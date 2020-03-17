Пока все заняты коронавирусом, я хотел бы напомнить о том, о чем многие забыли или предпочитают не вспоминать — о шестой годовщине проведения россией оккупендума в уже захваченном к тому времени Крыму. В статье использована информация журналиста Крым.Реалии Сергея Громенко. Ссылки, дополнения, примечания, актуальные на текущий момент данные, документы, фото и видео добавлены мной в процессе подготовки материала к публикации.

Мифы "возвращения" Крыма.

По уверению российской пропаганды, Крым законно и мирно "отделился" от Украины после "переворота" на Майдане и прихода к власти "фашистской хунты". Однако в этой схеме не нашлось места самой россии и ее действиям весной 2014 года. В реальности же Крым не "отделился" от Украины, а был сначала оккупирован российскими войсками, а затем аннексирован, причем Кремль приступил к захвату полуострова 20 февраля – еще до появления в Киеве новой власти. И кроме того, у крымских властей не было полномочий на односторонний выход из состава Украины. Предлагаю вашему вниманию девять наиболее распространенных кремлевских мифов, оправдывающих аннексию Крыма, и их разоблачение.

Миф 1. В Крыму угнетали русский язык и культуру, а Киев проводил политику насильственной украинизации.

Во-первых, согласно ст. 10 Конституции Автономной Республики Крым, "Русский язык как язык большинства населения в Автономной Республике Крым и приемлемый для межнационального общения используется во всех сферах общественной жизни".

Во-вторых, в Крыму к 2013 году образование на русском языке получали 89,4% школьников, в то время как на украинском и крымскотатарском — 7,3% и 3,1% соответственно. Из почти 600 школ в Крыму к моменту его захвата россией лишь 14 были с крымскотатарским языком обучения, и только 7 — с украинским (прим. Все они были закрыты оккупантами сразу после аннексии). Из более чем 500 дошкольных учреждений украиноязычными были 11, на крымскотатарском обучение вели лишь в одном. Лишь в двух вузах Крыма готовили учителей крымскотатарского языка и литературы.

И в-третьих, более 80% печатных СМИ выходили исключительно на русском языке, полностью украиноязычной была лишь одна газета — "Кримська світлиця". Лишь 7% программ на государственном крымском телевидении выходили на крымскотатарском языке.

Миф 2. Крымчане имели право на самоопределение, реализованное на "референдуме".

Во-первых, после того, как российские войска оккупировали полуостров и заняли административные здания, в Крыму не осталось никаких легитимных органов власти, которые могли объявить, организовать и провести референдум. Совет министров Автономной Республики Крым был нелегитимен с 27 февраля 2014 года, поскольку крымские депутаты голосовали за него в буквальном смысле под дулами российских автоматов и с нарушением норм украинского законодательства. Верховная Рада АРК была нелегитимна де-факто с 27 февраля, а де-юре – с 15 марта, будучи распущенной Верховной Радой Украины. Кроме того, Центральная избирательная комиссия Украины не создавала никаких органов для проведения референдума в Крыму, а также закрыла на полуострове доступ к реестру избирателей.

Во-вторых, на тот момент отсутствовала законодательная база для проведения местных референдумов. И в-третьих, согласно ст. 73 Конституции Украины, "Исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины".

Миф 3. Крым самоопределился по примеру Косово.

Во-первых, отделение Косово от Сербии стало результатом вооруженного гражданского противостояния, включающего этнические чистки, но ничего подобного не было зафиксировано в Крыму.

Во-вторых, албанцы в Косово строят свое, пусть и частично признанное государство, а так называемая "Республика Крым", не просуществовав и двух дней (с 16 по 18 марта 2014 года), решила "присоединиться" к россии. И в-третьих, хоть Косово и было оккупировано иностранными войсками в момент провозглашения независимости, это был многонациональный контингент НАТО, и ни одна из стран альянса не предъявляла претензии на эту территорию. Российские же войска были прямо заинтересованы в "независимости" Крыма и его "вхождении" в состав россии.

Миф 4. Россия не осуществила аннексию, поскольку Крым уже стал независимым государством.

Во-первых, в составе унитарной Украины Автономная Республика Крым не имела права на выход в одностороннем порядке, а любые изменения территории страны должны были утверждаться исключительно всеукраинским референдумом (прим. Раздел III Конституции Украины, Статья 73).

Во-вторых, с момента захвата административных зданий российскими войсками никакие решения местной власти не могут считаться добровольными и самостоятельными и как следствие – законными.

И в-третьих, любая независимость должна пройти процесс не только внутренней, но и внешней легитимизации, то есть признания другими государствами. Ни одна страна в мире, кроме россии, не признала "Республику Крым", равно как и подавляющее большинство государств не признает Крым частью российской федерации.

Миф 5. Российские войска защитили крымчан от фашистской угрозы с Майдана. Если бы не они, Крым разделил бы судьбу Донбасса.

Во-первых, праворадикалы, называемые в российских СМИ "фашистами", всегда были в Украине политическим меньшинством – об этом свидетельствуют хотя бы результаты парламентских выборов 2014 года. "Свобода" набрала 4,7% голосов, "Правый сектор" – 1,8%. Естественно, что фракции этих политических сил в Верховной Раде не появились.

Во-вторых, война на Донбассе стала СЛЕДСТВИЕМ аннексии Крыма россией!

И в-третьих, под контролем украинского правительства находится 93% страны, и никаких "ужасов кровавой хунты" (по версии российских пропагандонов) там не наблюдается. Ничего не угрожало бы и Крыму, если бы в него не вторглась российская армия, как ничего не угрожало крымчанам последние 25 лет. На представленной карте ниже обозначены зона боевых действий по состоянию на 11 марта 2020 года. По версии оккупантов, вот этот маленький кусочек земли на Востоке нашей страны седьмой год самостоятельно противостоит украинской армии, используя незаканчивающиеся танки из шахт…

Миф 6. Присоединение Крыма было мирным, "без единой капли крови".

Во-первых, с момента вторжения российских войск сторонники аннексии стали широко практиковать избиения и похищения проевропейски и проукраински настроенных крымчан. За первые годы оккупации жертвами насильственных исчезновений на полуострове стали 40 граждан. Шестеро были найдены мертвыми, 17 похитили в марте 2014 года, но вскоре отпустили. Во-вторых, в период вторжения погибли двое украинских военных (прим. Это Сергей Кокурин — застрелен 18 марта 2014 года во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе; и Станислав Карачевский — расстрелян 6 апреля 2014 года из автомата) и один российский т.н. "доброволец" — 34-летний Руслан Казаков, понаехавший из Котельниковского района Волгоградской области россии.

На митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года толпа предателей Украины затоптала насмерть двух своих единомышленников: 67-летнюю Валентину Корневу и 21-летнего Игоря Постного. В 2018 году оккупанты наградили их посмертно медалями. Обстоятельства смерти оккупанты стараются не упоминать.

И в-третьих, исчезновения противников российской оккупации на полуострове не прекратились и сегодня. По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, на сегодняшний момент пропавшими без вести числятся 16 человек, 12 из которых — представители коренного крымскотатарского народа. Пропавший в августе 2018 года 20-летний крымский татарин Эйнар Эйюпов найден мертвым в лесу возле села Залесное Бахчисарайского района 16 сентября 2019 года. Сегодня, 16 марта 2020 года, оккупанты в Джанкое после обыска увезли в неизвестном направлении 26-летнего Ибраимова Дилявера.

Миф 7. Большинство крымчан было за присоединение к россии.

Среди крымчан действительно были сторонники присоединения Крыма к россии, но их число неуклонно снижалось. Если в 1994 году в крымском парламенте за союз с россией выступали 58 депутатов из 100 (55 – Блок "Россия", 2 – Русская партия Крыма, 1 – Русская община Крыма), то в 2010 году – лишь 8 депутатов (5 – Партия "Союз", 3 – Партия "Русское единство"). Во-вторых, если в 2008 году около 70% крымчан поддерживали идею вхождения в состав россии, то в 2014 году таких было около 40%. И в-третьих, поскольку так называемый "референдум" проводили в условиях открытой российской оккупации, не только признавать, но и даже доверять его "результатам" нет никаких оснований. Для справки: в марте 2014 года на канале ATR в Крыму был проведен опрос. 84,2% телезрителей высказались категорически против российского вторжения на полуостров. В ночь на 1 апреля 2015 года оккупанты закрыли телеканал, а против журналистов развернули масштабные репрессии.

Миф 8. Крымчане в основном не сопротивлялись оккупации Крыма, лишь Меджлис выступил против.

Во-первых, весь период Евромайдана в Киеве его сторонники в Крыму выходили на уличные акции и продолжили это делать даже после начала оккупации. По инициативе Меджлиса 26 февраля у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг, сорвавший планы провозгласить "независимость" Крыма в парламенте автономии, что вынудило россию пойти на прямой захват административных зданий в Симферополе. Даже после появления российских военных на улицах крымских городов местные жители в течение всего марта 2014 года выходили на акции протеста и помогали попавшим в окружение украинским военным.

И во-вторых, гражданский водораздел в Крыму прошел не по национальному, а по идеологическому признаку. Среди противников аннексии были не только крымские татары, но и крымские украинцы и представители других национальностей, и даже русские националисты.

Миф 9. Запад рано или поздно признает российский суверенитет над Крымом.

Сколько эту успокаивающую мантру ни произноси, реальнее она не станет. Аннексия Крыма стала первой в Европе со времен Второй мировой войны. Признание ее автоматически аннулирует миропорядок, возникший после войны, и откроет шлюзы для массового силового пересмотра границ. Ни одна из семи мировых аннексий с 1945 года так и не была признана, и в большинстве случаев агрессор уже отступил.

P.S. Как мы убедились на собственном горьком опыте, вирус русского мира куда опасней и коварней коронавируса. И реакция Западного мира на COVIC-19, когда он только появился в Китае, мне чем-то напомнила 2014 год, когда россия вторглась в Украину — сидели сложа руки, выражали озабоченность и смотрели, как русский мир инфицирует Украину. Да, потом были введены санкции, но разве можно их сопоставить с уровнем угрозы, которую несет россия не только Украине, но и всему миру? Очевидно, что нет! На заключительном фото — Евпатория. 1934 год… На злобу дня от нашего крымчанина. Берегите себя…

КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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