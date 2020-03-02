Новости Крымнаша. Украденная весна

1. С 1 марта для граждан Украины изменились правила для выезда в россию: теперь это можно сделать только по загранпаспортам. Нововведение не касается административной границы между оккупированным россией Крымом и Херсонщиной — ее можно будет пересекать как по паспорту гражданина Украины (внутреннему), так и по паспорту для выезда заграницу, подчеркнули в Госпогранслужбе Украины.

2. Ходжа-Сала – одно из немногих сел Крыма, которое не подверглось переименованию в период советской оккупации. Все потому, что население Ходжа-Салы было исключительно крымскотатарским. После депортации крымских татар в 1944-м году в селе не осталось ни одного жителя.

Ходжа-Сала – одно из немногих сел Крыма, которое не подверглось переименованию в советский период. Все потому, что население Ходжа-Салы было исключительно крымскотатарским. После депортации крымских татар в 1945-м году в селе не осталось ни одного жителя pic.twitter.com/fPVKqmxaBn — Крым.Реалии (@krymrealii) February 29, 2020

3. Жилые комплексы вместе с объектами социальной инфраструктуры для переселенцев из оккупированного Крыма при помощи Турции планируют строить в Херсоне и Геническе. Строительство должны начать в мае-июне, чтобы люди уже весной 2021 года смогли вселиться в новые квартиры.

4. “Те серьезнейшие последствия вододефицита, о которых эксперты говорили с момента перекрытия Северо-Крымского канала, начали проявляться для жителей крымской столицы в их повседневной реальности. Мои старые знакомые из российского правительства Крыма рассказывают, что ситуация с водоснабжением полуострова полностью выходит из-под контроля. То, что говорят власти вслух, это лишь верхушка айсберга этой проблемы. По их информации, в Москве прошло совещание на высоком уровне, посвященное ухудшающейся ситуации с водой в Крыму. Так вот, там принято решение, что сельское хозяйство на аннексированном полуострове будут отключать от водоснабжения. Все водные ресурсы пойдут на обеспечение водой населения. Уже сейчас аграриям предлагают переходить на выращивание засухоустойчивых культур, таких как эфиромасличные культуры и другие. От скотоводства придется избавляться. А это значит, что нормальная крымская молочка уйдет в прошлое, а прилавки заполнят российским суррогатом из соевого порошка и пальмового масла. Таким образом, крымчане становятся свидетелями превращения экологически здорового, курортного полуострова, каким он был в украинские времена, в большую пустыню, каким он становится при аннексии. Впрочем, для большой российской военной базы, в которую Крым трансформировался за прошедшие шесть лет, это совершенно неважно”.

5. Керчь. Еще раз про воду в Крыму, чтобы было понятно, что течет из труб. Пить это опасно! Каждые 3-5 суток ванна становится желто-коричневой и с трудом отмывается. Вата возмущена, но х*р вам, жрите!

6. Паблик Севастополя. Туземцы разлюбили свои бусики. Всего шесть лет прошло: “Кто-то еще гордиться этими значками (прим — медалями за захват Крыма), которые продаются на рынках всего Крыма???”. Отвечает предатель Украины и владелец такой медали, кизяк Сергей Акимов: “Даже не сувенирные, а просто ШТАМПОВКА. И бывшие самообороновцы их за бутылку водки барыгам на рынке отдают. Цена за родину, а прошло всего 6 лет”.

7. Оккупанты в Крыму заявили, что Индия спит и видит, чтобы наладить сотрудничество с Крымом в образовательной и туристической сфере. Оккупанты уверены, что “народная дипломатия сможет проломить западные санкции”. Не понял… Во-первых, санкции только на пользу же? А во-вторых, риторика а-ля совок. И где тот совок сейчас? В-третьих, лучше сразу из Китая тащите туристов, из Уханя.

8. На паблике Севастополя обсуждают новость о том, что более 150 тысяч крымчан и севастопольцев получили украинские биометрические загранпаспорта. Понаехи изрыгают желчь, а ватники жгут напалмом, как вот этот, например: “Ты сам мыслить в состоянии? Или только по методичке? В Крыму, Севастополе, более двух миллионов граждан Украины. И это местные, оседлые жители. Они же и граждане рф. Ты че, гнида, объявить всех предателями предлагаешь и в Сибирь отправить?”.

9. “Норвегия отказала в визе крымскому журналисту из-за российского паспорта”. Российске “паспорт”, если взаимодействовать с миром — это настоящее проклятие. Нефть, падай, плиз, еще, я тут и так задержался, 6 лет жизни псу под хвост.

10. Заведение с названием “Жру” в Ялте разместило на стенах образцы русских национальных столовых приборов — вилы и лопаты.

11. Посмотрите, как выглядит труп морвокзала оккупированной Ялты. Ни души, ни огонька...

12. Вчера на с/х ярмарке в Симферополе народ развлекали песнями. С одного края пели кокошники, с другого співали “Розпрягайте, хлопці, коней”. Кокошников было больше…

13. Чуть со стула не упал. Кацапы по РЕН-ТВ, сказали, что Эрдоган в Сирии попал в СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ловушку, и помочь ему теперь может только путин…

14. В Севасе был движ, говорят. Вроде даже выгнали из Карантинной бухты в море древние “Р” 41-й бригады.

15. В Евпатории оккупанты сегодня притащили детей на очередной шабаш дидопочитания. Сегодня “чтили” память погибших ихтамнетов во “второй чеченской” войне. Обряд почитания провели возле памятника Второй мировой войне. Зомбиленд нон-стоп.

16. Ну что, любимая Украина, с весной тебя и нас всех. Слава Украине!

P.S. Ровно шесть лет назад, первого марта 2014 года: “Совет федерации федерального собрания российской федерации постановляет: 1) Дать согласие президенту рф на использование вооруженных сил рф на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране; 2) Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Прошу поддержать…”. И поддержали. Единогласно. Под аплодисменты. И ввели войска в Украину. Сначала в Крым (еще до этого заседания совета федерации), а потом и в восточные области Украины. С тех пор весна навсегда перестала быть такой, как прежде. Ее у нас украли, а взамен щедро одарили фронтовыми сводками. Надо быть полным ублюдком либо врагом собственной страны, чтобы такое простить россии! Война продолжается…

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.