1. Жители Старого Крыма помогают незаконно осужденной оккупантами крымской татарке Зареме Куламетовой исполнить наказание в виде обязательных работ. Каждый день крымские татары приходят к месту отработки и стараются облегчить ее труд. Активисты убирают мусор в парке, подметают, поддерживают Куламетову морально, приносят сладости и угощают кофе. Владельцы соседних магазинов приносят воду и приглашают отдохнуть. Напомню, 22 января к матери осужденного за публикацию в соцсети “ВКонтакте” видео в 2012 году Гирая Куламетова Зареме Куламетовой пришли полицаи. С их слов, они пришли к женщине из-за поступившей к ним жалобы на оскорбления в адрес “начальника МВД рф по Кировскому району”. Зарема Куламетова отказалась разговаривать с полицаями. Позже на женщину завели “уголовное дело” за “оскорбление сотрудника полиции”. Крымскую татарку признали “виновной” и назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ и 20 тыс руб компенсации

2. В заповедниках и лесах Крыма теперь можно наткнуться на такие объявления: “Уважаемые посетители!!! В связи с проведением военных учений вход к горе Ильяс-Кая строго воспрещен!!! Администрация заповедника”. Справка: Ильяс-Кая находится в 4 км от Фороса, над живописной Ласпинской бухтой

3. В субботу, 18 августа, в Симферополе состоится протестный митинг коммуняк против повышения пенсионного возраста. Оккупанты разрешили овцам поблеять в парке, а не на площади. Можно травку пощипать

4. На евпаторийском паблике разместили картинку с таким текстом: “Предлагаю местным властям к 5-летию Крыма в составе рф в прямой линии с президентом похвастаться освоением бюджета и достигнутыми целями”. Комментарии не заставили себя ждать: “Пошутил”, “Предлагаю рассказать всем чинам, сколько по карманам нагребли. Вот это будет поворот!!!”, “Главное, чтоб никто завидовать не стал)))”, “Предлагаю пришлым варягам к 5-летию Крыма и Севастополя в составе рф похвастаться, сколько украли, сколько отжали, сколько испоганили… Сколько наверх заслали”, “Да ладно, все прекрасно знают, кто, сколько, где, когда, у кого и как. Если ВВП сказал, что только 40% его указов кабинетом министров выполняется, то о чем можно дальше говорить?”, “Предлагаю им в эту честь начать жить на прожиточный минимум”, “Типа минута молчания”, “Вы хотите несколько минут экранного времени слушать тишину?”

5. В Алупке время ожидания “скорой” — 6-7 часов! Работают всего две бригады на побережье! Местные пишут: “Выход один: на 200 000 человек обслуживаемого населения должно быть 20 бригад, а не две. Если этого не будет, люди будут продолжать умирать без помощи!!!!! Под радостные отчеты об улучшении медицины в Крыму!!!”

6. Украину не упоминают — осторожничают. Просто — до 2014-го года: “Всю свою сознательную жизнь я хожу по врачам, здоровье слабое. Так вот, могу совершенно точно сказать, что до 2014 медицина была лучше в разы. По крайней мере, у меня никогда не возникало проблем с записью к доктору и помощь оказывали своевременно. Почему сейчас запись к врачу напоминает квест? Недавний пример — опять заболели почки, пошла в поликлинику. Мне сказали, что сначала нужно записаться к терапевту, а потом он даст направление. Но, мать его, к терапевту талончики выдают только в конце следующей недели, а попаду я к нему недельки через две-три. То есть к нужному доктору я такими темпами вообще где-то через месяц попаду. А потом опять очереди — на УЗИ, на анализы… Так за это время можно и ласты склеить. Я уже молчу про нашу бесплатную стоматологию. После неоднократных попыток взять волшебный талон, махнула рукой и пошла к частникам”

7. Судьба закрытого оккупантами ТРЦ “Муссон” стала еще туманнее. Вчера севастопольский “арбитраж” перенес третье “судебное заседание” по иску оккупантов к ТЦ “Муссон” о сносе. Поводом для очередного переноса “суд” назвал неудовлетворительную работу “Почты россии”, которая в Крыму прячется под вывеской “Почта Крыма” — типа “ихтамнет”. В итоге дело затягивается, оккупанты мировое соглашение не предлагают, а ТЦ теряет потенциальных арендаторов, с которыми из-за “суда” не может перезаключить договоры аренды

8. Последствия гоблинизации в Ялте: “Отель “Массандра”. Национализировали и передали в эффективное управление. Такое ощущение, что объект купили нищеброды за последние деньги, плюс то, что смогли занять. Хоть бы парковку организовали. За места приема я уже не говорю, т.к. в сфере услуг талант нужен”

9. Зона строгого режима. В Севастопольском морском порту на пассажирской катерной переправе оккупанты установили рамки металлодетекторов. Охранники начали проводить выборочный досмотр личных вещей пассажиров. Ранее рамки были установлены на пассажирском терминале на Графской пристани, откуда катера уходят на северную сторону Севастополя

10. Ватники Евпатории в оккупации заволновались о своей безопасности: “Народ, сложилось так, что нужно что-то делать самим! У МВД никто не отменял дружины. Даже наоборот! Давайте дружинников в строй, повязки, вызов напрямую. С прямыми требованиями от администрации. Альбо давайте формировать дружины самим?”. Ответы: “Ага, сами вас за несанкционированный митинг покрутят”, “Ой, а что, кизяков уже нет? Нагайки кончились?”, “А партизаны где 2014 года? А нагайкамэны? Кто будет платить дружинам этим?”, “Зачем?”, “Что сложилось-то? Расскажите, пожалуйста. А то полиция рапортует, что в городе всё спокойно, под контролем. Чего мы не знаем, раз дружинникам "пора в строй"??”, “Просто глава местного МВД в запое. Страшно стало по городу ходить”

11. По улицам Ялты расползаются “восточные базары”. Понаехавшие продают на асфальте всякое шмотье

12. Симферополь продолжает обрастать зловонными мусорными свалками. Посмотрите, как выглядит центр города. Оккупанты назвали это “контролируемыми мусорными завалами”

13. Недавно работал с туристами со свободной территории Украины. Упоротая наглухо сепаровата. Но на фоне свинособак — это был глоток свежего воздуха. Про платежеспособность молчу. Нихрена себе “зубожіння”…

14. Лет через 20-30 вырастет новое поколение ватников, которые будут гордиться тем, что в США есть площадь Бориса Немцова. Это станет доказательством силы и мощи россии.

P.S. Любопытно, но в теме, где ватник предложил похвастаться достижениями за годы оккупации, другим ватникам не нашлось что ответить. Верней, нашлось, но совсем не то, чего ожидали предатели от оккупантов. И даже кремлевские боты не появились в комментариях со своими методичками. Видимо, вся ботоферма направлена на “спасение рубля”. Улучшения жизни в Крыму очень ёмко уместились в одну фразу — “минута молчания”, которую робко озвучил один их жителей Евпатории. Упадок продолжается и набирает обороты, но телевизор продолжает твердить про “вставание с колен”, “скрепы” и “величие”.