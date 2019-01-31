1. Дочь Эдема Бекирова сообщила, что состояние здоровья её отца ухудшается с каждым днем. У него появилась еще одна гнойная рана, после укола инсулина отекло лицо. Кроме того, появились кашель и одышка. Напомню, у задержанного 12 декабря 2018 года инвалида 1 группы Бекирова ампутирована нога, раны на которой не заживают, также у него ІІ стадия диабета и 4 шунта в сердце. Оккупанты обвиняют крымского татарина в организации на территории Крыма “тайника с боеприпасами”, а также в связи с гражданским формированием “Аскер”

2. Верховный суд Украины дал согласие на арест имущества российских банков из-за аннексии Крыма, чтобы исполнить решение Гаагского суда, который обязал россию возместить убытки украинским компаниям. Иск против россии подали 18 украинских компаний и одно физическое лицо на сумму 159 миллионов долларов

3. Оккупанты постройкой моста ускорили процесс заиливания пролива. Осенью 2015 года подходный канал позволял проводить в порт Керчи суда с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года проходная осадка уменьшилась до 4.9 метров, передает керченский новостной ресурс. Керченский специалист на условиях анонимности прокомментировал устроенную оккупантами катастрофу: “В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили. Уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов. И хотя сами порты не так быстро мельчают, заилившийся Керченский подходный канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже можно сказать "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5-летней давности. Многие лишились работы”

4. “С трассой "Таврида" что-то не то — это ощущение появляется всякий раз, когда проезжаешь мимо очередного перевернувшегося грузовика или смятых лобовым ударом легковушек. Подводя итоги первого месяца работы "Тавриды", можно отметить, что проектирование и строительство трассы было проведено с грубыми ошибками, а открытие "в срок" оказалось явно преждевременным. За пропагандистский эффект "масштабного и быстрого строительства" крымчане теперь расплачиваются своим здоровьем и жизнями”

5. Ватница пожаловалась на отвратительные дороги в Севастополе. На что “правительство Севастополя” ей ответило: “Специфика климата Севастополя такова, что частые перепады температуры от минусовой до плюсовой в зимний период рвут даже самый высококачественный асфальт. И пока найти решение этой проблемы не удается. В первую очередь — технологически”

6. Местные отбросы общества заменят приезжими отбросами. Интересно, на что рассчитывали местные идиоты? Что их пожизненно будут содержать? Как оказалось, в эрефии своих ряженых придурков хватает, на крымских клоунов денег уже нет: “Ополчение Крыма заменят казаками”, — сообщили пропагандоны, жалостно скуля о том, что заслуги местных преступников забыты.

7. Еще одна рашистка из Санкт-Петербурга собирает чемоданы в оккупированную Феодосию. Рашистке дают дельные советы, но она — дура, не поймет: “Я из СПб! И мне очень нужна помощь в переезде в ваш город. Ситуация до глупости простая. Я осталась одна с 2-мя детьми. Старшей необходима перемена климата по аллергии. Может, кто может помочь?”. Комментарии: “А помочь, собственно, с чем нужно? Это сбор информации, мольба о помощи или спланированный поиск папика?”, “У меня после переезда тоже аллергия появилась… на местные цены”, “Мне срочно нужно на Бали, кто поможет с проездом? Аллергия на холод, жить не могу”, “Людей, уехавших в СПб с юга из-за аллергии, знаю, наоборот — не знаю. Если, конечно, аллергия не на холод. А так, Крым гораздо более аллергенный регион”, “Да какая помощь нужна — нужно жилье, богатый лох и куча денег. В обмен, скорей всего, на телесные утехи”, “Кому вы тут нужны, сидите дома”, “Переезжайте с детьми в Краснодарский край. Там цены пониже, есть сетевые ритейлы. С инфраструктурой и благоустроенностью дела обстоят лучше. В садик в Феодосии вы можете пару лет не попасть. Мест нет. Жильё — как покупка, так и аренда выше на порядок в Крыму. Вам лучше Краснодарский край. Климат тот же, но ближе к Питеру по инфраструктуре”, “Если ситуация до глупости простая, то зачем совершать еще одну глупость, уезжая из СПБ в Крым с аллергенным ребенком, где летом от амброзии народ загибается??”, “Решили в Крым переехать? Одна с двумя детьми? Я вам искренне сочувствую. Вы совершаете дикую ошибку”, “В Феодосии полгорода с аллергией на жизнь, и тоже бы не мешало помочь, местные все-таки”

8. Путин снова кинул крымскую вату: “Хочешь прибавку к пенсии? Готовься отдать последнее. Крымчане, обращающиеся в пенсионный фонд за обещанной после реформы прибавкой в 1000 руб, либо остаются ни с чем, либо оказываются должны государству. Выясняется, что их пенсии и так слишком высоки, и их нужно урезать”, — сообщили севастопольские пропагандоны, опубликовав вой предателей, “оставшихся у разбитого корыта”

Новости Тревожный звонок для Кремля

9. Евпатория. Блэкауты никуда не делись, как и те, кто не понимает их причину: “В нашем городе много проблем, но решить хоть одну не по силам никому. Есть видимое косметическое решение, но не капитальное, как положено. Вот одна, например, связана с электричеством. Почему до сих пор в городе происходят аварии, отключают свет? Я мать двоих детей, которая пытается заработать шитьем и ремонтом одежды. Мои клиенты ждали заказ сегодня. Я не смогла его выполнить. Понесла убытки. Что нужно, чтобы начать двигаться в сторону улучшения для людей? Обычных людей…”

10. На ватном паблике Феодосии завуалированно тоскуют по Украине. Смысл посыла не понял только тупой кремлевский тролль, который постоянно выдает себя за “местного”, но даже ватники его давно уже раскусили и частенько чмырят

11. В Саках на городском стенде, где оккупанты размещают коммунистическую агитацию, неизвестные наклеили лист бумаги с таким текстом: “Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь ты проклята, весна-2014!”

P.S. Закончу выпуск сообщением жителя Симферополя: “На рашке все постоянно “бла-бла-бла кризис”, “бла-бла-бла налоги”, “бла-бла-бла падение доходов” и тому подобное “бла-бла-бла”! Но никто, с*ка, не говорит о причинах кризиса! НИКТО! А если говорят, то говорят, что это по всему миру, хотя мировая экономика показывает рост. А причина кризиса проста — Крым и Донбасс! Верните, твари, украденное у Украины, заберите свои войска из нашей страны, и живите как хотите!”.

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