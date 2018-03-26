1. Куда делись ватомодераторы с севастопольского ватофорума? Проукраинские посты и посты с украинским языком не банятся, как прежде: “Люди, делаем укробиометрику, а то со вшивой курицей никуда скоро не въедешь. 20 стран ЕС будут высылать российских дипломатов. Такого и в СССР не было”, “Получать буду в сентябре, когда в Киев поеду”. Весь форум в полном единодушии ломится на материковую Украину за паспортами. По ссылке скрин и ссылка на сам форум — там много сообщений.
2. Оккупанты в рамках одебиливающей программы “Мы наследники победы” продолжают опобедобесивать крымских детей.
3. В Симферополе в рамках программы “Православный ИГИЛ” на территории воинской части оккупантов состоялась “военизированная эстафета юнармейских отрядов, посвященная 100-летию военных комиссариатов”. Тем временем в Севастополе под военный оркестр оккупанты готовили из детей “по-настоящему универсальных солдат” (это цитата), которые станут теми, “кто в верности поклялся родине служить” (это цитата).
4. Председатель национально-культурной автономии греков в аннексированном Крыму Иван Шонус призвал путина “освободить Грецию и весь мир”. Когда-то я не понимал, как люди могли поддерживать Гитлера. Теперь понимаю — вот так просто и непринужденно.
5. Не нужен нам Северо-Крымский канал, говорили они. Сообщения из Феодосии: “Народ, кто знает, что происходит с водопроводной водой? Качество воды в кране с каждым днем все больше шокирует и пугает. Ей руки мыть не опасно? Желтый цвет и отвратный запах. Это вода? Что это? Только меня это настораживает? И самое главное: что делать? Анон”. Ответы: “Ставить свечки в церковь за здравие водопроводной трубы”, “Нормальная вода, что вам опять не так? Или это опять "понаехавшим" не нравится?”, “Вода воняет отвратительно уже которую неделю, и желтая. Спасают только фильтры”, “Болотом воняет”, “Вода в последние 2 месяца сильно спаршивилась. Трёхмесячный фильтр менять надо каждые 3 недели, так как запах ила жуткий появляется”, “Видимо, теперь вода из камышей без фильтра по трубам идет. Экономят на нашем здоровье”.
6. А зачем вы нюхаете воду? Пейте залпом после выдоха.
7. Новости бесплатной медицины от оккупантов из Яны-Капу (Красноперекопска): “Поход в больницу не увенчался абсолютно ничем. Прорываясь через строй бесконечных бабушек, я наконец понял, что легче сдохнуть, чем попасть к врачу. Уролог в отпуске, а к хирургу попасть — перелезть через 50 голов. И я принял единственно правильное решение — в Симф на платную операцию. Завтра поеду на консультацию, а там видно будет”.
8. Парализовало ноги? Идите в поликлинику на руках. Прочтите очередную историю из Севастополя о чудесах медицины в оккупации.
9. Озаборенный автовокзал в Ялте продолжает быть в тренде. Пошли детали — после установки забора вокзал стал недоступен для инвалидов.
10. Оккупанты продолжают “реконструировать” парк Победы в Севастополе. И уже традиционно не платят зарплату гастарбайтерам. При этом требуют молчать, иначе “отрежут языки”, которыми, видимо, и украсят парк.
11. Оккупанты добрались до Старого Крыма, где деревьям устроили радикальное обрезание. Крымнашист Талипов считает, что происходит распил денег.
12. Молния! Выяснилось, что в 2014 году предатели бежали на “референдум” по “присоединению” к Швейцарии. Но почему-то пятый год подряд дороги приводятся к российским ГОСТам, а не к швейцарским: “Добрый день, жители Евпатории! Спрошу прямо: как обстоят у вас дела с дорогами? С разметкой? Надеюсь, помимо комментов а-ля "в россии 2 проблемы: дураки и дороги", будут и комментарии по делу”. Ответы: “Дороги с ямами. Где латали — там и ямы”, “Никак!!! Их просто нет!!!! Ни того, ни другого!!!”, “Как говорит мой младший сын, надеюсь, что у нас дороги станут ровнее, а дураки — умнее”, “Мне одна бабка сказала, что будут дороги!”, “Есть направления, ДОРОГ НЕТ!”, “Все будет когда-то, совсем скоро, а может, и нет”, “А дороги — это что?! Начните с этого. Иначе мы не сможем правильно сформулировать вам ответ. Спасибо за понимание. Да, и не забудьте о разметке дать разъяснение”.
13. Понаехавшая в Алушту из Краснодара шокирована домогательствами со стороны других понаехавших: “По набережной на велосипедах катаются какие-то сумасшедшие парни кавказской внешности и цепляют девушек. Шли только что с подругой по Приморскому парку. Сзади ехали парни. Один из них подъехал и ударил ладошкой мою подругу по бедрам. Это может расцениваться как домогательство? И это вообще нормально? У моей подруги есть муж, но она ему боится об это говорить. Не хочет, чтобы из-за этих дураков начались проблемы ещё и у мужа”. Да, это нормально. Ваша Госдура официально заявила, что хватать вас, дур безмозглых, за все места — это НОРМА. Как и мужей ваших — пофигистических алкашей без признаков достоинства и чести. Извинись пойди… Тем временем Поклонская не видит проблемы в домогательствах депутата Слуцкого ко всему, что движется по Госдуре и окрестностям. Если тебя ударили по правой ягодице — подставь левую. Это новая скрепа.
14. После ликвидации полицайского участка в Гурзуфе начали гореть авто: “В Гурзуфе ликвидировали полицейский участок. Это странное решение на фоне того, что в поселке сейчас находится около 1500 трудовых мигрантов (преимущественно с Кавказа), занятых на строительстве международного центра Артек”, — скулит местный ватник Игорь Барышников — сопредседатель общественного движения “Крым-наш”.
15. Я общался с председателем гаражного кооператива — вот где становятся бандеровцами! Причем радикальными. Это после “референдума” и махания триколорами. В дачных кооперативах та же история. Каждый председатель изнасилован проверками и инспекциями. Задача оккупантов — наложить как можно больше штрафов. Докапываются до всего. Главы кооперативов вспоминают Украину с тоской.
16. У жителей Волоколамска, судя по всему, две свалки. Одна — недалеко от города отравляет их тело. А вторая — в голове, и отравляет всю их жизнь.
17. В Крыму в 2014 году оккупанты перевели стрелки сразу на 2 часа, чтобы догнать мААскву, и с тех пор время не меняют на летнее/зимнее. Многие в Крыму сегодня рады, что снова живут по одному времени с материковой Украиной: “Комп живе своїм часом, уселякі крнимнашнi говни йому по цимбалах. Крим — Україна, то й час український. А люди живуть за двома годинниками — спати лягають за нашим часом (бо сидять у тирнетi з усіма, слухають радіо), а прокидаються, ведуть діточок до садку та працюють — за їхнім. Пересування стрілок на літо — майже свято. Звісно, не для всіх. Це нам від цього тепло — ми живемо одним часом з країною. Годинка часу, і нам тепло”.
P.S. Давно известно, что предатели в Крыму стремились не столько в россию, сколько в СССР. При этом они всячески плюются на очереди, ГОСТы, низкий ассортимент товаров и многие другие признаки совка, которые принесли оккупанты в Крым. А тут ещё оккупанты все чаще намекают на возможное отключение мирового интернета, что совсем не радует даже самых упоротых ватоголовых. “Со вшивой курицей никуда скоро не въедешь”, — написал один из них на севастопольском форуме, имея ввиду выданный в Крыму аусвайс. Думаю, что со вшивой курицей не только не въедешь, но скоро и не выедешь из этой зоны. Вот и остается ватникам массово получать украинские паспорта — единственную надежду не остаться внутри железного занавеса… Кстати, сообщение ватника о вшивой курице уже два дня висит на форуме. В шутку прозвучало предположение, что модератор тоже отправился за украинским загранпаспортом.
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