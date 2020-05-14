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16 мая • обновлено в 03:08
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Воплотились самые мерзкие хотелки рабского народонаселения

72.8т

1. Прокуратура АРК использует интервью Гордона с преступницей Поклонской в уголовном производстве против нее. Об этом сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка: “Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка”

2. Верховья Белогорского водохранилища в оккупированном Крыму полностью пересохли. Если в 2019 году такая картина наблюдалась в начале осени, то в этом году — уже в мае

Новости Крымнаша. Воплотились самые мерзкие хотелки рабского народонаселения

3. В Армянске воды либо нет, либо она ржавая: “Ну когда это уже закончится?! За что платим такие деньги?! День через день льёт ржавая вода!!!”, “У меня вообще воды нет уже 2-ой день”, “Вода не ржавая, вода с землёй. Скоро вьюны выползать будут”, “На ночь вырубают, а потом качают дерьмо по трубам. Вода, в самом деле, ржавая”, “Иванищева, 15, вода ржавая сейчас”, “С 10 утра нет воды”, “Они надеются, что потечёт Pepsi”, “Весь день рыжая вода”. Поступил и такой комментарий знатока из россии: “В нашей шараге под названием “россия” очень много проблем, и ваша ржавая вода занимает последнее место в это списке!!! Радуйтесь и ликуйте, что хоть такая есть. В Африке дети умирают от жажды — цените, что имеете! От того, что вы здесь написали, вода чище не станет! Она станет кристально чистая, когда все разом забьют х.й на ЖКХ и перестанут платить! Вот тогда зашевелятся! Это касается всего! Мы народ такой. На нас х.й государство забило, причём самый огромный на свете! А мы здесь пишем друг другу!!! Все на измене, пока лысый не поймёт, что 3000 руб в месяц на ребёнка — это пыль, или на 12000 прожиточного минимума — нереально жить! Не будет нам счастливой жизни! А одумается это плешивое создание вряд ли! Так что пейте, что течёт, я вас услышал, соболезную!” h

4. Оккупанты продолжают варварское уничтожение Крыма: “В районе села Дружное Симферопольского района варварски вывозятся крымские ресурсы. На протяжении более полугода вывозится плодородный слой почвы. В апреле ситуация приобрела критические масштабы, т.к. почва стала незаконно вывозиться с чужих паев, где была размежевана территория и велась подготовка земли к сельхоз работам. На просьбу остановить работу правонарушители ведут себя дерзко, со словами: У нас тут все схвачено… На сегодняшний день работы продолжаются и затронуты уже глубокие слои почвы. На поверхность вступили подземные воды. Их устье перекрыто. Чистая родниковая вода стоит на поверхности”

Новости Крымнаша. Воплотились самые мерзкие хотелки рабского народонаселения

5. Жители Едыкуйского (Ленинского) района в восточном Крыму вновь жалуются на запах мазута и сероводорода с Семиколодезянской нефтебазы. “В ходе проверки экологами установлены факты превышения валового годового выброса по оксиду азота в 5,35 раз, по оксиду углерода — в 8,76 раз, по бензапирену — в 2,5 раза”. Оккупанты призвали жителей терпеть и дышать ядами ради строительства “Тавриды”, которую в Крыму назвали “трассой смерти”

6. Оккупанты в Крыму ликвидировали сегодня еще два природных заповедника — Опукский и Казантипский. При этом оккупанты создали “Федеральное государственное бюджетное учреждение “Заповедный Крым”. Так оккупантам будет проще распиливать заповедные земли

7. С 12 мая на КПВВ “Чонгар” на админгранице Крыма с Херсонской областью возобновил работу Центр предоставления административных услуг для жителей аннексированного полуострова, которых из Крыма пока не выпускают оккупанты и не впускают украинские пограничники

8. В 2020 году абитуриенты с временно оккупированных россией территорий АР Крым и Донбасса могут поступить по упрощенной процедуре в 91 высшее учебное заведение Украины.

9. В оккупированном россией Крыму выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом, 22 из которых — в Сакской больнице. В Севастополе — один новый случай. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 369 человек, в том числе 130 в Севастополе. Шесть человек скончались

10. Кизяки с нагайками продолжают рейды по улицам оккупированных крымских городов

11. Жители Джанкоя жаловались на свою жизнь. И тут прибежала в комментарии рашистка, которая проживает в Перми, чтобы рассказать жителям Джанкоя, когда они, по ее больному воображению, в Крыму лучше жили: “Забыли, как под хохлами жили!!!!! Войны нет, еще что-то жалуются, неблагодарные. Если бы не россия и не путин, сидели бы в своем Джанкое в полной жопе. Оборзели просто!!!! Придите в себя, при хохлах не платили толком зарплату, сидели без света, все заводы разрушены, ни моста, ничего не было, безработица. Сейчас все надо путину поднимать!!!!! Всё начало потихоньку двигаться к лучшему, больницы строят, дороги в Крыму, садики, вы просто наглые и неблагодарные. Таким, как вы, всегда мало будет, это факт!!!!!”. Рашистке ответили: “Как раз-таки "жопой мира" Джанкой стал после вступления в рф”, “Мне при хохлах платили зарплату и не отключали свет”, “Вы больны? За 29 лет при Украине не было и намека на войну. Поменьше зомбоящик смотрите!”, “В Пермь, в Пермь… и чем быстрее, тем лучше”, “Да такого бардака вообще никогда не было. Даже в девяностых — и то порядка было больше”

12. Рабство прописано у рузке в генах: в любой конфликтной ситуации они отчаянно стремятся пожаловаться барину, сталину, путину, малахову… Существо психически ущербно изначально, медицина бессильна в данном случае

P.S. Когда читаешь сообщения рашистов, которые рассказывают нам, как мы жили до оккупации и как зажили сейчас, а после несогласия с их видением ситуации получаешь проклены в свой адрес с употреблением “в” и “на”, то понимаешь, что вот такие (а их большинство) и есть коллективный путин. Луноликий, которого россияне возвели на пьедестал, воплотил в жизнь все самые мерзкие хотелки рабского народонаселения. И даже если ради “величия” им придется еще туже затянуть пояса, они будут затягивать. По крайней мере пока…

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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