1. Жителя Севастополя Степана Резуника, которого задержали на материковой Украине за участие в т.н. “самообороне Севастополя”, освободили 29 декабря в рамках обмена. Напомню, после задержания Резуник отрекся от помощи оккупантам в 2014 году, несмотря на полученную от них грамоту “за активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя в составе сил народной самообороны”. На материковую Украину предатель отправился для получения нового загранпаспорта, чтобы выехать в Европу на заработки, с которыми нынче туго в Севастополе. К сожалению, в рамках этого обмена не был освобожден ни один гражданин Украины, задержанный оккупантами в Крыму, а это десятки и десятки людей.

2. В представительстве президента Украины в Крыму заявили: “В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и россии. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается. На очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения. Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт”.

3. Для понимания ужаса, устроенного россией на Донбассе: 17 человек из тех, что были в согласованном списке на обмен и которых должна была выдать Украина, отказались возвращаться на оккупированную россией часть Донбасса. Еще около 30 человек отказались участвовать в обмене. То есть, около 50 человек предпочли остаться в украинских тюрьмах, чем отправиться в эпицентр ада “русского мира”. Напомню о том, что некоторые из отпущенных Украиной боевиков и террористов в рамках прошлого обмена, были арестованы т.н. “МГБ ДНР”, и из украинской тюрьмы переехали прямо на подвал.

4. Керчь. Сегодня проходил мимо порта. Вот дооккупационное фото этого места… Красным на фото отмечены рельсы, которые мародеры уже демонтировали. Желтым — демонтированы частично. И зачем в Керчи порт? Расскажите про развитие Крыма… А тырят все.

5. Керчь. На проходной судостроительного завода “Залив” оккупанты и чекисты в рясах установили поклонный крест. Видимо, крест поставлен на самом заводе, ибо в оккупации у него постоянные проблемы. Даже на митинг выходили и называли оккупантов фашистами. Напомню, ранее ватники уже неоднократно выли в соцсетях, что в родной говени заводу, как и другим предприятиям, пришла крышка. Теперь и крест на заводе поставили. Символично.

6. Севастополь. Почитайте, как “гавань” прихорашивает город. Про ливневки пишут. И в Симферополе то же самое: три капли — и реки текут по всем дорогам. В лаптеландии не знают, что такое ливневки: “Ща опять материковцы (прим — россияне) скажут, что местные ноют. Скоро после "ремонта" весь город в руины ляжет, зато кто-то разбогатеет”, “Вы верно говорите”, “Запомните, люди! Пока у руля эти п…сы, в стране, и конкретно в Севастополе, ничего не будет делаться для людей. Это жулики и воры, которые приросли к власти, они только грабят НАС. А на наши проблемы им п…”, “Весь город — одна большая лужа, даже там, где сделаны ливневки. Вода в них отказывается течь из-за неправильного уклона, их забыли подружить со сточной водой. А еще забавнее то, что они полные песка — вот это точно парадокс инженерной мысли! Да, но в нивелир смотрят упрямо, я сначала поражался, думал, вот молодцы, такую технику освоили равшаны, а оказалось, не тут-то было. Вот фото подтверждение. На втором фото вода по впадине обтекает ливневый сток и бежит 2 квартала вниз к морю”, “На Радиогорке у "Алых Парусов" ремонт дороги по улице Громова. Вкопали ливневый желоб. Так вода до него не добегает — антиуклон. Бежит прямо в воинскую часть. Она что, дурная, в гору течь, хотя до ремонта в нее всегда стекала вода!”.

7. Трасса смерти, которую оккупанты назвали “Тавридой”, собирает урожай: “Дорога смерти — Таврида — очень части забирает людские жизни. Жуткая авария пассажирского автобуса и грузовика с людскими жертвами. Дорога совершенно неинформативна. Сложные погодные условия, видимость плохая и ни одного мигающего фонарика, информирующего об изменении движения! До этого жигуль влетел в отбойник — внезапный поворот он не увидел в тумане. Данная авария так же на повороте, участок с двух сторон закрыт был отбойниками, свернуть было некуда. Считаю, людские жертвы полностью на совести подрядчика строительства”, — написал ватник. Людские жертвы полностью на совести “родной гавани”!

8. В Ялту определённо просочилась страшно-бЕндеровская ДРГ. Вначале сделали везде жёлто-голубую иллюминацию, теперь вот добрались и до тротуарной плитки)))

9. Жители оккупированной россией Евпатории не могут прийти в себя от того ужаса, что оккупанты сотворили с живой елью, которую ежегодно (с 2000 года) украшали в центре города на Новый год. Россия убивает все живое.

10. “Многострадальная стена на ул. Рубцова в Балаклаве. Довоенная кладка, которая может упасть в любую минуту, и будет очень хорошо, если никто не пострадает. Обращались о принятии мер и в местный муниципалитет, и к депутату законодательного собрания Лобач Т.Г., а полуразрушенная стена так и "висит" над дорогой, где ходят люди, ездят автомобили. Хочется задать вопрос, когда? Когда хоть кто-нибудь займется наведением порядка в Балаклаве? Когда "украинский" дух выветрится из местной администрации и наступит время перемен?”, — написала рашистка.

P.S. Ответы, которые рашистка получила в последнем пункте дайджеста, хочу вынести в заключение сегодняшнего выпуска: “Как только, как вы выразились, "украинский" дух выветрится из администрации Балаклавы, от этой Балаклавы не останется ничего. Потому что приедут временщики, после которых потом хоть потоп”, “Украинский дух (с) даже в Петропавловске-Камчатском присутствует, видимо (+ фото разрухи оттуда)”, “Её (стену) пока ещё держит "Украинский дух". Как только дух исчезнет, стена упадёт. Дай Бог, чтобы без последствий!”… Украинский дух должен победить российскую чуму!

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