Главная Новости
12 декабря • обновлено в 05:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. В России совсем плохо, судя по поведению Путина

548

1. Россия открыла ящик Пандоры: США запланировали в 2020 году провести в Европе самые масштабные военные учения со времен окончания “холодной войны”, сообщил американский генерал-майор Берри Сигуин, который руководит операциями союзников с военного штаба НАТО в Бельгии. Солдаты высадятся в Бельгии и Нидерландах. Оттуда через территорию Германии их передислоцируют в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. Всего в учениях примут участие 37 тысяч человек личного состава. По словам американского генерала, обучение проведут для того, чтобы предупредить россию от повторения аннексий, подобных захвату Крыма в 2014 году

2. Оккупанты впервые испытали ракеты “Калибр” у берегов аннексированного Крыма. Ранее такие запуски россия проводила в Сирии

3. Заочным приговором Святошинского районного суда Киева к 14 годам заключения приговорена бывший депутат Верховной Рады Крыма (VI созыва) Светлана Савченко по статье о государственной измене. Ныне коллаборантка сидит в Госдуре

Новости Крымнаша. В России совсем плохо, судя по поведению Путина

Новости Крымнаша. В России совсем плохо, судя по поведению Путина

4. Бывшие политузники Кремля Николай Карпюк и Владимир Балух работают теперь в офисе украинского омбудсмена. Первый мониторинговый визит намечен в Лукьяновское СИЗО

Новости
Переговоры Зеленского и Путина: что вам не показали по телевизору

5. Друг познается в беде: в Ригу (Латвия) прибыли на реабилитацию бывшие украинские политузники Кремля и члены их семей. Реабилитацию пройдут: Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Артур Панов, Евгений Панов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко

Новости Крымнаша. В России совсем плохо, судя по поведению Путина

6. “Звезды Украины и россии отвечают на вопрос, чей Крым”. Ничего нового в видеосюжете не услышит тот, кто следит за новостями, но в памяти можно освежить высказывания некоторых личностей, которые до сих пор частью украинского общества считаются “патриотами”

7. У Симферопольского водохранилища появилась т.н. “зона безопасности” в виде забора с колючей проволокой. Наверное, от террористов и диверсантов, которых с 2014 года, с момента аннексии, у нас “пруд пруди”. Само водохранилище, как видите, сильно обмелело

Новости Крымнаша. В России совсем плохо, судя по поведению Путина

Новости Крымнаша. В России совсем плохо, судя по поведению Путина

8. Севастопольские гардемарины о катастрофе: “Недавно был в Байдарской долине, обалдел от количества воды в водохранилище. Езжу много лет хотя бы раз в год. Такого мелкого водохранилища не видел в начале зимы никогда! Осень без дождей, я считаю, стала катастрофой”

Новости Крымнаша. В России совсем плохо, судя по поведению Путина

9. В Керчи геноцид образовался! Ватница к Гоблину взывает: “Сергей Валерьевич, пожалуйста, дайте пинка керченским “руководителям”! Город задыхается от гари постоянно дымящей свалки. Дышать просто нечем. Это какой-то геноцид! Этот дым просто травит горожан, он очень токсичен и опасен!”

Новости
Видимо, у Путина уже начались провалы памяти

10. В рамках проекта “Старшее поколение” в Керченском комплексном центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов прошел шабаш-концерт “Я родом из войны”. Студенты политеха, в котором 17 октября 2018 года произошел теракт, пели песни о войне. Ну, а о чем же еще петь в оккупации?

11. Окупована Євпаторія. Нормальні діти слухають батьків, добре вчаться і чекають на подарунки до Різдва, а ненормальні — слухають капо, вчаться воювати та захищати москалів-окупантів — як у дитячому мілітаристському “клубі “Патріот”

12. В связи с отстранением родной гавани от спорта как такового, крымчане решили помочь, и провести, к примеру, в Ленинском (Едыкуйском) районе “Игры Добрых Скреп”. Оргкомитет Игр принимает заявки в будке у моста. Крымчане не бросят в беде родную гавань: “Вот и проведут скрепные игры с новыми видами спорта: метание кадила на дальность и меткость, на фигурное творение молитв, спортивное разжигание ладана, скоростное изрывание портретов Трампа, эстафета по Крымскому мосту в шапках-ушанках, одетых навыворот, и наоборот. Ну, и главное, это биатлон с блином на лопате: сперва бежишь, потом на огневом рубеже лопатой пытаешься метнуть блин в рот ростовой мишени”

Новости
Убогий совок в старом фильме

13. Пока в Париже нихрена не решили, оккупанты продолжают в Крыму уничтожать население. В Феодосии опять нет эндокринолога. Направление выписывают… Тадааамм! В Симферополь! Это за 120 км! Но при таком раскладе народ идёт в коммерческую больничку. А у кого денег нет — на кладбище.

14. Все ахают и охают: “Ой-вей, путин тулил газ прямо на прессухе. Совсем плохо у них там…”. Таки да. Например, у них все инфраструктурные и для первых лиц стройки в Крыму остановлены. Даже культурный кластер в Севастополе, который делают под избрание путина в 2024 году, и тот стоит.

15. В евпаторийской группе снова обсудили паспорта и аусвайсы: “Слышала краем уха в кабинетах власти, что биометрический паспорт для кое-кого из власти уже готов, и были готовы за ним ехать в Херсон. Но арест севастопольского единоросса внёс свои коррективы. Как считаете, может чиновник на такое решиться? Анон”. Ответы: “Раша оказалась токсичной даже для таких продажных уродо_патриотов. Правильно делают, что хлопают в Херсоне таких "патриотов". В Рязань пусть едет получать свой "паспорт свободы"…”, “С российским никуда не попадешь. Знакомая тоже вчера уехала в Киев за биометрическим загранпаспортом”

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в заключение выпуска: “Ну так, украинский (паспорт) — уважаемый документ по всему миру. Ну, а российский — уж извините. Так сложилось, не внушает доверия”… Поэтому и прутся подонки всех мастей на материк за заветной книжечкой с Тризубом. Не останавливает даже риск быть задержанным и арестованным. Та же коллаборантка Светлана Савченко, которой сегодня вынесли заочный приговор за госизмену, от украинского гражданства не отказалась, впрочем, как и Гоблин/Аксенов, Константинов, Поклонская и многие-многие другие активные пособники российских оккупантов, начавшие корчить из себя “патриотов россии” — исключительно из сиюминутной выгоды, не думая в 2014 году о последствиях своих поступков.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Naibadze Petr
Naibadze Petr
КРЫМский калоед сожрал 15 порций крымского говна. Пи дор посвятил свою свинячую жизнь поиску говна в прекрасном российском Крыму, ДБ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги