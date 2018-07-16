1. Севастопольские ватники начинают побаиваться писать челобитные: “Вы будете писать или подписывать обращение к Белику, чтобы тот не голосовал за повышение пенсионного возраста, или нет?”, “Подписать — дело не хитрое. Но понимаете, в чём проблема: хотелось бы, чтобы "народный депутат", клятвенно обещавший на встрече перед отбытием в Москву защищать интересы севастопольцев, сам как-то, без наших писем и челобитных, делами занимался. Я вам скажу честно: за своё первое письмо в администрацию президента я потерял работу. Потом писал неоднократно по всяким проблемам, но толку НОЛЬ. Посему на данный момент я не верю в то, что путин, либо тем более какой-то Белик, способны поменять что-то в стране, пляшущей под дудку корефанов-олигархов!”

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2. Понаехавшая из Москвы поинтересовалась качеством связи. И тут ватники бросились в ностальгию по украинским временам, а компания МТС наложила кирпичей, боясь попасть под санкции: “Расскажите, как с сетью в Ялте? Какой оператор ловит хорошо?”. Ответы: “В Ялте, как и по Крыму, связь — хреновейшая без исключений”, “С приходом лета, вернее, с увеличением понаехавших, качество связи и у МТС, и у Волны упало”, “Ну как можно обзывать "понаехавшими" людей, которые везут хоть какие-то деньги в город?”, “Туристы, наверное, тогда (прим. Имеет ввиду до оккупации, но боится сказать) были немножко другие и умели себя вести как гости города, а не как быдло”, “Хорошая сеть в Ялте осталась в 2013 году”, “Никакой”, “Никакая”, “У нас есть Местами Телефонная Связь”, “Киевстар, Билайн, МТС, Джинс)))”, “Джинс — название из прошлой жизни. И эти разноцветные конфетти перед глазами. А это помните — UMC, Ace&Base, DCC, UNI, Jeans, Ecotel, Мобилыч, Моби?”, “Как Киевстар накрылся медным тазом, так больше в Крыму нет нормального оператора. Везде связь рывками, а в большинстве районов вне населенных пунктов вообще нет сигнала. Вышки попилили, а новые никто ставить и не собирался. Косят бабки на том говне, что осталось”, “(Отвечает представитель ихтамнетской компании МТС) Компания МТС не имеет возможности предоставлять услуги связи на территории Крыма, в связи с отсутствием лицензии на операторскую деятельность и разрешения на использование частот. Из-за особенностей построения сетей, услуги связи для абонентов МТС россии, предоставляются с использованием сетей инфраструктуры роумингового партнера. По вопросам работы сети роумингового партнера вам необходимо обращаться в службу поддержки того оператора, в сети которого регистрируется сим-карта”, “МТС, деньги за услуги связи, которые мы платим, вы забираете себе. А вышки связи "роуминговому партнеру" наладить не можете. 100% прибыль. Классно”, “МТС, та хватит вам уже! 4 года лапшу на уши всем вешаете. Вы первые создали на базовых станциях украинского МТС новую сеть Винмобайл, и во всех магазинах продаются сим-карты МТС, другого материкового оператора в магазинах не продают. Так что, ребята с МТС, не врите людям”

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3. В дома жителей Феодосии начала поступать вода, но пропало электричество. Нашлись упоротые, которые написали, что “при Украине было еще хуже”, но их поставили на место. А из-за поребрика написали, что так по всей россии, мол, нечего скулить, приспосабливайтесь: “Дождались мы воды, теперь отключили электричество”. Комментарии: “Ну, это чтобы от радости люди не получили разрыв сердца”, “Ппц, было бы смешно… Дальше, думаю, продолжать не надо. Это рф, это норм”, “(Ватница пишет из параллельной реальности) Сейчас более или менее стабильно стало, при Украине 10 раз на дню — то света нет, то воды”, “(Харьковчанин отвечает ватнице) Ой, да ладно, не рассказывай сказки. Всегда отдыхали в Феодосии”, “(Еще один ответ ватнице) Вы, конечно, извините, но я с 1988 года живу в Крыму, и если откинуть 90-ые, не припомню такого”, “(Еще один наглухо отбитый) А при Украине не так было? Ещё хуже в 100 раз. А сейчас рф это все и воСтОнавливает”, “(Ответ отбитому) Не согласен. Как минимум многие госструктуры работали лучше и быстрее! Водоканал, Теплокоммунэнерго, паспортные столы. Это не по словам знаю, а по личным впечатлениям”, “(Еще один ответ отбитому) Мужик, а чего ты трындишь? Это о том, что когда Крым состоял фактически и юридически под украинской юрисдикцией, то было ещё хуже в 100 раз… Мне глубоко по барабану твоя уверенность, а вот я своими глазами и органами осязания ощущаю противоположное, и в-первую очередь это относится к людским отношениям, которые за годы бесшабашного псевдопатриотизма стали поистине скотскими, как и устоялось на материковой части (россии). И, по-видимому, именно мои ощущения в цивилизованном мире будут ценнее, чем твои и подобного тебе люда, где дадут оценку позитиву и негативу раш-шабаша”, “Веерное отключение света по всему городу, чуть ли не до конца июля. Зайдите на сайт Крымэнерго”, “(Из-за поребрика пишет) Вы грешите на Крым и как же кабздец хреново стало при рф! А ради интереса зайдите в любое "подслушано", любого города рф! И, вуаля, везде так же! Я к чему, да надо самим относиться проще к ситуации! Ну нет воды — купили, помылись. Нет света? Так свечи для кого?? Романтика!!!”

4. В Керчи хорошо: “Поселок Опасное и Стройгородок все утро без электричества. Газ не у всех. И пора бы позавтракать, но готовить не на чем! Приятного выходного!”. Автору сообщения посоветовали “разводить костёр с валежника”

5. Блэкауты продолжаются по всему Крыму. Ватники традиционно устраивают перекличку и ищут причину в соцсетях/Тем временем оккупанты уже опубликовали графики 9-часовых отключений света на август

6. На феодосийском паблике побеседовали о странах третьего мира, к которым Украину больше не относят: “Кто сталкивался с оформлением визы? Ход действий, сколько занимает время, контакты в помощь, если есть?”. Исчерпывающие ответы: “Смотря где оформлять. Дочь получала в Киеве. Вообще без проблем. Американская виза на 10 лет”, “Визы в ЕС нужны только для стран третьего мира. Крымчане могут оформить укр паспорт, по которому визы открывать не надо в принципе” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1018180341222313984 (скрин).

7. Ялта. Просто подумайте об этом: “А как это понимать? Люди вызвали скорую молодой женщине, плохо стало на рабочем месте. А им сказали, что некому ехать” https://twitter.com/KrimRt/status/1018412012173393921 (скрин).

8. Привезли из Краснодара новости. В глазной больничке сказали, у кого проблемы с хрусталиками, пусть делают в эти полгода. Через полгода бесплатных операций не будет, а платная замена хрусталика — от 50000 руб. Вот как с хреновым зрением кацапы будут видеть мост, Крым?

9. Крымчане дают советы понаехам: “Где в Крыму можно отдохнуть вдали от цивилизации? Анонимно”. Ответ: “Пфффф, весь Крым вдали от цивилизации”

10. Понаехавшая в Крым турЫстка увидела грязь, мусор и разруху, о которой до этого читала в соцсетях. Понаехавшая акцентировала свое внимание на том, что “до событий 2014 года”, когда она последний раз была в Крыму, такого не было. А также обвинила в загрязнении Крыма самих отдыхающих

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11. Недавно ватный директор Ханского дворца Вадим Мартынюк в интервью “Новой газете” выдал, что “при Украине предпринимались только временные меры: замазали трещину — и все” . ЛОЖЬ! Вот список полных реставраций во дворце: Бани Сары-Гузель, Соколиная башня, Фонтан слез, Золотой фонтан, фрески на Биюк хан джами и Главном корпусе, Зал дивана, Портал Демир-Капу, Кофейня 19-20 веков…

12. На Набережной Ялты, слева от чЛенина, под магнолиями, был фирменный магазин “Массандра” с коллекционными винами. Теперь там вонючий “пивбар” с говнопойлом для быдла. Это все, что вам надо знать про крымнаш, руцкий мир и новоотбросию.

P.S. В Крыму катастрофа во всех сферах жизни, поэтому, сравнивая уровень и условия жизни до оккупации и во время оккупации, все чаще предатели начинают проявлять ностальгию по тем временам, когда все было и на все хватало. Есть какой-то процент людей, которые до последнего будут доказывать, что сейчас “стало лучше”. Многие из них — либо тролли на зарплате, либо крепко связавшие себя узами преступлений с оккупантами, а потому пути назад для них нет. Даже по дайджестам можно отследить изменение настроений на острове-404 за последние 4 года. Все это, конечно, не ускорит процесс деоккупации, но значительно его облегчит.