1. В Керчи оккупанты сносят здание бывшего Херсонского университета, которое пришло в упадок после оккупации и было разгромлено вандалами. Вместо стадиона оккупанты уже вырыли котлован под фундамент — теперь здесь будет казарма “росгвардии”, а на месте уничтоженного университета — военная территория, которую оградят от посторонних. Не нужны на военной базе ни стадионы, ни университеты. В комментариях к статье жители города иронично и с грустью высмеивают происходящее, понимая, что у города нет будущего.

2. Ихтамнеты задавят и не остановятся: “Чё за х? Полиции в городе нет, стоит пробка, а какие-то дебилы на военной машине летят за 60. 10 минут назад из-за нее чуть не было аварии. Как заехали, отдыхайте. Полиции и ДПС стало пох*р на нас. Анон”, — написал житель Феодосии и получил такие любопытные ответы: “Судя по беспределу на дороге, гаи у нас в глубоком подполье. Проедь по городу, можно не один бюджет денег собрать. Не видел я при хохлах, чтобы на перекрестках парковались”, “Дело не в том, что на Вас кому-то пох*р, а потому что штат ДПС сократили, а количество ДТП не сокращается. Феодосия — не Москва, на которую пол россии горбатится”, “Не тех сократили. Демонстрантов разгонять — на каждого по 3 полицая, а за порядком следить или бандитов ловить — эти не нужны”, “Денег нет, но вы держитесь, Димасик так сказал. Больше половины штата ГИБДД посокращали, в казне бабла нет. Кому работать? Кто будет кого ловить, если один экипаж на город????? Деньги уже и на пенсионерах сэкономить хотят. Пойдёте начальником ГИБДД Феодосии? Или только возмущаться можете”, “Нет, не пойду. Служить этой власти — всё равно что помогать фашистам во время войны”, “Это россия!!!!”.

3. Новофедоровка, Саки. Летучие ихтамнеты достали даже упоротую вату: “Хочу занести (в Черный список) летунов из Мурманска. Крик нервной системы, может, подскажет, куда пожаловаться? Сейчас рвут небо летчики, летают все время в обеденное время, прямо над жилыми домами. Неужели нельзя маршруты над морем? Ревут двигатели так, что дети пугаются, спать днём бесполезно их укладывать. Вечером асы неба отрабатывают мертвые петли, всякие виражи над домами. Да, красиво, да, защищают. Но нафига над жилыми домами? Тем более с вечера товарищи летуны, говорят, нехило попивают. С утра тихо, но с часу дня покоя нет всему Сакскому региону”.

4. В Севастополе военные оккупанты закрыли вход на территорию Екатерининского сквера. Желанные улучшения — не то шо при “хАхлах”. 8 лет назад ЧФ рф уже пытался сквер закрыть. Но подняли вой в прессе — и попустило. А теперь “Крым их” — прессы нет, вой до звезды.

5. Оккупанты сообщили, что все районы Крыма на 100% обеспечены запасами воды и никаких проблем не будет еще минимум год. То есть, час воды в двое суток, как, например, у жителей Нового Света, или коричневая жижа из кранов Керчи, это “никаких проблем”.

6. Вчера в Севастополе коммуняки собрали на митинг против пенсионной реформы несколько сотен человек с лозунгами “Помоги государству — умри до пенсии”, “В гробу мы увидим эту пенсию!”, “А почему не 100?”, “Пенсионная реформа — ограбление трудящихся”, “Голодный пенсионер — позор государства!” и другие. На митинге присутствовал и пенсионер, который плакался, что любимая россиюшка лишила его инвалидности, а соответственно, и надбавок за неё, а также отобрала землю. Некоторые ватники пришли с принтами на футболке в виде рожи Сталина.

"Не хотим умирать на работе". Митинг против пенсионной реформы в Севастополе pic.twitter.com/mjldquElMM — Крым. Реалии (@krymrealii) 20 липня 2018 р.

7. На ватофоруме смирились с тем, что пенсионный возраст таки поднимут, а также плакались, что на митинг пришло мало людей из-за того, что о нем никто не знал. Зато был “какой-то представитель от днр”, который “чего-то проорал, помахал кулаком”. Ватники не могут понять, каким местом это недоразумение относится к россии.

8. Севастопольские пропагандоны о вчерашнем митинге написали: “Конечно, главным в этом мероприятии было не количество людей на площади. Главное — это ощущение астрономической дистанции между этими людьми и теми, кто РАЗРЕШИЛ им, наконец, собраться по чудовищно важному для страны поводу”.

9. Я с весны 14-го года, с начала войны, рассказываю ровесникам, шо в “этой сРане” нам пенсия не светит. Либо пенсии не будет, либо сРаны. Или и то, и другое. Не верили. Теперь ноют: “Как жЫж так?”. А вот так, мои маленькие безмозглые коллаборанты.

10. Севастопольские пропагандоны в лице предателя Украины и пособника оккупантов Евгения Фишбалта взвыли от “телевизионных шабашей”, в которые вбухиваются огромные бюджетные деньги, чтобы рассказать “идиотам” о пользе повышения пенсионного возраста. Статья с фото и видео http://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/a-svoi-appetity-ne-hotite-unyat/

11. Медицину в Керчи подгоняют под стандарты оккупантов: “Я очень возмущена работой наших врачей в гос. поликлиниках. Все там нацелено на переадресацию пациентов на частные клиники города, а за прием там надо платить по 1700 руб. А кто будет лечить и принимать простых граждан по полису ОМС? Прогнила вся система медобслуживания. Анон”. Комментарии: “Попробуй проживи на одну зарплату с такими ценами”, “Какие платные клиники? У народа на хлеб нет”, “Это медицина россии. А вы чего ждали?”, “Уважаемый аноним! Не от хорошей жизни врачи бегут на другую работу!”.

12. Даже выбросившийся из окна шестого этажа Ялтинской горполиклиники пенсионер не изменил ситуацию с геноцидом жителей города. Медучреждения Крыма оккупанты превратили в пыточные. По ссылке прочтите истории и комментарии местных жителей о том, как в поликлинике издеваются над пожилыми (и не только) людьми, которые месяц ждали своей очереди, чтобы попасть к врачу, к которому после беготни по этажам так и не попали.

13. Процветание малого бизнеса в Евпатории: “Что за ситуация с рынком Универсам? Слышала, что недавно суд постановил, что отжимают его незаконно”. Ответ: “Вчера по рынку ходили две женщины. Одна "дань" собирала, а вторая снимала на камеру. И за ними два мужика, как я поняла, на всякий случай. Работники рынка дико возмущались, многие не платили ничего, они платили за месяц за точку, а тут какого-то х** пришли и собирают за день. Тетка, которая дань собирала, мягко говоря, угрожала работникам рынка. Все кому-то звонили, орали”.

14. Человекозамещение крымчан лаптями: “Скажите, почему многие пишут, что в Алуште, в Крыму нет работы? Например, моего мужа приглашают на работу в Крым. Зачем привлекают материковых? Кто приглашает, говорит, что местные не хотят работать, да и нормальных специалистов нет, вот и приходится приглашать материковых”, — написала рашистка. На что местные ответили, что их на работу не берут, а российские фирмы тащат своих, которых потом же и кидают на деньги. Все комментарии были почищены модератором.

15. Понаехавшие достали местных, которые поняли, что Крым крымчанам больше не принадлежит: “Анонимно! Везде все пишут: Крым наш! А вот кто-то задумывался, что он так-то наш, мы тут выросли и живём, а вы уже приезжаете к нам в гости и имейте хоть каплю человечности, не сорите где попало, особенно это касается девушек, которые раскидывают на пляже свои интимные принадлежности. Вы же в своём городе так не срете, и дома тоже”. Комментарии: “А откуда нам знать, не делают ли они у себя так?”, “Автор, поверь, эти дырки даже у себя дома срут. Есть порода такая — свиньи называются!”, “Я б не сказал, Крым наш. Крым их(((”, “Крым ихний”, “И дома срут, и в городе своем”.

16. “Слегка” запущенное русло реки Учан-Су возле детского/Пионерского парка в Ялте. Ещё немного — и вместо сенокоса там можно будет заниматься лесозаготовками.

P.S. Сообщение жителя Севастополя завершит сегодняшний выпуск: “Из наблюдений за популяцией. Родственник в 2014 году — латентная вата. В 2015 — идейная вата. В 2016 — уставшая вата. В 2017 — недовольная вата. В 2018 — кухонный оппозиционер с внезапно открывшимися глазами. В 2019 — страшно представить. Хотя, что представлять — стерпят”.