1. Оккупанты в Армянске решили избавиться от вывески на украинском языке “Кіноконцертний палац Титан”. Когда какая-то тварь начнет скулить о притеснение русского на материковой Украине, бейте сразу в рожу. Да, в Крыму типа “три государственных языка”. “Знали бы вы, друзья, сколько книг на украинском языке "списали" и выбросили на свалку с фондов библиотек и школ, и вузов”, — добавил крымчанин

2. Сенцову присудили премию Европарламента “За свободу мысли” имени Сахарова

3. В 2018 году из аннексированного Крыма и оккупированных частей Луганской и Донецкой областей в украинские высшие учебные заведения поступило 1749 детей. В 2017 году — 1550 человек

4. Украина передала в Международный уголовный суд в Гааге обращение о незаконном принуждении крымчан к службе в российской армии, что является военным преступлением оккупантов

5. Европейский парламент осудил действия россии в Азовском море и Керченском проливе, в том числе строительство Керченского моста, и призвал усилить “полезные” санкции в отношении россии

6. Оккупанты пожаловались на то, что Крым стал “серой зоной для международных преступников”, которые приезжают сюда, т.к. Интерпол отказывается работать с оккупированным регионом, а искать их больше некому, т.к. оккупанты встречают этих преступников с распростертыми объятиями

7. В севастопольской школе № 15 якобы “были найдены две банки, перемотанных скотчем с проводами”. Детей эвакуировали. Оккупанты нагнетают и приучают жить в страхе за свою жизнь, чтобы были более покорными.). Родители в панике забирали своих детей домой

8. Оккупанты сообщили, что “следователи обнаружили флешку в вещах керченского стрелка”. Флешку с инструкцией по сбору взрывчатки Росляков якобы взял с собой в колледж. Жители Керчи комментируют: “Вы че, еб*нулись!!! Нах вы нам льете фсбышное дерьмо? Все знают, что это теракт и что он был не один. Админ, не навязывай!!!”, “Хоть убейте, не верю, что он собрал бомбу один. Даже спецы подрываются”, “Ага, лейте-лейте. Все уничтожил, а про флешку забыл”, “А на ней логотип ОУН УПА, тризубец, контактные телефоны центрального офиса ПС в Днепре”, “Ага, на кухне сделал бомбу, на кухонной доске”, “Что за бред? Он уничтожил флешки, ноут, телефон и спецом оставил одну флешку? Ну бред!”, “Это же Рен-ТВ. Там и НЛО может в техникуме потом оказаться”, “Нашли наивных. Так все и поверили. Следующее — спалил записи с видеокамер. И так пока не заткнемся, а потом пройдет время — успокоятся. Фиг вам!”

Новости Одиночество путинской России

9. Сегодня всплыло в разговоре: “В Керчи оцепление, на мосту затор”. Крымчане привыкают к новым явлениям: стрельба, террор, оцепление, учения, разрывы, эко катастрофа, перекрытие дорог, обыски, аресты…

10. На дорогах Крыма автомобили теперь будет останавливать и Росгвардия оккупантов. Жить становится веселей

Новости Как в СССР спаивали население

11. Не дорвавшийся до оккупационного бюджетного корыта Талипов учит задыхающийся Армянск, как правильно жить в стойле: “По поводу коллективных писем президенту. Коллективные обращения учитываются в системе как одно! И будьте осторожнее при сборе подписей, чтоб ещё, не дай Бог, не обвинили в несанкционированном публичном мероприятии”

12. Вчера по оккупированному Крыму прокатилась волна блэкаутов. Оккупанты сообщили, что пока причину не знают. А я знаю

13. Путинский энергомост не успокоится, пока не добьёт всю бытовую технику: “На протяжении двух месяцев, с утра до вечера, в Аджимушкае (Керчь) скачет напряжение. Никто не в курсе, когда это закончится?”. В комментариях люди со всех концов города ответили, что у них та же проблема, и один человек написал, что “напряжение — не москаль, оттого и скачет”. Добавлю, что напряжение скачет периодически по всему Крыму, особенно в моменты, когда начинается даже легкий ветерок или дождь. Смотришь прогноз погоды и уже понимаешь, когда будут скачки и блэкауты

14. Оккупанты в Керчи объявили о планируемом изъятии земельных участков “для государственных нужд”. Количество счастливчиков пока не известно

15. Рашист разместил на керченском паблике свое стихотворение, посвященное крымчанам: “Вам удалось, вам удалось. Без бойни, выстрелов, насилья. Отбив бандеровскую злость. Свою судьбу связать с россией. Намерен был коварный Сэм. Войти победно в Севастополь. Но стало ясно в мире всем. Крым — несдающийся акрополь”. Далее упоминается блокада, мост, армия ихтамнетов и прочая ересь. Жители Крыма прокомментировали этот шедевр: “Я желаю однажды в жизни Бахтиёру (автору) в своем родном городе увидеть такое "безнасилие", которое было в Сакском районе Крыма”, “Чувствуете? Кажись, пропагандой запахло”, “Нет, просто говно”, “Живем радостно и светло (+ изображение пальцев вниз)”, “Вот вам и бойня (в Керчи)”, “Ещё один Ебл*н Поэтович”, “Автор того совсем”, “Свои б не задавили”, “Ватные стишки”, “Жили свободно и без терактов, без страха обсуждали власть, постили в интернете, что хотели”, “(Из-за поребрика нацистка пишет) Не в россию и домой вы шли, а думали, что вас на радостях озолотят. А то, что уже сюда впихнуто миллиарды, это так, фигня. Отродясь Крым таких денег не видал”, “И на что впихнуто миллиарды? И, надо полагать, ты уверена, что эти выделенные миллиарды осчастливили крымчан?”, “Эй, "будущий классик великой русской поэзии", много ли в истории россии писателей лизали власти одно место?”, “Всё, НАТО не пройдет. А чтобы гарантированно ни бЭндеровцы, ни НАТО не прошли, нужно по всему Крыму взорвать ядерные бомбы”, “(Еще одна из-за поребрика пишет) Хм, читая комментарии, задаёшься вопросом: а нах*ра в Крым ехать на отдых? Лучше в Абхазию. Меньше претензий”, “Сколько пришлых (на группу) подписалось. Народ не хочет с ними общаться. Пора создавать новую, закрытую группу, только для керчан”, “Еще один дебил. В очко засунь свое патриотическое произведение”

P.S. Закончу выпуск сообщением жительницы Крыма: “Хочу предупредить всех адекватных крымчан, что понаехи становятся очень агрессивными и уже не сдерживают своих мыслей по отношению к нам. Встретила знакомую, с которой не виделась долгое время. Разговорились. У неё дети на материковой Украине, часто ездит к ним в гости. Она сделала себе биометрику ещё до безвиза. Конечно, я порадовалась за неё. Поговорили, попрощались, она уехала. И тут ко мне подошла незнакомая женщина. Оказывается, она слышала наш разговор. “Из-за таких, как вы, в Керчи всё и произошло”, — заявило оно мне. Отвечаю: “С чего это вдруг? Я, что ли, дала этим отморозкам оружие?”. Она мне в ответ тираду: “Каким отморозкам? Он был один! У нас в расии никогда не убивают детей. Это только хАхлы могут сделать! Таких, как вас, нужно отводить в сторону и отстреливать, чтобы не радовались Украине!”. Не стала с ней связываться. Села на первый же автобус и уехала. Раньше понаехавшую мразь разговоры про Украину только раздражали, а сейчас, получается, что они больше, чем мы, боятся всего происходящего в Крыму. Боятся нас! Наверное, поэтому была такая реакция? Я тоже могла бы напомнить ей и Беслан, и Норд-Ост, да и Каширку (хоть это и жилые дома)! Просто растерялась. Мне ещё никто никогда не угрожал смертью с таким перекошенным от злости лицом. Я физически почувствовала, что если бы у неё было оружие, то она бы выстрелила!”.