестали ходить. Люди выстроились в огромные очереди на автобусы. Кто там в совок хотел? Можно радоваться прям в этой многочасовой очереди

12. Євпаторія. Дитячий клуб “Спадкоємці Перемоги”, ДОСААФ і підлітково-молодіжний центр провели відкритий урок-виставку стрілецької зброї в Фінансово-економічному коледжі. ДОСААФ довів свою користь вчора (лубянський стрілок), а влучність зброї рік тому довів керченський стрілок

13. Оккупанты в Евпатории таки решили наряжать ель, которую угробили за годы оккупации. Может, игрушки и гирлянды немного скроют высохшее дерево. Напомню, ель высадили 29 декабря 2000 года в центре Евпатории в честь ее 2500-летия, и каждый год наряжали к Новому году. Умирающее дерево многие в городе считают “символом времени”

P.S. “Беседовал с ваткой и поймал себя на мысли, как же они все поголовно хотят Иоську Сталина вернуть, и чтобы снова поголовные расстрелы… Я улыбался и стебался над ними, и когда они это поняли, то пообещали, когда возродятся эти времена, меня первого шлепнут. Ну, все как обычно, в общем”, — написал наш крымчанин. Да, ватники мечтают о расстрелах, и уверены, что расстрелянными будут не они. Ничему история не учит.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!