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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Всё плохое обязательно идет в комплекте с Россией

1.1т

1. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение о введении дополнительных санкций против российских юридических и физических лиц. Санкции будут введены из-за агрессии россии в районе Керченского пролива

2. В ялтинской горполиклинике оккупанты уволили единственного врача-онколога, понаехавшего из Москвы. Местный уволился еще раньше. Пациенты остались без медицинской помощи

3. Жители Белогорского района, чьи дома расположены в непосредственной близости от Баксанского карьера, более полугода пытались отвоевать право на спокойную жизнь. Но карманный “суд” встал на сторону оккупантов. Дома и дороги разрушаются, люди дышат пылью

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4. Российские наноученые предложили очередной вариант по добыче воды в обезвоженном Крыму — хотят добывать воду из атмосферы за счет конденсации с помощью специальной установки. Обещают несколько тонн воды в сутки. Оборжаться можно

5. Семимильными шагами Ватостополь идет в светлое прошлое: “Закрылся Сталинградский рынок. Теперь я знаю, что самое дешевое масло — в "Казачке", самая дешевая ветчина — в новом магазинчике с колбасой — в 24А. И много чего другого я узнал благодаря этому закрытию!”, “Когда закрылся Муссон, а потом и СиМолл, некоторые начали ездить в Симферополь — дешевле и выбор больше”, “Здорово стало. Теперь за маслом в Казачку, за картошкой на Северную, за сахаром на Горпуху. Красота же! Того глядишь, вернутся такие выражения, характерные для определенного промежутка времени, как "урвал", "достал по блату", "выбросили в продажу", "из-под прилавка". Блин, многие, наверняка, будут счастливы, если такие времена вновь настанут, ведь достаточно часто тут ностальгируют, как было бы хорошо, если бы всё стало, как раньше. К сожалению, они, помимо того, что из немногого хорошего запомнилось, забывают, что всё плохое обязательно идёт в комплекте”

Новости Крымнаша. Всё плохое обязательно идет в комплекте с Россией

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6. Оккупанты радостно сообщили: “Крымчане могут быть спокойны: граница на замке, и опасные товары на их столы не поступают. Мы фиксируем случаи, когда пытаются завезти санкционную продукцию, в основном это сыровяленые колбасы, дорогостоящие продукты, сыры. Было изъято и уничтожено 1318 кг такой продукции”. Как же все-таки издевалась над нами Украина! Но теперь пришли высвободители и оградили нас от высококачественных продуктов! Жрите российское дерьмо!

Новости Крымнаша. Всё плохое обязательно идет в комплекте с Россией

7. Поскольку на русском теперь можно только молчать, ватники строчат на русском в Интернете: “Какой вопрос вы бы задали президенту путину?”. Ответы: “Который бы не дали задать”, “Где наши налоги?”, “Когда будут достойные зарплаты и пенсии? Россия, путин, дайте пожить достойную жизнь, а не существовать”, “(Пишет нацистка из Иваново) Казань брали, Крым брали, когда в Киев пойдём?”, “(Еще одна безграмотная жертва телевизора оттуда же) Киев скоро сам прибежит или останется одна киевская обл, а остальные отойду или Польше или Румынии или Венгрии и конечно большая часть Украины войдет в россию по просьбе ее жителей померзнув и поголодав несколько лет и посидел без работы!”, “(Нацисту ответили) Дилера своего сдай? По-брацки”, “Когда воровать перестанете?”, “Почему депутаты получают миллионы в месяц, а мы — 10к рублей, и где они видели среднюю зп по россии в 50к рублей? Начнёшь вякать, или посадят, или хату спалят!”, “Почему в Керчи маленькие зарплаты, на материке в разы выше?”, “А я бы спросила у президента, когда уже в россии будет власть народная, для людей, а не против людей?”, “Ты не заеб*лся? Это бы и спросила”

Новости Крымнаша. Всё плохое обязательно идет в комплекте с Россией

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8. Оккупированная Евпатория разгребает камни с неба: “Куда мы катимся? Такое ощущение, что в плане прозрачности ведения бизнеса мы откатились на 10 или 20 лет назад. Раньше любое место на набережной можно было выиграть на аукционе. Любое. От палатки и до экскурсионной точки. Сейчас вообще ничего не осталось по конкурсу. Все места берутся в аренду у пары человек и чисто для своих. Почему произошел такой откат в тень?”, “Потому что люди ждут перемен к лучшему, а чинуши пользуются положением”, “Странно, что кто-то еще не понял, куда попал”, “О, прозрение настает”, “П*здец бизнесу. Все красиво только для ТВ”, “Я — предприниматель, и совсем не понимаю, почему мне приходится то и дело выживать в постоянно меняющихся условиях нашего города, нашей Республики. Недавно была новость, что повысили тарифы на вывоз мусора на 40%. Вчера пошла узнавать подробности. Оказывается, не на 40, а на 50%, но это не так удивило, как то, что если у меня нет контейнера для мусора, я со своих 50 квадратов должна теперь с 1 января платить не 500 руб, а 2000 руб. Причем формула расчетов известна только избранным. Мне ее так и не удалось узнать. Объясните, как могут повысить тарифы на 300%, и все молчат?”, “(Из россии пишет) Ну, вы в россии вообще-то. Крымчане видели россию по номерам 77 региона, и думали, что это есть россия. Ребята, вас обманули”, “Лоханулись мы”, “Спросите у пенсионеров на минималке, как это — выживать”, “Вы долго спали, похоже. По всей стране чинуши грабят народ со страшной силой”, “(Из россии пишет) Это еще не все!!!! Скоро снимут мораторий на проверки, вот тогда начнется. Был магазин — 24 проверяющих, открыли кафе — стало 37. В тень тоже не уйдешь — будешь жить от инфаркта до инсульта. Это по телеку правители такие добрые. Просто крымчане не привыкли еще к этому, для них это ужас”, “Хорошая срана — россия, домахались флагами!!!”, “Вот и камни с неба долетают”

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9. Знаете, почему в Крыму стоит вой? Потому что жители Крыма сравнивают жизнь до и во время оккупации. Именно поэтому оккупанты всегда выдавливают местных жителей с захваченных территорий, чтобы завезенному быдлу, привыкшему жить в дерьме, не с чем было сравнивать: “Дорогие красноперекопцы! Впереди праздники, а в наших интернет-сообществах столько негатива. Ради интереса читаю подслушки разных городов, но там нет столько грязи. Неужели в других регионах и городах люди другие, администрация города другая или з/п и цены другие? Нет. Но положительных людей больше”. Комментарий: “Даже не смешно. Приедь в город и посмотри на состояние города, пообщайся с людьми, а потом будешь сюда писать про негатив!”

Новости Крымнаша. Всё плохое обязательно идет в комплекте с Россией

10. В крымских супермаркетах можно купить “грейпрукт” — так теперь на русском у нас называется “грейпфрут”. А по дороге из супермаркета можно заскочить в “военно-патриотический клуб” на “армейский РУКОПШНЫЙ бой”, если верить вывеске

Новости Крымнаша. Всё плохое обязательно идет в комплекте с Россией

11. После резонанса в соцсетях оккупанты начали украшать пальмы на набережной Ялты. Жители города высмеяли потуги и результат украшения, а особо циничные показали, как выглядит новогоднее украшение Полтавы на материке. Напомню, ранее стало известно о том, что оккупанты забыли украсить Ялту к Новому году, а тендер обещали провести только 5 января 2019 года

12. Мои подопытные патриоты рассии сегодня очухались: “Тарифы растут, проезд растёт…”. Одна в ответ: “У бюджетников зп на 4% вырастут”. Так ее чуть ссаными тряпками не задушили.

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13. Трошки зарано, але хочу привітати всіх з прийдешніми святами! Рік 2018-ий був важким, але він наблизив нас до нашої мрії. Тому єдине, чого хочу і всім бажаю у НОВОМУ РОЦІ, — зустрітися вдома, в українському Криму! Веселих свят!

P.S. На севастопольском форуме написали о бредящих совком ватниках: “Многие, наверняка, будут счастливы, если такие времена вновь настанут, ведь достаточно часто тут ностальгируют… К сожалению, они забывают, что всё плохое обязательно идёт в комплекте”. И ведь правду написал. Так и с оккупацией получилось. Насмотрелись предатели телевизор, кинулись триколорами махать, а с триколорами в комплекте пришло и все плохое, что есть в россии. Осталось выяснить, есть ли в ней хоть что-то хорошее.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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