1. Первый крымский политзаключенный, фигурант севастопольской группы по “делу Хизб ут-Тахрир” Рустем Ваитов освободился из российского заключения после пяти лет тюрьмы в колонии города Курган по сфабрикованному делу о терроризме. В отношении него вступает в действие очередная мера, которая существенно ограничит свободу крымчанина — это восемь лет административного надзора
2. Еще один политузник из первой группы осужденных по сфабрикованному делу о терроризме крымчан вышел на свободу после пятилетнего срока заключения. Родные встречают Нури Примова. Освобождение Примова снимали пропагандоны из “россии-24” — будут стряпать очередной сюжет. В отношении Примова тоже вступает в действие восемь лет административного надзора
3. Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Красногвардейского районного суда Автономной Республики Крым в государственной измене, назначив заочно наказание в виде 12 лет лишения свободы. Имя предателя не называется
4. Снова впустили… Экс-солистка “Ленинграда” Василиса Старшова приехала в Украину на шоу “Голос Країни”. В 2016 году рашистка вместе со Шнуровым незаконно посещали оккупированный их страной Крым, где дали концерт
5. В аннексированном Крыму российские оккупанты продолжают военно-террористические учения по поиску и уничтожению воздушных целей. Говорят, что учения проходят успешно — видимо, на этот раз с кривизной Земли проблем не было
6. Поклонская попросит в Америке помощи для защиты природных чудес Крыма, уничтожаемых российскими оккупантами. Речь идет о Бакальской косе и озере Донузлав. А просить будет Леонардо Ди Каприо: “Мои предыдущие депутатские запросы по вопросам незаконной добычи песка в указанных местах, к сожалению, ни к чему не привели. Но мы не отступим! Снова буду направлять запросы для решения этой катастрофической проблемы. Пусть актёр-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма”, — заявила коолаборантка. Сразу в НАТО надо обращаться, а не ходить вокруг да около!
7. “Если бы меня спросили, как охарактеризовать одним словом общую атмосферу, царящую в Крыму, я бы назвала это словом "уныние". Уныние царит во всем — в настроении людей, в уровне жизни населения, в социально-экономической жизни региона, в быту и даже в высших кругах аннексированного полуострова. Простым же крымчанам все больше опостылевает и крымская, и российская власть. Люди уже не скрывая сетуют, что "при Украине", пусть и не семимильными шагами, но чувствовался рост жизненного уровня, а теперь семимильными шагами наступает бедность. Вместе с бедностью возвращаются и самые худшие пороки общества. На каждом углу — нищие-попрошайки, все больше появляется на улицах пьяных. Как в девяностые, народ спивается от бесперспективности. Все чаще вижу, как пьяные люди лежат прямо на улице и никому дела до них нет, хоть сейчас и зима. Люди очерствели, каждый занят своими проблемами, главная из которых — просто выжить, не остаться самому на улице без теплого угла и гроша в кармане. Но все идет к тому, что именно это ожидает все большее количество крымчан”.
8. Дитяча мода в окупованому Криму. Школярі Севастополя приміряють форму юнг путлєр’югенду та форму так званої “школи майбутніх командирів” дитячого мілітарі-центру “Артек”
9. Ялта. НОД как всегда предлагает вам поставить подпись в своем слабоумии. Как же за**ал этот цирк…
10. Манифест из Ялты для лаптей и балалаек! Бросай Крым, идиот кремлевский, всплывай: “Кто-нибудь понимает, что было с Крымом в 50-ые годы?! Откуда взялся Северо-Крымский канал и почему его строили десятки тысяч людей? Что из себя представлял Крым в 50-ые и 40-ые? Вы реально понимаете, когда покупаете апартаменты и квартиры, участки и дачи в Крыму, о последствиях жизни без воды или, если повезет, то соленой воды из крана?! Вы когда-нибудь пили кофе из морской воды? Или мыли волосы под струей из ржаво-соленой воды? Вам кто-то рассказал, что через неделю кожа покрывается коркой и волосы стоят дыбом? Хром на кранах слазит, зеркала чернеют, душевые кабины ржавеют за 20 дней! Белье постиранное — желтое и дубовое, персиковые сады — вырублены, пеньки — покрыты солью, подсолнечники на полях — как кофейная чашка по размеру. Крымский Титан выбрасывает свою херь в воздух, и за 10-12 часов ржавеет все металлическое, окисляется и приходит в негодность. Все сельское хозяйство Крыма без воды умерло. А вы знаете, что в Крыму выращивали рис?! Я вкуснее не ела! А теперь вопрос: че Хрущев Крым переписал? Может, лучше аренду за флот платить сто лямов, чем сидеть под санкциями, нищать, миллиарды на отмывку и обогащение транжирить. Лично меня эта свистопляска утомила”
11. Вітаю з Днем Соборності України! #УкраїнаЄдина
P.S. 22-го января в Украине отмечают День Соборности. 101 год назад — в 1919-м — на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт Злуки между Украинской и Западноукраинской Народными Республиками. В одном из классов симферопольской украинской гимназии, единственной в Крыму, на доске написали “Я люблю Україну”. Во время большой перемены ученики гимназии устроили флешмоб, посвященный Дню Соборности Украины. Дети держали в руках многочисленные украинские флажки, а также выстроились на школьном стадионе группами и создали слово “Україна”… Ученики с учителями выстроились в “Цепь единения Украины”, которая протянулась по всем коридорам и этажам гимназии. Участники акции держали украинские флаги и гербы регионов и городов Украины, скандировали патриотические кричалки и пели песни на украинском языке… Так в Крыму без всякого принуждения отмечали День Соборности Украины в 2012 и 2013 годах. Потом Крым был захвачен российскими нацистами. Единственную украинскую гимназию ликвидировали, а на ее базе создали “Симферопольскую академическую гимназию”, где начали активно одебиливать детей и готовить из них мясо на убой. Улыбки с лиц детей пропали, а вышиванки сменил камуфляж. Многие из тех, кого вы видите на этих фото, уже покинули оккупацию…
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