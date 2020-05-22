1. Два года назад, 21 мая 2018 года, оккупанты в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности”, правозащитника Сервера Мустафаева. Вместе с ним в тот день также арестовали жителя села Долинное Эдема Смаилова. На следующий день оккупанты отправили Мустафаева и Смаилова в СИЗО Симферополя, а обвинения против них приобщили к материалам второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”, по которому на тот момент уже были арестованы шестеро крымских татар.

2. В Киеве сегодня прошла презентация книги Сервера Мустафаева “Жизнь в камере под камерой. Дневник Сервера Мустафаева”, которую он написал, находясь в СИЗО Симферополя

3. Сотрудники обсерватора, организованного на базе пансионата “Здравница” в Евпатории, записали видеообращение к путину. Поводом для челобитной сцарю послужило отсутствие обещанных им доплат за работу с коронавирусными больными. Видео опубликовал предатель Украины и активный пособник оккупантов Александр Талипов

4. Гоблин сравнил требующих доплат медиков с “саботажниками на войне”. Приносить извинения медикам, которых он назвал “шантажистами и провокаторами”, Гоблин категорически отказался, и намерен судиться с ними. Это Гоблин уловил общероссийские тенденции по вытиранию ног об медицинский персонал. Так, к примеру, Краснодарским медикам пригрозили тюремными сроками и разборками с ФСБ за видео об отсутствии доплат

5. Прокуратура АРК закончила расследование в отношении еще трех экс-депутатов Севастополя, которые обвиняются в госизмене. По информации источников Крым.Реалии, в госизмене обвиняются Юрий Черников, Сергей Голинский и Владимир Глиняник. Прокуратура АРК направила в суд уже 68 обвинительных актов в отношении экс-депутатов крымского парламента и 30 в отношении бывших депутатов Севастопольского городского совета, которые способствовали аннексии полуострова. Коллаборантам грозит срок от 12 до 15 лет

6. Оккупанты вручили кизяку Сергею Акимову предостережение о “недопустимости совершения правонарушений или антиобщественного поведения”. В предостережении говорится, что проведение одиночного пикета, который собрался провести Акимов, “создает условие для совершения правонарушения”

7. Оккупанты в Севастополе признали виновным понаехавшего из Дагестана в убийстве севастопольца. Понаеха Юсупа Шамсудинова приговорили к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Его подельники остались на свободе. Напомню, убийство произошло 16 февраля 2019 года около трех часов ночи в караоке-баре “Бенефис”. Трое бухих дагестанцев — Юсуп Шамсудинов, Рашид Курбанов и Гаирбег Абдурахманов — вошли в заведение и заставили 34-летнего Олега Сытника станцевать лезгинку. Тот отказался, за что после потасовки был зарезан Шамсудиновым, друзья которого также размахивали ножами и кулаками, избив и порезав не только погибшего, но и Сергея Подгорного, который пытался разнять конфликтующих. Все стороны этого дела не согласились с приговоров и намерены его обжаловать

8. Российские оккупанты продолжают военно-террористические учения в Крыму. Оба фрегата — “Адмирал Эссен” и “Адмирал Макаров” — из которых оккупанты сегодня обстреливали Крым, ранее неоднократно участвовали в российской карательной операции в Сирии

9. Эта одинокая лодка стоит в Коктебеле на некогда полноводном ставке, который назывался Большой. Несколько метров глубины, рыба, раки… По нему ходили лодки, гнездились водоплавающие птицы

10. Парк Победы в Севастополе, нанореконструкция которого продолжается уже несколько лет третьим или четвертым подрядчиком (сбились со счета), опять нужно ремонтировать. Распил бабла продолжается. Теперь “облагораживают” набережную. Начали как раз к курортному сезону. Ах да, какой сезон? Несезон же: “Когда фонтан включат?”, “Уже никогда. Во всяком случае этот его вариант. Автоматика в большинстве своем сдохла, форсунки погнили (дешевая китайская типа латунь). Это не стеб, это реальное положение дел”, “По словам строителей, ремонт набережной будет до 21 годика. Также утверждают, что вначале сделают одну половину- от центра до пирса, а после вторую — от центра до Хорошо. Все это на словах. Никакой информации нигде нет. Ни на вывешенном плакатике, ни вообще нигде. В принципе, уже ясно, что вся набережная будет обнесена забором и надолго. Ибо быстро, вовремя и разумно у нас производить реконструкции не умеют”, “Там фенечка не в "ремонте набережной". Там фенечка в том, что прямо по набережной пойдут апартаменты-нумера, как же без этого?! Какой нафиг отдых, пляжи, какие архитектурные решения — нужно по-быстрому сляпать побольше бетонометров на продажу и, собственно, их продать. На вырученные деньги купить себе недвигу где-нибудь в краях, где думают о сохранении побережья и инфраструктуры, сидеть там, попивать Мартини и рассказывать всем, как в россии все по-уродски!”

11. В оккупированном россией Крыму выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть из них — медики и их дети. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 461 человека, в том числе 148 в Севастополе. 11 человек умерли, в том числе 2 — в Севастополе

12. Если в “великом и могучем” совке люди стирали одноразовые целлофановые пакеты, то во вставшем с колен Крыму стирают теперь одноразовые медицинские маски.

13. В четверг, 21 мая, отмечается Всемирный День вышиванки. В связи с этим ряд известных крымчан поздравили всех с праздником, надев свои вышиванки

P.S. “За декілька років окупації живий, веселий і гостинний півострів перетворився на сумну табірну зону, де зараз замість вишиванки та синьо-жовтого прапору — люті пики поліцаїв, ряджена кізяча алкашня, діти у військовій формі, полігони, паркани та колючий дріт”. Подивіться, як пройшов День вишиванки в Євпаторії в 2013 році…