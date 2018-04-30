1. Сегодня исполняется 100 лет со дня создания Военно-морских сил Украины. 29 апреля 1918 года над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг

2. В керченской школе-интернате оккупанты провели “смотр строя и песни”. Всех детей одели в военную форму: “Команды соревновались в построении, ходьбе строевым шагом, выполняли строевые задачи (повороты налево, направо и кругом, размыкание и смыкание), в завершении смотра ребята прошли со строевой песней”, — описали шабаш пропагандоны. Детей оценивали понаехавшие ихтамнеты

3. Оккупанты и ваторылые родители продолжают издеваться над детьми по всему Крыму. Сейчас наблюдается весеннее обострение хронического победобесия. На улицах много детей в военной форме, а на шабашах — с оружием.

4. Евпаторийский ватник вернулся с Луны и задал вопрос: “Кто знает, куда можно поехать с российским загранпаспортом, выданным в Крыму? Интересуют только реальные факты, а не домыслы”. Ватнику ответили: “Абхазия, Осетия, Калининградская область. Один раз в Украину”, “Я в Черноморское, Симферополь, Саки ездил. Никаких проблем!”, “В Абхазию и по всей россии”, “В Сирию”. Добавлю, что некоторым ватникам удается попасть в европейские страны по аусвайсу, но, как правило, на это уходит много денег и сил, которые нужны на неоднократные поездки в россию и подделку документов для виз (выписки из банков, справки с липового (российского, а не крымского) места работы и т.д.)

5. Двустульежопые севастопольские моряки: “Кто летал из Москвы в Европу с Укр биометрическим паспортом? Где какой показывать (рус/укр)? Как не попасть в просак на таможне и долететь до зоны шенгена без проблем и лишних вопросов? Прошу поделиться опытом”, “Эта тема здесь обсуждалась уже очень много раз. Регистрацию проходите по укрзаграну, пограничнику показываете росзагран (туда он ставит штамп вылета). Прилетаете в Европу — там укрзагран, так как там виза, либо он биометрический. Обратно в стране вылета — укрзагран, по прилету в рф пограничникам — росзагран (ставят штамп влета). Вопросов, как правило, не бывают”

6. На севастопольском ватофоруме обсуждают хорошие новости: “Хорошая новость. 30 мая открывается новый херсонский ДП Документ на Ушакова, 53. Обещают 450 талонов в день”, “Класс! Значит будем планировать летний рейд на Херсон”, “(Спрашивает ватник с аватаркой “Крым — это россия”) А что будет входить в его функции? Они будут делать Украинские биометрические загранпаспорта для нас?”

7. Очередные запоребрики хотят понаехать в Крым, “уничтоженный Украиной”: “Анон. В чём особенность менталитета симферопольских людей? Чем отличается характер людей здесь от людей с других республик и регионов россии? Желательно по полочкам. Мечтаю переехать жить в Симферополь”. Ответы: “Да чего вы все сюда ломитесь?? Думаете, что здесь лучше? Дешевле?? Ага, удачи”, “Не надо сюда ехать, уже тесно становится! Весь материк в Крым перебрался! Хватит!”, “Тебе здесь не рады”, “Переехал из СПб. Главное с людьми не общаться, как и везде”, “Не стоит”, “Если у нас Украина всё похерила, то чего вы сюда прётесь? Может, потому что у вас ещё хуже?”

8. Ватница разместила картинку с древними людьми, похожими на обезьян, которые голяком на полянке делают шашлыки. Надпись к картинке “Скоро по всей стране”. На что из Евпатории ответили: “У вас в стране, наверняка, так и есть. В Евпаторе ситуация с людьми значительно лучше”

9. Кору дуба попробуйте приложить… К Краснодарскому краю: “Помогите решить проблему с Алиэкспресс. При попытке заказать товар начала выскакивать ошибка: По соображениям безопасности этот процесс не может быть продолжен ISC_RS_5100102051. Раньше проблем никогда не было. Пробовал менять адрес доставки (Краснодарский край указывал) и пытался оплатить с помощью qiwi, яндекс денег и картой МИР — ничего не помогает”

Новости Удивительная способность так ничего и не понять

10. Сбербанк уже давно знает, чей Крым. Открываю сезон поиска банкоматов Сбербанка. Скоро на всех крымских пабликах: “Приехал в крым. Как снять деньги с карточки Сбербанк без комиссии?”. Ответы: “Комиссия все равно будет”, “Никак. Добро пожаловать”, “Не снять без комиссии”, “Главное "Сбербанк" с большой буквы, а "Крым" с маленькой. Не видать тебе тут счастья, плати комиссию!!!”, “(Безграмотный москвич) Не как”, “Никак. Сбербанк берёт свою комиссию, если местные банки не берут. 100 руб по-любому снимает”, “Хосподи. Как снять без комиссии в Крыму в чужом банкомате, если комиссию берет Сбербанк??? Никак”

11. У оккупантов плавучая лохань сломалась: “Первый рейс "Князя Владимира" отменили из-за поломки судна. Круизный лайнер отправится из Сочи в Крым на неделю позже”

Новости Путин принялся за географию

12. Ялта приготовилась к очередному несезону: “1 мая — официальное открытие курортного сезона. Что мы можем предложить гостям? А многое: решетки, через ячейки которых можно местами разглядеть море вдоль дороги; автовокзал, вход на который теперь только по дороге, где тебя может переехать автобус, через обоссанный подземный переход; колдобины, на которых можно весело поскакать за рулем; закрытые торговые центры, аптеки, продуктовые магазинчики и т.д. Но зато открылась шикарная ярмарка с панталонами и сумками перед Горисполкомом??? Ура, товарищи!! Вот за этим к нам через мост и рванут! Обидно за город”

13. Севастополь гудит! Оккупанты закрыли почти все торговые центры, офисные комплексы и крупнейший сельскохозяйственный рынок. Вроде на месяц. Тысячи людей остались без работы. Говорят, предприниматели собрались выложить своими телами на Нахимова фразу “путин, помоги”, но это не точно.

14. Страничка природоведения из жизни жаб и гадюк. В Севастополе разгорелся суровый конфликт между “губернатором” и “прокурором”. Компроматы, письма наверх, проверки… Бой на выживание. “При сужении кормовой базы усиливается внутривидовая конкуренция” — Чарльз Дарвин.

P.S. Крымский политзаключённый Кремля Владимир Балух голодает уже 42 дня!!! Оккупанты посадили его на 3 года и 5 месяцев за украинский флаг на собственном доме! Последний раз, когда Владимира видели на судилище 11 апреля 2018 года, он выглядел очень истощенным, болезненным и держался за решетку! Тревожно за него… Когда в следующий раз вам кто-то скажет, что “в Крыму всё хорошо”, плюньте ему в лицо… за Балуха и десятки других политических узников, пропавших без вести и убитых