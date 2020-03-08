1. “Крым — это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину”, — заявил трижды переобувшийся за сутки премьер-министр Украины Шмыгаль.

2. Представительство президента в АРК выразило официальную позицию по воде для Крыма: “Представительство в очередной раз, реагируя на заявления отдельных должностных лиц, официально заявляет о недопустимости поставок воды к временно оккупированной российской федерацией территории АР Крым и г. Севастополя до момента его деоккупации. Подчеркиваем, что с началом оккупации прекращены поставки воды в Крым. В соответствии с нормами международного права ответственность за обеспечение жизни населения на оккупированной территории возлагается на государство-оккупанта. Поставка воды с подконтрольной территории Украины приведет к ослаблению давления на государство-оккупанта. Следствием этого станет отсрочка момента деоккупации территории Украины и продолжение репрессий и преследований наших граждан оккупационной российской властью”.

3. “Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения и домыслы на эту тему прекратились”, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так перестаньте давать повод для этой темы!

4. После очередной неудачно попытки выклянчить заветную днепровскую воду, оккупанты традиционно бросились орать во всю глотку, что не прикоснутся к воде, даже если Украина ее пустит. Вот блевотное заявление Константинова, написанное в Кремле: “Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то”. Вопрос исчерпан.

5. А я напомню опять: крымчанам (те, что граждане Украины, настоящие) не хватает воды, потому что ее использует армия оккупанта и тысячи колонизаторов, понаехов-крымнашистов. Именно ИМ и нужна вода. Прочтите, КАК воинская часть оккупантов в Перевальном охраняет трубу с крымской водой от крымчан.

6. А помните, когда оккупант захватил наших моряков, как в обнищавшем Крыму в суперкороткие сроки собрали около полумиллиона рублей, чтобы купить военнопленным ребятам все необходимое? Потому что морякам, потому что НАШИМ! В Крыму ждут и верят Армии, стране. А вы решили поить тех, кто орал “ДАВИ ИХ, БЛ*ТЬ”?

7. Крым. Март 2014. Кажется, все стали забывать, где и когда началась война, и кто ее объявил Украине. Шесть лет спустя им очень не хватает украинской воды! Напои оккупанта, Украина! А вот тут крымчане с едой для украинских морпехов в Феодосии. О чем я? Да, о воде… и о предательстве крымчан. Всех нас.

8. Ностальжи… Я также ездил в Перевальное и Бахчисарай. В Перевальном были постоянные стычки с кизяками и алкообороной, но мы пробивались! Я верил до последнего, что наша армия нас не бросит! А теперь меня хочет бросить и страна, которой я верен!

9. Нельзя давать воду оккупантам в Крым. Это предательство Украины и наших ожиданий по освобождению Крыма. Других рычагов влияния не вижу.

10. Я как гражданин Украины в Крыму ответственно заявляю — я, мои родные и близкие в воде из СКК не нуждаемся. Кому воды в Крыму не хватает — чемодан-вокзал-Дальний Восток, там воды много.

11. В оккупированной Ялте пришвартовался военный корабль оккупантов. Наверное, с водой.

12. С момента начала аннексии Крыма только Джанкой покинули около 30 членов “Свидетелей Иеговы”, которые опасались преследований со стороны российских оккупантов, сообщил накануне приговора представитель этой религиозной организации Сергей Филатов, которого посадили на 6 лет.

13. “Весело-весело встретим что-нибудь”. В этот раз в Ялте начали изготавливаться к встрече 8 марта. На полоске между набережной и 4-5 причалами три инсталляции (на одной — надпись с грамматической ошибкой), потасканная сцена и куча ларьков. На этот раз ларьки было решено поподписывать, чтобы было понятно, где там, что и откуда. Суровен рашен орднунг. И куда же без разъездных кизяков… А на “дальних подступах” к набережной был замечен оперативный ларёчно-тележный резерв… Дары Камчатки, тайга, дикорастущая продукция Сибири, башкирский мед, казачья застава, медовуха, Никита Омич — это чтобы не было сомнений: Крым оккупирован лаптеносцами.

14. Объем бронирования рашистами туров в оккупированный Крым упал на 25%. Российские эксперты объясняют такую картину коронавирусом. Напомню, с момента появления вируса оккупанты уверяли, что именно он загонит в оккупированное гетто мульёны туристOFF и позволит Гоблину нарисовать еще пару лямов к прошлогодней фейковой цифре.

15. У ваты в Керчи сегодня снова праздник с песнями и плясками. Оккупанты запустили трехвагонный рельсовый автобус из Керчи в Анапу. На первый рейс продали половину из 600 мест (всего сидящих 222 места, остальные 2 часа стоя едут). Вата неистовствует.

P.S. Недавно путин заявил о “недопустимости искажения исторической правды”. Житель оккупированного Крыма в преддверии очередного победобесия решил напомнить нам преступления советской власти: “80 лет назад (в апреле-мае 1940 года) в Катыни состоялось одно из самых больших военных преступлений XX века — расстрел польских военных, виной которых было одно — исполнение присяги по защите собственной страны. Варвары с востока убивали, убивают и будут убивать. Это в крови!”. Напомню, что Гитлер и Сталин с 1939 по 1941 годы были великими друзьями, проводили совместные парады и занимались расчленением Европы, начав с Финляндии и Польши. А предшествовала этому аннексия нацистами Судет в 1938 году. Да, это в крови.

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