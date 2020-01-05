1. Около 100 украинских политзаключенных встретили 2020 год в местах лишения свободы россии и аннексированного ею Крыма. Для каждого узника Кремля “праздник” проходит по-разному. Освобожденные ранее политузники Олег Сенцов, Владимир Балух, Евгений Панов и Эдем Бекиров рассказали, как для них проходили новогодние праздники в заключении.
2. Осужденного оккупантами в Крыму по “делу украинских диверсантов” Алексея Бессарабова доставили в колонию №1 Ставропольского края. Еще один осужденный по этому сфабрикованному “делу” Владимир Дудка, скорее всего, этапирован в колонию №11 Ставропольского края, сообщили правозащитники.
3. Оккупанты возобновили судилище над предателем Украины и активным пособников оккупантов Валерием Большаковым, которого обвиняют в “экстремизме” из-за его высказываний в соцсетях. Напомню, ранее оккупанты проводили обыски в его квартире, во время которых жестоко избили и Большакова, и его мать. В 2014 году коллаборант называл Украину “фашистской” и радостно приветствовал российский захват Крыма.
4. Жителей оккупированного россией Севастополя с Новым годом с плакатов поздравляют Ленин со Сталиным. “Так получилось, что сошлись три даты:140-летие Сталина, 150-летие со дня рождения Ленина и 75-летие победы. Надо было это отметить и напомнить в Новый год, что у нас такие великие события”, — сообщили коммуняки. А ведь 21-ый век на дворе.
5. Украинский телеканал для оккупированных территорий заработает 15 февраля: “На первом этапе канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства”, — говорится в сообщении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
6. Оккупанты до сих пор не расплатились с завезенными строителями трассы смерти “Таврида” и скрепного моста. Черпайте величие бочками, строители! А мерзкие деньги — Ротенбергу! Пусть он мучается! Массовое кидалово меня радует. Ибо крымчан там практически не было — не брали.
7. Ялта. Весной писал про появление “центра тестирования ГТО”. К концу (уже прошлого) года строение озаборили и воткнули проходную по типу вращающейся “ёлки”.
8. Из несфотографированного, пара сценок: 1) Побитая временем машина (кажется, Жига, не отложилось в памяти) на старых (5 цифр) луганских номерах. На двери надпись: “Вторая МОРСКАЯ казачья сотня”. Вот так, из Луганска и прямиком в “морскую сотню”. Был бы на подводе — была бы подводная; 2) Вечер, темно. Водитель крупного пикапа с прицепом-дачей пытается развернуться и просит прохожего посмотреть, пока он сдаст задним ходом — самому не видно, дескать: “Не могли бы помочь?”. Прохожий фонариком светит на его номера (оказались запроливными) и отвечает: “Нет, не мог бы”.
9. В Крыму выходные. На украинском материке — рабочие дни. Крымчане поперли на свободу. Один из ватников возмутился не только тому, что оккупанты, в отличие от украинских властей, издеваются, но и ложью российских пропагандонов, которые традиционно очерняют Украину: “Пункт пропуска “Джанкой”, который я пересекал сегодня ночью — это зона особо тщательного, дотошного, унизительного досмотра, работающая по своим надуманным правилам и бесчеловечным законам. Не рекомендую следовать через него. В статье НТВ описывается о невыносимых условиях, мол, с украинской стороны пропуска. Но реально — это ужас со стороны прохода из Крыма и на самом КПП “Джанкой”, и при комфортном возвращении с КПП “Чонгар”, “Самый унизительный контроль! Жесть! Как можно не обращать внимание на беспредел! Стояли 7 часов!!! Выворачивали даже памперсы! Что за унижение! Там что, собрали самых недовольных жизнью таможенников?! Надо наводить порядок! До каких пор будет это унижение?”, — спросила возмущенная ватница, которую обшмонали оккупанты. До конца оккупации будут эти унижения. А караваны за паспортами им просто как серпом по аусвайсу! По приблизительным интуитивным социсследованиям, в Крыму, например, украинскую ID-картку, срочной необходимости в которой нет, сделали больший процент людей, чем на материке. Это рашку вообще рвет — это же не безвиз, это граждане Украины. Выполняют законы СВОЕЙ страны.
10. Приключение свежеприпершейся балалайки на паблике Ялты: “За языком следите — “еб*чая россия”. Сказали бы спасибо, что живете под мирным небом”, — написала балалайка, которая возмутилась нелицеприятным сообщениям крымчан в адрес россии. Крымчане ответили балалайке: “А при Украине над твоей головой ракеты летали?”, “А где именно не мирное небо? Только там, где россия воюет”. Балалайка ответила: “Не знаю, я с россии”.
11. В Криму 2120-ий день падають каменюки з неба.
P.S. “Керчь. Прошелся по городу. Грустно. Постепенно город лысеет. Вот и у нас просто вырубили аллейку, просто так… А сколько деревьев погубили при стройке своей дороги — это кубометры, и где — в степном Крыму. А сколько исторических мест они пустили в пыль… И не видно этому конца. Варвары пришли, но в мире только обеспокоенность”.
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