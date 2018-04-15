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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Величие строго по расписанию

1.8т

1. В Крыму за уклонение от призыва на службу в оккупационную армию шестерых крымчан привлекли к уголовной ответственности, еще 100 — к административной.

2. Вчера вечером в Севастополе якобы упал беспилотник с надписью на украинском языке “МИ БЛИЗЬКО!”. Оккупанты вызвали саперов, перекрыли улицу, людям приказали разойтись, т.к. “может быть взрыв”. Отмечу, что слово “рядом”, которое оккупанты через гугл-переводчик перевели как “близько”, не уместно в предполагаемом ими контексте. Так что учите украинский, бо ми ПОРЯД! Кстати, беспилотник был запущен возле штаба ЧФ оккупантов, который находится в центре города.

3. Мне кажется, до оккупации как-то неправильно вокзалы в Крыму использовали. Поезда, туристы… Не скрепно это. То ли дело сейчас. И так на всех ЖД вокзалах Крыма в эти дни. Поезд-скрепоносец встречают бюджетники, упоротая вата и дети в военной форме.

4. Сегодня в маршрутке услышала и посмеялась: “Ну че набычился, как путин на Украину!?”. Надо запомнить и взять на вооружение. Такие случайные высказывания у людей иногда говорят об истинном, глубоко запрятанном отношении ко всему расейскому в Крыму.

5. В Крыму создали свой мессенджер. Говорят, что “его никогда не забанят”. Разработчиком является ФСБ? В общем, угрожают составить конкуренцию мировым мессенджерам))) Если бы я была Искандером, изоржалась бы вся.

6. Обитатели севастопольского ватофорума толпятся в уютном Херсоне за украинскими паспортами: “Сегодня съездил туда и обратно: 5 утра — граница рф пуста, одна минута. Украина — аналогично. Обратно в 18 вечера — граница Украины пуста, 1 минута. Граница рф — 10 человек, 10 минут, таможня заглянула в сумку — 30 сек. В Украине теплее. Херсон чистенький, спокойный, уютный. Попасть на прием в ДП Документ не получилось. Спрашиваю, а где поблажки крымским? Девушка на рецепшине говорит: какая поблажка? Тут почти вся толпа крымская!”.

7. На работе спросили, делал ли кто росиянский загран для крымчан? В ответ долгое молчание. Потом спрашивают, а куда по нему можно поехать? В ответ долгое молчание. Потом кто-то сказал, что поехать можно туда, “с кем мы дружим”. Прозвучал вопрос: “А с кем мы дружим?”. Дооооолгое молчание…

8. Для многих “патриотов” россии в Крыму паспорт гражданина Украины — это единственный способ “дойти до Берлина”.

9. Пока вата идет до Берлина (поездов же нет), украинцы едут и летят на лоукостерах, причем без виз.

10. Очередной понаехавший из Буинска (Татарстан) прорывается в Ялту: “Скоро приеду работать в Ялту. Как там город, норм?”. Ответы: “Не норм”, “Не советую делать это”, “Беги, парень”, “Даже не думай”, “Его уничтожили”, “Ох, зря”, “Оххх, опять понаехало”, “Сейчас мост откроют и будет, как в Китае”, “Че, бл…, все бомжи сюда съезжаются?”, “Звучит как угроза”, “Как вы достали сюда приезжать. Вам что, Ялта резиновая? Едьте в Москву работать, и без вас не продохнуть”, “Город тут норм для отдыхающих, а не гастриков”, “Ехай нах*й”, “Не гони, нах оно тебе надо!”, “Сиди дома”, “Человек не написал, кем собирается работать. А вдруг это врач? Ялте не нужны врачи?”, “Достаточно открыть профиль автора и посмотреть, кто к нам едет. А квалифицированные врачи уж вряд ли будут писать глупые посты в паблик, а тем более ехать в Ялту”, “Ты нам о своём Буинске расскажи. Это вообще где вы существуете??? То Буинск, то Мончегорск”, “Хочу напомнить ялтинцам кто такие местные жители! Это отдыхающие, у которых не хватило денег на обратную дорогу! К слову, я родился в Ялте в 1965 г. Мой отец с Урала, мама из Воронежа! Вопрос: кто из вас коренной ялтинец? Напоминаю, коренными считаются люди, родившиеся в третьем поколении! Так что, любители повонять, воняйте про себя!”.

11. Уровень медицины Севастополя по величию догоняет российские системы ПВО в Сирии: “И снова о медицине. Направили нас с дочерью к пульмонологу. На Супруна единственный пульмонолог, который на больничном уже 2 месяца. И когда выйдет, никто не знает. Вот как это так? На весь Севастополь один пульмонолог? Вчера нужно было сделать рентген. Поехали на Ленина, а там аппарат уже неделю на ремонте, и сказали, что непонятно, когда починят! Вот что делать? Зачем тогда эти все страховки, если нет врачей, не работают аппараты? Анонимно”. Тем временем на российских ток-шоу на полном серьёзе в ответ на санкции предлагают лечиться не западными таблетками, а боярышником и корой дуба, как диды. Этот вопрос уже рассматривает Госдура.

12. Татьяна из Евпатории не смотрит рос ТВ и не готова к войне с Америкой: “Кто в курсе, что у нас в небе над Евпаторией и окрестностями происходит? Весь день на даче с детьми нахожусь на улице, и с утра до вечера летают самолеты. Летают не как на тренировках к параду, а хаотично и по одному. Может, уже цокольный этаж подготовить нужно, а мы и не в курсе?????”.

13. Севастополь. Два дня истерично с утра до ночи летали истребители. Волновались, репетировали, пугали население. Понты, понты и еще раз понты. Но как только американцы с союзниками упороли по Асаду и его придворным химикам, так сразу прекратили самолеты над городом летать. Может, они теперь в ужасе начали соблюдать Шабат?

14. В новоязе выражение “зона ответственности” теперь является синонимом выражения “кривизна земли”. Минобороны россии сообщило, что ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет “не попала в зону ответственности сил ПВО рф в Сирии”. Так выглядит обосрамс. А вот что пропагандоны рассказывали про российское ПВО ДО авиаударов коалиции.

15. Срочно! В ответ на обстрелы коалицией военных баз и химических объектов Асада в Сирии, Кремль готовит мощный и симметричный удар возмездия. С завтрашнего дня планируется запрет на вырубку китайцами сибирского леса! Ну, или прикроют Макдональдс на сутки. Но это не точно. Пока используют новую методичку: путин не наложил в штаны, а спас мир от Третьей мировой.

16. У меня такое ощущение, что путин смотрит только российские новости.

P.S. “Очередное клоунское шоу для быдла — это “поезд победы”. Тепловоз с вагонами, набитыми ряжеными красноармейцами, передвигающийся со скоростью ходьбы. Всех бюджетников сгоняют на вокзалы для массовки. Величие строго по расписанию”. Это вам не с “загнивающим Западом” тягаться…

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Объекты
Крымкрымские татарыНарушение гражданских прав в КрымуНовости Крыма
Источник
Источник:crimeaua1.wordpress.com
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