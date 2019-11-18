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18 ноября • обновлено в 06:35
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Вода с кровью убитых стекала в ялтинский водопровод

1.5т

1. Оккупанты начали процесс возвращения захваченных украинских кораблей, который должен завершиться сегодня ночью.

2. В Крыму сегодня простились с убитой своим отчимом 5-летней Дарьей Пилипенко, не дожившей до шестилетия всего несколько дней. Собралось множество людей. Некоторые повели себя агрессивно по отношению к матери девочки, требовали “убрать ее с церемонии прощания” с ребенком. На момент убийства мать была на заработках в Китае. На самом деле, кроме убийцы, в убийстве никто не виноват! Но, блин, оккупация опустошает душу. Нет сил на гуманизм. Извините, но если бы Крым был НЕ ВАШ, вы жили бы в родном Иваново, откуда понаехали к нам два года назад, не обеднели бы от санкций, не ехали бы на заработки, это дитя не погибло бы! Россияне, вы платите страшную цену! ДУМАЙТЕ

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3. В Алупке выкидывают на улицу 14 семей, включая детей, которым оккупанты обещали дать другое жилье. Люди заявили, что их выселяют из домов, в которых они прожили 30 лет. Дома, о которых идет речь, расположены на территории санатория МВД Украины, отжатого оккупационным МВД. До аннексии украинские власти запустили процесс передачи домов в собственность жителей, но не успели — в Украину вторглись российские высвободители. Ватники скулят на Фейсбуке Аксенова и вспоминают слова Медведева, что “в результате присоединения к россии ни один житель Крыма ничего не должен потерять”. Закончился ватный вой такими словами: “Ваш помощник сказал, что всё решается, и нас не будут трогать. Но после выборов всё усугубилось, и на нас подали в суд на 26 января 2020 года на выселение! Нас хотят выгнать из домов наши правозащитники (прим — имеют ввиду МВД рф), а вы нас не защищаете! Наши дети останутся на улице в такой богатой и могучей стране!!! Как это понимать?! Мы — крымчане — заслужили это???”

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4. Оккупанты отреагировали на заявление Зубкова об “отстреле или эвтаназии” своих животных. Оккупанты теперь будут разбираться, насколько “законно” в зоологическом парке может быть применено огнестрельное оружие. Похоже, новые камни с неба не за горами

5. Оккупанты заявили, что к ним “поступила официальная бумага из учреждения здравоохранения о покусе невакцинированным животным человека”. Якобы в зоопарке Зубкова два месяца назад тигренок укусил посетителя, а Зубков отказался вакцинировать своих животных. В общем, за Зубкова оккупанты снова взялись после его очередных сообщений об ужасах в “родной говени”

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6. Крымские IT компании подтверждают: из-за санкций потеряли практически всех зарубежных клиентов: “Тем, кто хочет работать эффективно с зарубежными клиентами, действительно, приходится выкручиваться — есть проблема отдельно у Севастополя и Крыма, но и у российских компаний в целом всё не очень хорошо”, “Я разговаривал с одной московской компанией, где работают американцы, — они опасаются санкций, для них это чревато. А если ты ввязался в проект, то уже очень сложно отказаться и заменить подрядчика. Поэтому им проще сразу сказать “нет”, — плачутся руководители крымских IT компаний, которые, видимо, не слышали о заверениях путина о том, что санкции не только полезны, но и всячески помогают вставать с колен

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7. Паблик Судака осторожно ищет пути домой: “Крым как “суверенная территория россии” еще под большим вопросом. Скорее всего, Крым — это непризнанная территория. Я говорю о мировом сообществе. Ни одна цивилизованная страна в мире не признала референдум в Крыму. Поэтому на россию сейчас наложены санкции. Непонятно, по законам какой страны в Крыму был проведён референдум. В конституциях Украины и россии такие нормы не предусмотрены. Еще вы говорите о “народе Крыма” — такого в природе не существует. Народ — это язык, культура, этнос, история. Скажите мне что-нибудь на языке “народа Крыма”… По аналогии сейчас на российском ТВ мусолят “народ Донбасса”, которого тоже в природе не существует, а есть граждане Украины и территория государства Украины. Территория страны определяется государственными границами, или я не права? Насчет силового захвата Крыма Украиной — не думаю, что это реально в недалеком будущем. Пока путен у власти, не думаю, что что-то может измениться. Разве что россию додавят санкциями”

Новости Крымнаша. Вода с кровью убитых стекала в ялтинский водопровод

8. В этот день, 17 ноября 1920 года, захватом Ялты завершилась красная оккупация Крыма. На главном месте казней — ялтинском моле — большевиками были убиты более 5000 офицеров, чиновников, полицейских, врачей, учителей. Точное число жертв неизвестно, историки пишут о 53-120 тысячах казнённых. “Багреевка — усадьба в пригороде Ялты, на территории Ливадийского лесничества, где в 1920-1921 годах большевиками проводилось массовое уничтожение населения города и вообще всех причисленных советской властью к числу своих политических врагов”, “1920-1921 годы. Для зачистки Крыма на полуостров Владимир Ленин направил бывшего руководителя Народной Венгрии Бела Куна и ветерана партии Розалию Землячку. Жертвами возглавляемого ими красного террора стали по различным данным от 4 до 20 тыс. человек. Сам Ленин заявлял о наличии в Крыму 300 тысяч потенциальных шпионов, которых нужно подчинить и переварить”

Новости Крымнаша. Вода с кровью убитых стекала в ялтинский водопровод

9. В Севастополе сегодня провели крестных ход в память годовщины “Русского исхода” — эвакуации из Крыма Белой армии и населения в 1920 году. В шабаше, ради которого перекрывали улицы, участвовали кизяки, попы секты РПЦ и руководители оккупационных администраций.

P.S. Завершить сегодняшний выпуск хочу цитатой, которую привел житель Ялты в качестве исторической справки о том, как Крым становился “нашим” в понятии российских оккупантов: “Весной 1921 года у властей Ялты возникла проблема — начал таять снег, и талая вода с гор вместе с кровью убитых стекала в ялтинский водопровод, отчего вода в нём окрасилась в розовый цвет”… Именами убийц, которые вершили в Крыму красный террор, до сих пор названы улицы украинского полуострова и россии, никуда не делись и памятники, посвященные убийцам и тиранам. Но ватники до сих пор не понимают (или делают вид, что не понимают) сути декоммунизации, которая прошла на свободной от российской оккупации территории Украины. В этом вся суть совка, правопреемницей которого является нынешняя россия, стремящаяся всеми силами этот совковый гниющий труп воскресить…

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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Исаев Максим
Исаев Максим
"...если бы Крым был НЕ ВАШ, вы жили бы в родном Иваново..." То есть, убить ребенка убийца мог только в Крыму, в Иваново ребенка никто не убил бы... Я правильно понял то, что сейчас прочитал, блоХер?
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Мироненко Олег
Мироненко Олег
Исаев Максим, ребёнок вообще был бы живой! тебе понятно,Дятел?!
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