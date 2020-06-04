1. Оккупанты в Крыму арестовали до 1 июля похищенного украинского военного Евгения Добринского. Командование ДШВ ВСУ прокомментировало обнародованное оккупантами видео: “Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам россии, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями. На видео парень выглядит подавленным. Он говорит заранее подготовленный текст. Не исключено, что находится под действием спецпрепаратов”

2. Политзаключенного алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” Руслана Нагаева оккупанты бросили в карцер следственного изолятора в Ростове-на-Дону

3. Против крымчан, отказавшихся служить в российской армии, за период оккупации возбуждено более 100 уголовных дел. По 96 из них уже вынесены приговоры, еще 9 дел находятся на стадии рассмотрения. Крымская правозащитная группа в мае 2020 года зафиксировала четыре новых уголовных дела. Правозащитники обращаются к жителям Крыма с просьбой присылать на электронную почту info.crimeahrg@gmail.com материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму — повестки, фото- и видеоматериалы

4. Прокуратура АРК объявила подозрение бывшему беркутовцу Владимиру Суходольскому за жестокое избиение за украинскую символику Игоря Мовенко в Севастополе в 2016 году. Напомню, оккупанты осудили Мовенко за “экстремизм”, потом отпустили, после чего он выехал на материк. Суходольскому, перешедшему на сторону оккупантов, только за избиение грозит до 10 лет. Измена присяге потянет еще лет на 15. Жена Суходольского — Галина — тоже ментовская коллаборантка

5. Прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный сообщил, что на данный момент идентифицировано более тысячи “самообороновцев” Крыма. “Чаще всего их задерживают при пересечении админграницы. Они приезжают, чтобы получить зарубежный украинский паспорт”

6. Абитуриенты из аннексированного россией Крыма и оккупированной россией части Донбасса до 23 октября включительно могут поступать без ВНО в любое из почти 100 учебных заведений Украины, где будут работать подходящие для этих категорий абитуриентов образовательные центры

7. В оккупированном россией Крыму выявлены 7 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 569 человек, в том числе 170 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе

8. Требования оккупантов к открытию отелей в Крыму оказались дорогими и маловыполнимыми. Оккупанты признали, что “некоторые могут вообще не открыться”. Отельеры плачутся: “Давайте смотреть: если выручка в целом за сезон 10 миллионов рублей, то около 40% идет на зарплаты персонала, 30% — на аренду, оставшаяся сумма — на оплату коммунальных услуг (за год где-то 1 миллион), ремонт, замену текстиля и прочее. Лично у меня потери за этот сезон уже 400 тысяч рублей, а мне только оборудования нужно купить на 350 тысяч”. Владельцы туристического бизнеса уже признают невозможность открытия — например, не могут селить по человеку в номер или каждому жильцу предоставить индивидуальный санузел

9. Ватный паблик Евпатории о камнях с неба: “Откровенно, от рф ждала многого. Уже перестала надеяться. Ооочень всем разочарована!”. А присмотритесь к автору поста. Посмотрите, КОГО россия разочаровала УЖЕ. И подумайте, ЧТО в голове и душе молодых, экономически активных крымчан. Вот вам и будут итоги гавани… И ее конец

10. Упоротую ватницу Елену Гирскую неистово бомбит, но ее бомбление нам напоминает о том, что такие, как она, писали доносы при совке, пишут их и сейчас: “В прекрасной солнечной Ялте есть одна группа, где администратору с бандеровскими прихвостнями ну очень уж не по душе путинская власть. Пишут всякие гадости о президенте, рисуют неподобающие карикатуры. Куда смотрит власть города Ялты? Не пора ли эту группу вместе с админом выслать в незалежну Украину, в которую они так стремятся вернуть Крым? Людей, которые вступают к ним в группу, всячески унижают, называя троллями и тупой ватой, хотя эти люди не тупые, а окончившие университеты, просто они уважают эту власть, которая не допустила войны в Крыму и многое вложила в Крым. У меня такое мнение: не нравится жить в Крыму — езжайте жить туда, где нравится. Это письмо я отправила на почту президента со скопированными ссылками высказываниями этой группы в адрес президента”. Ха! Все группы Ялты, даже хлопковатые, сильно разлюбили говень. И очень ее ругают! Да и НА ВСЕХ крымских пабликах, кроме понаехов и клейменных сепаратистов, поливают росиюшку исконным ее дерьмом. Заслужила!

11. “Как дорого, как дорого, как дорого”, — слышу я в каждой тупорылой очереди на ярмарке. Причем половина — этим мерзким акающим акцентом…

12. Представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич еще раз заявил: “Украина не планирует восстанавливать подачу воды на территорию Крымского полуострова. Это будет сделано только тогда, когда эта территория будет деоккупирована”

13. Феодосия. Прогулялся вокруг крупной автомойки на Керченском шоссе. А не замкнутый ли цикл воды там? Нет никаких подземных резервуаров, отстойников и насосов. Ну что, вата и балалайки понаехавшие, помоете вы свои авто в августе. Так помоете, что сами будете чесаться, как псы лишайные.

P.S. Раз уж сегодня вновь затронули тему воды, то завершу выпуск замечательными новостями из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который отклонил санкционированную Кремлем жалобу Красноперекопского рыбкомбината на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала, о чем сегодня сообщили оккупанты. В ЕСПЧ решили, что “данная жалоба признана неприемлемой и не подлежит дальнейшему рассмотрению”. Теперь оккупанты грозятся снова жаловаться в Комитет ООН по правам человека в Женеве — чтобы и там их унизили