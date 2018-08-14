МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги
КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Все статьи автора

Новости Крымнаша. В России черные понедельники становятся привычным элементом экономического ландшафта

31.7т

1. Вспомните, как горят леса в россии — неделями дикий ужас. И тишина — в телевизоре, в холодильнике — всем пофиг. Крым — не россия. Дотла мы не выгорели исключительно благодаря КАЖДОМУ, кто делал то, что мог. Способность к самоорганизации — быстрой и толковой — отличительная черта НАС от НИХ. В Ялте дыма заметно меньше. Волшебный самолет из рф летает. Их ДВА всего в “богатой” россии. Представьте, как громко мы вопили! Сайт “МЧС Крыма” помните? 12 августа у них “в горно-лесной местности без происшествий”, в то время как полыхало с новой силой! В гавани такое проходит, у нас — нет.

2. Депутат-предатель из Евпатории Сергей Осьминин, задержанный на материковой Украине 3 апреля, подписал сделку со следствием. Деснянским районным судом Киева ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Осьминин был активным пособником россии в захвате Крыма. Надеюсь, что за столь гуманное наказание предатель рассказал достаточно много подробностей первых дней оккупации полуострова.

3. Алушта начала процветать по стандартам родной говени: “Уважаемая мер города Алушты! Это как же надо не любить свой город, чтобы довести его до такого состояния — состояния мусорной свалки. Стыд и позор Вам и Вашим коммунальным службам!”.

4. Выставки гробов и ритуальных услуг в оккупированном Крыму чередуются с выставками вот этого хлама путинских байкеров. Дожили: “В Крыму "Ночные волки" устроили выставку своей техники. Машины и байки можно увидеть на площади возле аэропорта "Симферополь". Как вам?”. Ответы: “Мордорский транспорт”, “Одно и то же сколько лет”, “Чепуха”.

5. Оккупанты решили похвалить самих себя, но что-то пошло не так: “Хотел бы выразить благодарность администрации города и руководителю за все, что делается в Евпатории. Таких крупных изменений город не видел лет 30! Строятся целые жилые районы, детсады и школы, новые дороги, фонтаны и набережные! Так держать! Собаки лают — поезд идет! 5+!”. Комментарии: “Филонов (“мэр”), неплохая попытка”, “ДорогИ!!!)) НабережныЕ!!!))) Ух ты ж!!!)) Куртка замшевая!!! Три!!!)))”, “Сам мер писал, сто пудов!!!!”, “Вышел бы лучше с таким плакатом к мэрии. И менты б не обидели, и народ поржал”, “И все что-то зиму забыли, когда ни одной снегоуборочной машины не выехало”, “И все это пиз***ж”, “(Упоротая ватница пишет) Если бы не россия, этого бы и не было. Нет в городе хорошего хозяина, много лжи и обмана! Увы”, “Давайте следующего мэра”, “Делалось на протяжении 20 лет, а не 4-х. Так что тут надо ещё прикинуть, когда больше сделано”.

6. Новости процветания Феодосии. Особенно смешно читать, как некоторые упоротые считают, что развитие города до оккупации не имеет к Украине никакого отношения: “Феодосия, которая расположена столь прекрасно географически, сейчас запущена, грязна и необустроена. Многие — и приезжие, и местные — констатируют это, обвиняя власти, местных жителей, отдыхающих, и т.д.”. Комментарии: “При укре таких (убитых) фасадов не было”, “При Украине все ремонтировалось”, “Украина тут была ни при чем. При Шайдерове (прим — украинский мэр) за счёт ЧПшников город помаленьку в чувства приходил, но Украина тут вообще не при делах”, “Комменты почитаешь — становится смешно. Раз в других городах разруха, то пускай Феодосия превращается в помойную яму, ничего страшного, это норма. 5 баллов”, “При Украине было ПОВЕСЕЛЕЙ”, “Глупо считать, что Феодосия изменится сама по себе. Город изменится только тогда, когда у президента и правительства рф появится политика по отношению к своей стране и Крыму, в частности. На территории рф полно неухоженных городов”, “В очередной раз скажу, что у нашего города нет ХОЗЯИНА! Есть только расхитители и розворовыватели”, “Я согласна, город грязный”, “Кто-нибудь знает, какое образование нужно, чтобы баллотироваться в мэры города?”, “Их (“мэров”) не выбирают, их назначают. Без шансов”.

7. Немного экстремизма с паблика Яны-Капу (Красноперекопска): “Парадокс. В то время, когда Илон Маск тестирует новые авто и запускает ракеты, в россии убитые дороги и коррумпированные чинуши. "Родился-немного потерпел-умер". Но не об этом. Парадокс заключается в том, что пицца приезжает к тебе быстрее, чем скорая помощь”. Комментарии: “Илон Маск крутой чувак”, “Маск молодчага, но по рос-тв его постоянно гнобят. ЗАВИСТЬ!”, “Наверное, больше убитых людей, чем дорог”.

8. То ли о безвизе вспомнили, то ли поесть нормальной еды захотелось: “Подскажите, пожалуйста, знакомому молодому человеку надо оформить id карту, потому что его украинский гражданский паспорт порван. Впустят ли его в Украину с порванным паспортом для оформления? Российскую сторону будет проходить по российскому паспорту”.

9. У нас все стабильно. В Саках сожгли 45 кг санкционных сыров. Травитесь российскими.

10. “Нет. Нам запрещено (выступать в Крыму). Нам, европейцам… В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали”, — ответила Лайма Вайкуле на вопрос журналистов в Одессе несколько дней назад. Не сообщал об этом в дайджесте, как вдруг! Сегодня член Совета Федерации оккупантов Франц Клинцевич заявил, что Лайме Вайкуле “придется отвечать” за эти слова! То есть, отказ от выступлений на ворованной территории ведет к преследованиям в россии. Оруэлл был прав.

11. Т.н. “глава общественной палаты Крыма” Григорий Иоффе заявил, что Лайму Вайкуле включат в “крымское досье врагов” за отказ выступать на полуострове. И что-то там про 30 сребреников протараторил. Не, не в свой адрес, конечно. Тем временем Вайкуле прокомментировала начавшуюся против неё в россии травлю: “Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит. Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят. Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления”.

12. Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года. Высота 70 руб за доллар скоро будет взята! Если русский человек захочет достигнуть какого-то дна, он это обязательно сделает!

13. Почему в рф “подъем с колен”, как правило, связан с катастрофическим падением рубля и уровня жизни? Может быть, они просто слово “подъем” не так понимают?

P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: “В россии “черные понедельники” становятся привычным элементом экономического ландшафта. Когда-нибудь это обязательно закончится. Но, скорее всего, названия у этих стран будут уже другими”.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Объекты
КрымНовости Крыма
Источник
Источник:crimeaua1.wordpress.com
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
6
43
Смешно
87
Интересно
8
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Да есть такая отличительная черта - пока росиянин будет жаловаться лежа на печи ожидая что щука, депутат или президент что-то для него сделает украинец берет и делает это для себя сам. Сам себя не похвалишь никто не похвалит. С мусором гляжу по всему Крыму проблемы, скоро утонут в нем. Ты смотри за отказ от выступлений на ворованной территории в эрефии уже угражают карой господней :-) . Все имеет свой запас прочности какой-то из "понедельников" эрефию доконает.
Показать комментарий полностью
Ответить
11
0
Duremar Vladimir, Ничего подобного, - каждое утро гребут и убирают. Пляжи чистенькие, территории баз ухоженные и это не смотря на то, что много кацапни отдыхает с потомством (и не страшно ж вам с бендеровцами в вакопаном море купаться)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
1991-2014- годы безрассудной оккупации Крыма Украиной. История всё расставила на свои места. Идите охраняйте пока ещё ваши территории.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
13
2 из 4 ответов | показать все
Человечек Зелёный, "Перебей Иван, да, ДНР и ЛНР вас покидают." - а твоей пенсии хватит их прокормить помимо Крымнаша) Тогда пусть покидают и за пенсиями больше не ездят к "хунте" (надо ж хотябы гордость в конце концов иметь, если совести нет)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Перебей Иван, да, ДНР и ЛНР вас покидают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы ну что у вас за имена?крымский бандеровец. фашист донецкий, антиколорад, вжопудавалка киевская, хуесос одесский. вы племя? вас нужно хлоркой посыпать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
13
2 из 3 ответов | показать все
Попова Ольга
Попова Ольга
Кротов Даниил, АЗИАТСКОЕ ЛАПТЕКОПЫТНОЕ ПОТЕШНОЕ ФЕКАЛЬНОЕ БЫДЛО ДИКИХ МОГОЛОВ СКАЛИТ ЗУБЫ НА СЛАВЯН И ПРАВОСЛАВНЫХ ,НАРУШАЯ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ ,ОБЩЕСТВА И ИСТОРИИ ! ПРИРОДА НЕ ЛЮБИТ ИЗЛИШЕСТВ ,ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГАРМОНИЧНО ,ШАКАЛОВ МНОГО ,ПОУБАВИТЬ НУЖНО ,155 ТЫСЯЧ ТОЛЬКО В УКРАИНЕ ПОКА ПОУБАВИЛОСЬ ,ДА СИРИЯ,ОСТАЛЬНОЕ УТИЛИЗИРУЕТ ИРОД В СИРИИ И МНОГИЕ САМОЛИКВИДИРУЮТСЯ В УКРАИНЕ , АЗИАТОВ НИКТО НЕ СЧИТАЕТ И НЕ ХОРОНИТ ---БЫДЛО
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дудра Павло
Дудра Павло
Кротов Даниил, ху*сос ольгиский ,звучит куда колоритней и красивее.. ето правда ))
Показать комментарий полностью
Ответить
16
0

Наши блоги