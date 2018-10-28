1. Репрессии. На заседание “Общественного объединения “Крымская солидарность” сегодня снова нагрянули оккупанты в масках из “Центра Э” (“по борьбе с экстремизмом”) и “прокуратуры”. Целью вторжения, по их словам, стало вручение постановления координатору “Крымской солидарности” Диляверу Меметову, а также адвокату Лиле Гемеджи о необходимости явиться в “прокуратуру”. Активисты “Крымской солидарности” ежемесячно проводят встречи с адвокатами, семьями политзаключенных и неравнодушными.

2. Тысячи жителей Севастополя, проживающие в общежитиях, оказались под угрозой выселения. Оккупанты положили на их квартиры глаз, чтобы заселить понаехавших. Людям отказывают в заключении “договоров социального найма”, т.к. “жильцы не предоставили полный пакет документов”, который собрать практически невозможно.

3. Хорошо Севастополю в родной говени: “Да, огонь ситуация. Я — индивидуальный предприниматель. Платил городу за аренду места под НТО площадью 12 квадратов 2500 в месяц (были ещё украинские документы, павильон свой). В апреле город посчитал, что это мало, и поднял аренду до 13000 в месяц (156000 руб в год за 12 квадратов земли)”.

4. По оперативным данным группы “Информационное Сопротивление-Крым”, 17 октября в керченском колледже произошла перестрелка между ФСБшниками и Росгвардией. Может быть, именно об этих людях в масках, которые расстреливали студентов, говорили очевидцы?

5. Т.н. “мэрия” Керчи создаст себе маленькую армию, которую назовет “народная дружина Керченская”. В эту “дружину” соберут весь криминал города, включая понаехавших, которые будут пасти холопов и разгонять недовольные бунты, если такие случатся.

6. Сегодня немногочисленные жители отравленного оккупантами Армянска вышли на пикет “Спасите жизнь наших детей”. Люди требовали провести объективное исследование экологической обстановки в городе. После пикета повезут челобитные в Москву к путину. Оккупанты на площади отключили вебкамеру.

7. Оккупанты в Армянске исключили из “Единой россии” т.н. “депутата” Виктора Мохова. Мохов понаехал с Урала задолго до оккупации. Химик. Работал на “Титане”. Научился в Украине всякому и КАТЕГОРИЧЕСКИ отказался тихо “помирать в россии”, и другим жителям настойчиво советовал УЕХАТЬ, спасаться. Вот за это и за последнее интервью “СМИ” его и выкинули.

8. Талипов призывает жителей Армянска, вместо пикетов, митингов и, не дай Бог, бунтов, скачать шаблон челобитной сцарю и писать-писать-писать. Отрабатывает похлебку, держит руку на пульсе, чтобы стадо вдруг что не надумало.

9. Армянск. Прекрасные новости! Со здания Киноконцертного дворца окончательно демонтировали вывеску на украинском языке! Ужасное украинское наследие побеждено! Слышите, как вольно и полной грудью задышали освобожденные от “палаца” жители Армянска?

10. Дом культуры в Бахчисарае пожарники опечатали, всех вышвырнули на мороз. Театру “Рампа”, который отметил 30-летие, пришел кирдык!

11. Вот это ватное рубилово. Главная интрига, будет ли обращение с падением на колени или нет: сегодня в Ялте пропагандон Сардыко провел санкционированный митинг, на котором плакались путину на свою несчастную жизнь и беззаконие. Главный плакат на митинге гласил: “ПУТИН, СПАСИ ЯЛТУ!”. За митингом наблюдал полицай-бурят.

12. Ватный капец и отсутствие видения причинно-следственной связи: “Народ, это у меня одной или у всех складывается впечатление, что нашу любимую Ялту хотят разорвать разрушить и стереть с лица земли? Скажите, зачем Совмин присылает нам мэров-однодневок? Такое впечатление, что им дают украсть, растащить бюджет города вдрызг. Господи, помоги нам. Может, давайте обратимся к Аксенову и попросим поставить мэром наших ребят, которые и слово не боятся сказать и город приводят в порядок своими силами и ни в каких партиях не состоят?”

13. Севастополь. Платон Беседин — ярый любитель говени, очень помог ей впереться в Крым, но не наслаждается что-то своим же детищем. Говорит, что еще никто и никогда, “не считая 90-х”, так не издевался над жителями Севастополя, которые замерзают в собственных квартирах: “Почему сверхэнергетическая держава россия обеспечивает теплом Европу, но не в состоянии, судя по холодным батареям, дать тепло в дома собственных граждан? Вы там охренели, что ли, совсем? Беспредел и издевательство над севастопольцами. Дайте людям тепло, сволочи!”.

14. Жители оккупированной Ялты радуются послемостовой жизни: “Лучше бы так цены на алкоголь и сигареты дорожали, как на хлеб. Охренеть можно. Захожу в магазин, беру батон, иду на кассу, даю 26 по привычке. А мне кассир говорит: 30 рублей! Ах*еть можно!”. Комментарии: “Батон за 34 руб сегодня покупала в магазине возле дома”, “У нас 32 руб”, “Подорожает, не переживайте, все подорожает: хлеб, сигареты, алкоголь, бензин и т.д., и т.п.”, “Назревает вопрос, а как жить-то? Цены растут, зарплаты нет”, “С нового года НДС 20% — все подорожает”, “Не беспокойтесь, цены на алкоголь и сигареты тоже растут в геометрической прогрессии”, “Будь доволен, мост же построил Вова”, “А ты шо, думаешь, только хлеб дорожает? Алкоголь и сиги дорожают еще быстрее”.

15. 27 октября в Евпатории праздновали “День Охи. Греческое сопротивление. 1940-1945”. Это когда грекам фашистские итальяшки поставили ультиматум об оккупации. Вот уж точно праздник для крымчан. Только греки послали оккупантов нах, а крымчане наоборот.

16. Понаехи прорываются в Керчь: “Хотим с дочкой переехать в ваш замечательный город. Как у вас со школами, работой, съемным жильём?”. Ответы: “Ничего о городе не знать и хотеть переехать”, “Всё хуже, чем везде. Оставайтесь у себя”, “Бегите”, “Везде хорошо, где вас нет”, “Это будет ваша ошибка”, “В краснодарский край лучше ехать. Нефиг в Крыму делать ещё ближайшие лет 10”, “(Понаехавшая из Саратова) И все удивляюсь, почему всегда так пишут в группах? Один негатив”, “И чего вам в Саратове дружно не жилось?”, “(Понаехавшая отвечает) Там люди обременены другими заботами. Здесь пока этих забот нет! Ура!”, “(Ольгинец пишет) Не хотят, чтобы россияне обживали Крым”.

P.S. Понаехавшая из Саратова написала, что в её родном городе люди обременены заботами, которых в Крыму ПОКА нет. Просто вдумайтесь: в доведенном до ручки оккупантами Крыму, обложенном санкциями, ей кажется лучше, чем в Саратове! А ватники говорили, что “Украина угробила Крым”. Сейчас, кстати, так говорят все реже — разница между Крымом до оккупации и Крымом в оккупации все разительней в пользу первого. Прав был один из керчан, который ответил понаехавшей: “Везде хорошо, где вас нет”.