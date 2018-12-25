1. Северо-Кавказский окружной военный “суд” в Ростове-на-Дону сегодня вынес приговор фигурантам первого бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”. Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова — к 9 годам колонии строгого режима. Эту группу крымских татар оккупанты задержали 12 мая 2016 года

2. Пожилой крымчанин каждый месяц преодолевает на велосипеде десятки километров и админграницу между Крымом и Херсонской областью, чтобы отправить из ближайшего отделения “Укрпочты” письмо своим родным на волю. “Стигла нива, небо синє. Ніде ні хмарини. То картина особлива: прапор України. Пронесімо ж прапор мирний, гідно і завзято. Україні рідній збережімо свято”. Это стихи собственного сочинения крымчанина

Новости Путин потерял связь с реальностью

3. Армянск. Так сейчас выглядит завод “Титан” — дымит, коптит, сливает, химичит. Проблема на месте — ждет тепла и засухи. А зарплату кормилец Фирташ дает огрызками, чтобы не издохли. Часть кинул и забыл

4. Оккупанты сообщили, что запасы воды в Крыму вдвое меньше прошлогодних показателей. Все 23 крымских водохранилища пополнились на 187,536 млн кубометров, что составляет 40%. Очень надеются на дожди. Скоро все будем выходить с ведрами, чтобы собирать дождевые капли

5. “Крымтелеком” оккупанты продали компании ООО “УКИП”, которая принадлежит экс-командующему ракетными войсками россии Владимиру Зарицкому, который является человеком Ротенберга. Ранее компания “УКИП” загребла в свои руки ряд санаториев в Крыму и попала под санкции США

6. Ватостопольцы и PayPal: “А как создать палку (прим — PayPal) в Крыму для оплаты? Мой российский аккаунт, зарегистрированный в Краснодаре, на днях прикрыли. Сначала просили ввести данные паспорта и ИНН, после ввода потребовали скан паспорта, теперь просят скан паспорта с пропиской (у меня она крымская). Зарегистрировал новый акк, привязал без проблем новую виртуалку от Яндекс, сделал 1 проверочную оплату в 1 доллар и аккаунт снова ограничили, просят паспорт и ИНН”, “Сделайте прописку в Краснодаре. Цена вопроса — временная 8к, постоянная — 40к, но из Крыма вы с палкой ничего почти сделать не сможете, либо обращайтесь к Русту”, “Я понимаю, что для решения проблемы нужна материковая прописка или фотошоп. Может, есть другие способы, например, зарегистрироваться другой страной, хитрая регистрация (ВПН и прочее). Мой аккаунт продержался 4 года, заходил без ВПН, мне он нужен только для оплаты. На данный момент на стадии регистрации в рф просят ввести данные паспорта и ИНН, после регистрации даже через ВПН просят подтвердить акк”

7. Понаехавший оккупант Гарначук, которого отлучили от бюджетной кормушки, сходил на симферопольский рынок: “Только что вернулся с рынка. Все злые, как не знаю кто. Ожидают сумасшедшего скачка цен, во всю поливают депутатов Госдумы и, страшно даже сказать, президента. Пришлось объяснить, что это вынужденные меры, что мы в кольце врагов, что надо укреплять обороноспособность страны и поддерживать друзей, которые помогают нам бороться с международным терроризмом на дальних подступах к нашим границам. Не хотели слушать, обматерили и чуть не набили морду. Едва унес ноги. Не понимаю, неужели только я один оказался там патриотом, а всем остальным наплевать, станем ли мы и дальше крепить свою экономическую и оборонную мощь, останемся ли в будущем самой могучей державой в мире, или, рано или поздно, окажемся под натовским сапогом? Странные какие-то люди!”

Новости Желание брать на себя кровь прошлого

8. Ватники предлагают написать коллективное письмо путину, чтобы тот вернул им украинское качество мобильной связи. Больно и обидно ватникам, что во времена “украинской оккупации” (прим — написано ватником с сарказмом) связь работала отменно!

9. Избалованные Украиной ялтинские ватники скулят, но произнести вслух хотя бы фразу, что “при Украине было лучше”, — боятся: “Почему город вообще не украшен к празднику??? Анонимно”. Ответы: “Елка на набке стоит! Хахах, хватит с вас”, “Денег нет, но вы держитесь, счастья, здоровья”, “Самим надо украшать”, “Город "счастья"…”, “Грустно, конечно. А ведь для украшения города и миллиарды не нужны, а нужно желание!”, “Ага, капец”, “Наша елка на набережной только издалека более-менее выглядит, а вблизи страшно и грустно на неё смотреть”, “В прошлом году вроде тоже праздника не ощущалось. От местных властей зависит”, “Позор руководству Ялты, совсем охренели, не первый год такое убожество”, “Все бабки ушли на позорные светофоры!! Или на новую машину мэру!!”, “Согласна, кроме двух елок, НИЧЕГО ПРАЗДНИЧНОГО НЕТ!!!”, “А зачем? И так сойдет!”, “Убогая ёлка”, “Забить пора на мэра и его подопечных. Пока этих не сменят, так и будет серость и грязь”, “Город не украшен, потому что администрации насрать”, “Уже который год так. Спасибо тем кафе, которые украшают, и хоть какое-то праздничное настроение”, “Нашей главе администрации глубоко плевать на город! Серый? Ну и ладно. Очень жаль и обидно за Ялту!”

10. Вчера днем феодосийской ватнице звезда на городской ёлке показалась неправильной формы. Ватница хотела видеть, как на башнях Кремля. Под вечер звезда отвалилась. Ватники негодуют с новой силой, сравнивая упавшую звезду со своей жизнью в оккупации: “Администрация города, отремонтируйте елку!!!!”, “Вышка была проплачено на один подъем!!! Бюджет в этом году освоен. На следующий год забьем в смету ДВА подъема!!!”, “Оросите ёлку раствором Виагры”, “А что не так-то? По-моему, как обычно, убогая”, “Сдуреть можно, неужели людям настолько на все положить? Что вообще происходит с нами?”, “Хоть такая”, “Может, пора ёлку омолодить, обрезать старые обвисшие ветки?”, “Звезда падает — загадывайте желания”, “Капец, даже ёлку нормально поставить не могут. Позор”, “В прошлом году пьяное быдло порвало всю гирлянду, никто не заметил”, “П….ц, какая "вершина", такая и жизнь у людей”, “Администрация города, снесите эту ёлку и поставьте нормальную”

11. В Старом городе в Бахчисарае поставили ёлку. Ночью игрушки скоммуниздили, ёлку унести не смогли. Что за быдло к нам понаехало?

12. Вчера с непередаваемыми переливами речи нечто на самоходной драндулетке спрашивало путь до Ашана. Послала в противоположную сторону. Оно спросило, сколько туда км… Ну, сколько км до моста от Симфи? От и ехай, блин. Какое дичайшее аканье, хрюканье и гавканье отовсюду! Из все более дальних, все более забытых краев замостья. Для них даже от руки на пластиковой табличке с надписью “Обережно, волога підлога” нацарапали “Осторожно, влажный пол”. Перевод пришлось делать, чтобы акающие мышыбратья не падали

13. Совковый певец ртом Салтыков, которого не впустили в Украину, в 2014 году поддержал оккупацию россией украинского Крыма и Донбасса, а потом вдруг удивился, что украинцы начали враждебно смотреть на агрессора. Теперь скулит во всю фанерную глотку. С комментов русни поржал

P.S. Где-то ученые совершают открытия, внедряются новые технологии, создаются блага для комфортной жизни каждого человека… А где-то сажают за репост, дают сталинские сроки за “терроризм”, к которому ты никогда не был причастен, и кричат о величии, затягивая пояса. В мире появляются все более четкие границы между дикарями и людьми. И порой эти границы проходят не между государствами, а между территориями, которые дикари смогли захватить, а люди — защитить.