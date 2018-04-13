1. Капитану керченского судна-нарушителя “Норд” Владимиру Горбенко запретили посещать Крым, где он может скрыться от следствия, и обязали прибывать по первому требованию к следователю, судье или прокурору

2. На ватостопольском форуме подвели промежуточные итоги: “Крым под санкциями, активность купли-продажи низкая, с банками неудобство, достойная работа осталась в Украине, страховка на авто за 5700 рублей — тоже эффект санкций. Зарплата низкая. Дипломы не признаны на международном уровне, коррупция поднялась на несколько ступеней вверх и подконтрольна узкому кругу. И крайне опасное будущее при потере государственности в рф (а такое уже раньше бывало, и дорогу на Фиолент уже минировали в 1992-1994). Да, и еще полицейских очень много, даже там, где их 23 года не было и ничего не происходило. Вы уверены, что это правовое государство???”. Спустя час с небольшим это сообщение было удалено ватомодератором

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3. Что нам давала Украина? Спокойную и мирную жизнь до тех пор, пока россия не вторглась в нашу страну. Чего же вы, “освобожденные”, бздите теперь: “Ребят, на всякий случай кто знает, где у нас бомбоубежища? Вдруг пригодится (не дай Бог). Анонимно”. Ответы: “Мысли, которые посещают меня, когда нужно спать”, “Не парься, при нынешнем уровне развития ракетной техники, в случае чего, нас или защитят ПВО, или бомбоубежище тебе уже не поможет”, “Нас туда не пустят”, “23 года без россии прожил. Ни заборов, ни клеток, ни автозаков не знал, и как-то не переживал”, “(Понаехавший пишет) Надо жертвовать или свободой, или безопасностью”, “В россии нет ни того, ни другого. Есть разбитые дороги, отсутствие во многих местах элементарных удобств, военщина и полицайщина”, “Все равно тебя туда не впустят, да и меня, та в принципе всех, у кого менее миллиона долларов в кармане”, “Забор вокруг автовокзала от них 100% спасёт!”, “Надо в городе проводить курсы по гражданской обороне с населением, куда бежать детям и женщинам, а куда мужской части населения”

4. Ну не могут жители оккупированного Крыма, даже ватные, привыкнуть к жизни в гетто: “Возможно, не в первый раз о ялтинском автовокзале. Ребята, может, кто-то сможет объяснить мне, зачем весь вокзал обнесли забором? Я не могу найти в этом смысла: если это меры по борьбе с терроризмом, то куда бежать людям, если что-то взорвется? Или это было сделано, чтобы максимально отпугнуть туристов? На днях опаздывала на автобус и просто тупо не могла пройти на территорию вокзала через узкий проем, не сняв 60-литровый рюкзак. Есть хоть какая-то логика в этом? Хоть один человек может назвать логичный и весомый аргумент в пользу этого забора?”. Ответы: “Они, наверное, хотят повторения Кемерово”, “Согласна”, “Зато бабло отмыли. Там и ограничение возможности выхода, не дай Бог что случится”, “Это россия, детка!”, “Там даже указателей эвакуации нет”, “Убожество редкое, которое при всём желании не сможет ни от чего защитить”, “Дурь крепчает. Просто ловушка”, “Брэдбери и Оруэлл в экстазе”, “Возможно, стоит составить петицию против этого мракобесия?”, “Забор похож на лабиринт”, “Нелогично, некрасиво, небезопасно, неудобно”, “Когда взрыв будет, чтобы никто далеко не с…лся”, “Если присмотреться — вокруг вообще нет смысла”, “Больше похоже на загоны для скота. Если что случится, выбраться нет шансов”, “Они делают это специально. Им не нужны тут туристы и развитие региона. Для этого есть Краснодарский край”

5. Разлеталось над Ялтой реактивное (не гражданское).

6. Жители Феодосии все никак не привыкнут к жизни на военной базе: “А что за гул стоит?”, “Хз. Самолёт, наверно”, “Воздушная тревога, че новости не смотрите? Началось”, “Учения на Чауде”, “Ну, Севастополь подняли по тревоге”

7. Оккупанты планируют создать в Севастополе “юнармейский центр” для детей. Все, как Гитлер завещал

8. В Джанкойском районе состоялось открытие “военно-спортивной игры Победа”. Детей стандартно вырядили в военную форму и выдали оружие . Не обошлось и без шабаша “Победа в сердце каждого живет”

9. В школах Крыма снова намечаются милитари шоу для детей. Родителей просят одеть детей в военную форму и принести портреты дедов

10. Оккупанты в Керчи в лице “прокуратуры” проверили у школьников знание конституции мразии. Россия и конституция — звучит цинично и смешно, особенно на оккупированной россией территории

11. Ватники пытались вспомнить, как их угнетала Украина, но так и не смогли: “Я за время насильственной украинизации русскоязычного населения Севастополя так и не выучил украинский язык. Потрудитесь объяснить этот феномен”, “Моя мама тоже не выучила, и тётя… Брат не выучил. Для чтения документов пользовался словарём. Однако, когда все официальные документы только на мове, аннотации лекарств — тоже — без знания языка тяжело”, “Да что говорить, издевались над людьми (сарказм)”

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12. На севастопольском форуме ватница поделилась историями о детях, которые, к её ужасу, чувствовали и продолжают чувствовать себя украинцами с пониманием, что у них отобрали Родину. Ватница считает, что детей “перепрошили” в школах (до оккупации Крыма). За таких детей стоит бороться!

13. Нашлись на севастопольском форуме и правдолюбы: “А вот я, когда учился в школе, спрашивал как-то завуча, когда у нас будут уроки украинского языка, на что она ответила: "Уроков украинского языка у нас не будет, нет в программе, хочешь учить украинский — езжай на Украину. Ну а мы живём в Севастополе, это русский город, город русских моряков, тут все говорят на русском". Спорить всё равно было бесполезно, это только сулило двойкой по математике за вопросы об украинском языке. Я вот, как ни смотрел, так и не увидел за 23 года ни малейших признаков ползучей украинизации. На моём примере сбылась мечта многих здесь присутствующих — я не выучил украинский язык. Кого мне теперь за это благодарить?”

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14. Артек. Захотелось напомнить: Украина — строит, россия — НАДУВАЕТ. Современная школа в Артеке наиболее густо используется в рашен пропаганде — сделана Украиной. Надувной спортзал почти не фигурирует в рашен пропаганде — надуто россией

15. Оккупанты сообщили, что “с 12 по 26 апреля в Симферополе возможны перебои в трансляции теле- и радиопрограмм”. Местные комментируют: “Вообще отключите!”, “Зомбо ТВ лучше вообще не смотреть”. После этого комментарии закрыли

16. В районе Урожайного целое поле оккупанты отдали под участки казачкам из “самообороны” “за спасение Крыма” в 2014 году

17. Оккупанты ОПРОВЕРГЛИ ватные слухи, что медальки (за которыми предатели перлись на “выборы” путина в Севастополе) дают право на прибавку к пенсии. Мало того, кто-то ещё пустил слух о якобы бесплатном проезде пенсам при предъявлении медальки. Их уже показывали кондукторам. Чота ржу)))

P.S. Заборы — тема, на первый взгляд, не политическая, но именно ответы при её обсуждении нам дают хорошее представление о том, что происходит в головах ватников. Вкусив украинской свободы, невозможно привыкнуть к зоне. К тому же на этой зоне приходится думать о бомбоубежищах, террористах, войне… Может быть, это все в совокупности и привело к тому, что даже ватники наконец озвучили, что не так уж сильно и притесняла их Украина. Верней, совсем не притесняла… И мир был, и спокойствие, и свобода, и перспективы… И дети играли в прятки, рисовали и танцевали, а не маршировали с оружием в руках на площадях.