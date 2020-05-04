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4 мая • обновлено в 22:45
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. В каких норах прятались, ожидая "референдум"?

23.9т

1. Крымскотатарской активистке, журналистке Лутфие Зудиевой оккупанты вручили сразу два предупреждения “о недопустимости экстремистской деятельности”. За апрель раздали более 20 таких предупреждений крымскотатарским активистам, правозащитникам и блогерам. На видео, опубликованном на странице Крымской солидарности, видно, что полицай, который принес бумажки, был без защитной маски, несмотря на пандемию.

2. Объемы воды в водохранилищах Крыма к началу мая составили 94,8 млн кубометров, что в 2,2 раза меньше показателей прошлого года и на 11% меньше, чем месяц назад.

3. Зрелище не для слабонервных: растрескавшаяся земля, мертвые ракушки, хилые ручейки. Новые данные от оккупантов: за апрель в Симферопольское водохранилище поступило всего 0,57 млн кубометров воды — что примерно соответствует четырехдневному расходу. А водохранилища полуострова за апрель потеряли еще 11,5 млн кубов. И долгосрочный прогноз, который еще несколько дней назад обещал на первую декаду мая чуть ли не до 90 мм осадков, скорректировался до очень скромных значений. Готовящиеся к переброске воды Ивановского и Вилинского подземных водозаборов дадут Симферополю только треть необходимого суточного потребляемого объема воды, которую отберут у других регионов.

Новости Крымнаша. В каких норах прятались, ожидая "референдум"?

4. В Севастополе с 15 мая оккупанты вводят график подачи воды из-за катастрофического обмеления водохранилищ. В основном ограничения коснутся пока садовых товариществ, которым воду будут давать всего на 2 часа в сутки. По данным оккупантов, существующих запасов воды без пополнения хватит городу до осени.

5. В оккупированном Крыму коронавирус выявили еще у 4 человек. Среди заболевших — медсестра больницы Красногвардейского района, двухлетний ребенок, который с семьей вернулся из Читы в Керчь, и два участника церковного хора в селе Крымское Сакского района.

6. В оккупированном Севастополе зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 190 человек, в том числе 86 в Севастополе, один человек скончался.

7. Оккупанты в Крыму начали отправлять в обсерватор всех, кто приезжает на полуостров и не имеет жилья или собственности. Улов пока небольшой, чисто для галочки.

8. Майские в Крыму. На правах рекламы. Полицаи в Ялте провели жесткое задержание понаехов, которые, несмотря на пандемию, решили, что они могут понаехать и гулять, пока жители Крыма сидят в своих квартирах. Задержание попало на камеры и вызвало восторг среди крымчан, давно возненавидевших запоребриков. Залесью смотреть, читать и мотать на ус: “А что случилось? За что?”, “Показатели срочно нужны, палки в отчёты, какие ещё основания”, “Приезжие гуляют, а мы дома сидим!!! Все правильно делают полицейские”, “(Пишет депортированный оккупантами из Крыма Гайворонский) Начнём с того, что согласно п.4 ст.15 Конституции рф + Будапештский меморандум + Большой договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и рф 1997 года, Крым даже по российским законам был, есть и будет Украина. Поэтому фсб / мвд / мчс / ск / совмин / администрация / Роспотребнадзор и другие — это военные преступники, незаконно выдающие себя за власть на временно оккупированной территории Украины. Когда будут изгнаны из Крыма российские оккупанты, тогда и весь маразм этот прекратится”, “Голос за кадром примите, она отошла больше чем на 100 м. от дома”, “То, что они приезжие, никого это не волнует. Мы, местные, сидим дома, а они семьями гуляют?????!!!! Это нормально???? Правильно делают полицейские, и протоколы на них. Нечего гулять в режиме повышенной готовности!!!! У них неповиновение сотруднику полиции. Упаковать по полной, чтобы неповадно было гулять и чувствовать свою безнаказанность!!!!!! Мы, местные, дома сидим, а они разгуливают!!! Все правомерно”.

Новости Крымнаша. В каких норах прятались, ожидая "референдум"?

9. Кизяки с нагайками продолжают выискивать нарушителей режима путинских каникул.

Новости Крымнаша. В каких норах прятались, ожидая "референдум"?

10. Ватникам обещали российские зарплаты и пенсии с сохранением украинских цен, но что-то пошло не так, хотя зарплаты и пенсии таки получили российские — мизерные: “Сергей Валерьевич (прим — Гоблин), почему не поднимается вопрос о том, что закон о сохраненных пенсиях для крымчан на сегодняшний день не действует как дискриминирующий? Многие пенсионеры не получают индексаций и доплат вообще, от слова совсем. У большинства тех пенсионеров, кто на момент перехода Крыма в рф уже получал пенсию, размер пенсии не изменился ни на копейку с 2014 года. А цены с тех пор выросли втрое. Почему это никого, кроме несчастных стариков, не интересует? Для чего у нас есть чиновники? Похоже, их интересуют только их проблемы — их зарплата растет неуклонно”.

11. На паблике Ялты разместили роскошные фотографии города, сделанные 1 мая 2013 года. Жители бывшего “Города счастья” бросились комментировать увиденное и ностальгировать: “Да уж… Дёшево было все. Херсонские фрукты, ягоды”, “Теперь мы дома, в родной гавани. Теперь другие времена”, “Ага, #сидидома, родная гавань рулит”, “А как вы хотели? Везде хорошо, где нас нет”, “В говени, давайте правильно говорить, в ГОВЕНИ”, “Ах… Как хочется вернуться, ах как хочется ворваться…”, “…в городок. Где все просто и знакомо, где трава растёт у дома…”, “Хоть пожили тогда нормально”, “Тогда, никто и представить себе не мог, что будет впереди”, “Было супер!!!!”, “Кайф”, “Можно подумать, что с 2014 было плохо. Подтекст автора поста ясен и не замысловат. Укр@ина — хорошо, россия — плохо. Украинствующих, увы, в Ялте, хватает”, “Это в прошлой жизни?”, “Да, в прошлой. На жаль”, “Когда хорошо — с этим не поспоришь”, “Побольше таких фото) Приятные воспоминания)))”.

Новости Крымнаша. В каких норах прятались, ожидая "референдум"?

P.S. Завершая тему ностальгирующей по Украине Ялты, процитирую в постскриптуме еще одно сообщение: “Интересно, где все любители раши были тогда (прим — в 2013 году), которые так хотели в родную гавань? В каких норах прятались, ожидая референдум? Хотелось бы тогда знать их всех в лицо”. Не знаю, в каких норах сидели предатели тогда, но точно знаю, что сегодня они рыскают по магазинам в поисках украинских продуктов и ездят в Херсон за украинскими документами и лекарствами.

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КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Теги
крымские татары Новости России Крым без воды Новости Крыма
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Воды в оккупированном росией украинском Крыму остаётся все меньше и меньше. Попытки что-то куда-то перебросить напоминают крылатое выражение "Тришкин кафтан". Надо же полицаи уже белых колонизаторов задерживают. Пенсы хотели золотые горы из рашки а получили разбитое корыто. Как ностальгия крымчан накрывает. Наверное все любители рашки до 2014-го по катакомбам еще с 91-го ховались.
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Раша Тудей
Раша Тудей
А где лишнехромосомные, где вездесущьный Хрюндин, неужто с Первомайской демонстрации не вернулись!?)))
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Alex Mak
Alex Mak
Раша Тудей, їх 47 хромосомних, виРУС забодав, або " дида" на палку готують і "ленточку" на дітородний орган привязують.
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