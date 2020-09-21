1. На полигоне возле Николаева высадились 250 британских десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании — они участвуют в учениях “Совместные усилия”, которые стартуют 22 сентября. Учения объединяют 8000 участников, в частности военнослужащих из США и Канады, и являются первыми многонациональными учениями в Украине после обретения страной статуса Партнера НАТО с расширенными возможностями.

Добавлю, 17 сентября во Львовской области тоже стартовали международные военные учения Rapid Trident-2020.

Все это происходит на фоне военно-террористических учений российских оккупантов “Кавказ-2020”, которые затронут и аннексированный Крым. Оккупанты уже теряют технику.

2. В Евпаторию — бывший детский курорт — оккупанты танки подвезли.

twitter.com/KrimRt

3. Я недавно писал о ремонте дороги Феодосия-Джанкой. Если кто-то решил: “Вау, оккупант беспокоится о людях”, — фиг там. Эта трасса — такой же элемент военной логистики, как и трасса смерти “Таврида”. Она сокращает расстояние и время от востока Крыма до админграницы с материковой Украиной.

4. Крымская правозащитная группа в сентябре 2020 года провела новый мониторинг вещания радиостанций FM диапазона на севере Крыма. Сигнал украинских FM радиостанций зафиксирован в 12 из 19 населенных пунктов. На севере полуострова оккупанты установили новую вышку для блокирования сигнала украинских радиостанций.

crimeahrg.org

5. Оля Дронова отработала “наблюдателем” на “выборах” гаулейтера в Севастополе. Не знаю, что там у нее теперь в голове — мне не понять хлопковых извилин. “Референдум” ровно так же прошел, как и “выборы”. Или Оля тогда еще не жила в Севастополе? “Отработала со своими девчонками наблюдателями. Три дня с утра до глубокого вечера. Масштаб ломки всей избирательной системы оценен изнутри. Стало понятно, что теперь в нашем Севастополе ее просто нет. Грустно? Да. Потому что дело зашло так далеко, что уже не только ближний и средний, но и дальний круг моего общения это понимает. Доверие избранным на пеньках — пшиковое. Так и происходит делегитимизация всей вертикали власти. Дай Бог, чтобы не так, как в Украине, дай Бог”, — написала ватница, намекая на Майдан.

twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

Для справки: воющая ныне Дронова родилась в Севастополе. В 1997 окончила факультет “Международных отношений” МГИМО. С 1998 по 2003 работала в Управлении Госказначейства Украины в Севастополе. В 2014 в первых рядах ломилась предавать Украину.

6. В феодосийской группе обсуждали отвратительного качества воду из кранов: “Грех жаловаться, у людей вообще воды в квартирах нет”, “Давайте подождем камней с неба, почитаем комментарии. Когда бежали на “референдум”, о таких последствиях никто и думать не мог”, “(Коллаборант Александр Талипов пишет) При чем тут референдум и тупые чиновники?”… Талипов считает, что отсутствие воды и “референдум” никак не связаны. Воду просто выпил Аксенов… Да, трудно сейчас брехунам выкручиваться… по-сухому.

twitter.com/KrimRt

7. Стремительно высыхающее Новоульяновское водохранилище в 25 км от Бахчисарая. На фото разница в один год. Очень красноречиво…

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

8. Симферополь. Слезы волонтера: “Как обстоит ситуация с напором воды у тех, кто проживает на последних этажах многоэтажных домов в Симферополе? Обращаетесь ли вы за помощью к волонтерам?”. Ответы: “Да, просим волонтёров плакать над ванной”, “Кхм… В туалете смывают тоже волонтёрскими слезами?”, “И пошли снова в прокат серии старого сериала "Рабыня Изаура" — чтобы плакалось лучше”, “9 этаж, второй день вообще нет воды. Не знаю, есть ли она на нижних этажах, но это уже изрядно утомило” .

twitter.com/KrimRt

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 79 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 28 (новый антирекорд). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4520 человек, в том числе 791 в Севастополе. Умерло 85 человек, в том числе 22 — в Севастополе.

10. Оккупанты предрекли подорожание овощей и фруктов из-за “неурожайного года”. Мост снова не помог: “Дожился Крым с космос-ценами, неконтролируемыми на основные свои продукты”, “Так после открытия моста все должно было подешеветь в 2 раза. Наверное, надо еще немного потерпеть?”

11. Окупований Крим, Донузлав, смт. Мирний. Черговий прорив! До секти путлєр’югенду вдалося затягнути ще трохи майбутнього гарматного м’яса: 15 школярів селища склали присягу на вірність рейху. Малят-путінят привітали діди і сказали напутні слова. Хайль путлєр!

12. Оккупанты издеваются над Крымом и его традициями. В Керчи продолжается шабаш под названием “Дружба народов”, на который свезли рашистов со всей россии, которые безуспешно пытаются выплясать и выхороводить “исконную русскость” Крыма… и немного “чеченскую” с “бурято-калмыкской”.

twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

13. Безграмотные освободители крымчанам привет передают: “Как надоели эти нытики Крымские не нравятся валите на Украину к своим! Крым теперь россия и с ней останется! И нам понаехам он очень нравиться! И не место красит человека, а человек место! Так как вы нытики его ушатали, а мы восстановим и будем жить вас не спросим!”

P.S. Ответ предателю Украины Талипову, который безуспешно пытается убедить ватников в том, что отсутствие воды не связано с оккупацией, вынесу в заключение сегодняшнего выпуска: “Т.е. перекрытие канала — это не результат дефицита воды в Крыму? Откуда тупые чиновники возьмут воду? Все проблемы, о которых Вы пишите в своих постах, и многие другие, о которых Вы не упоминаете, пришли в Крым вместе с "русским миром" и "референдумом"…”.