1. Украинского активиста Владимира Балуха, который объявил голодовку в российской колонии, посетила адвокат Ольга Динзе, которая рассказала, что политузник уже два дня не спит и не пьет воду.

2. В самом сердце крымских гор, в славном селе Чоргунь (Черноречье) стоит здоровенный Донжон. Он сохранился под крышу. Ему уже полтысячи лет. Про него никто не знает. Все входы в него заложены бетоном. Его построили прото-диды Феодориты, но нынешней русне плевать. Крым — рюзский, а все, что говорит о турках и къырымлы, подлежит забвению и уничтожению. Подробней в историю Крыма окунитесь по ссылке

3. “Разбогатевшие” жители “процветающего” Крыма жалуются на непомерно высокие цены сезонных фруктов. Черешню продают от 250 до 420 руб (103-175 грн) за килограмм. Абрикосы — 150-200 руб (62-83 грн), малина по 320 руб (133 грн). “Люди получают по 8500 пенсии (около 3500 гривен) и каждый хочет купить ребенку. 300, 350, 400 — разве можно на такие деньги покупать?! Я мяса не могу взять, я не могу ребенку — там молоко, сметана. Все втридорога! В Крыму настолько подорожало все, ребята. Разве можно? Что это за жизнь?!”, “Вот он — персик, абрикос — и что-то хочется, но нет… Цены большие. Очень трудно”, “Вроде лето, хочется фруктов покушать, а цены довольно-таки кусаются”, — жалуются люди на камеру крымских пропагандонов, которые достаточно редко показывают такие сюжеты. Также люди отмечают, что выращивать что-либо стало невыгодно, поскольку подорожали коммунальные услуги, а вода для полива необходима в больших количествах. Пропагандоны в конце сюжета посоветовали туристам “брать не только плавки, но и туго набитые кошельки”, т.к. цены в Крыму — “ошеломительные”. В общем, мост не помог.

4. Оккупанты в центре Севастополя проводят выставку, на которой демонстрируют вате автозаки Росгвардии и ракетные комплексы. А вата тем временем воет в соцсетях: “Сколько можно перекрывать центр?!?! Каждый день какой-то праздник! Пробки ужасные!!!”.

5. Заключенные все никак не привыкнут к решеткам: “Уважаемое руководство автовокзала (Евпатории)! Вы серьёзно? Мало того, что весь вокзал превратили в зону за решётками, ещё и плакатов с угрозами разместили! Вы угрожаете уголовной ответственностью практически ЛЮБОМУ человеку, находящемуся на территории автовокзала, при этом не обеспечив на деле ни малейшей безопасности! Вам не кажется это перебором? Ведь это лицо города, его ворота. Гостей встречает и провожает зона, где уголовная ответственность, антитеррор, заминированные сумки, таксисты-мошенники, ЧЕТЫРЕ вида охраны в разной форме! А пассажиров зайцами как воровали водители автобусов, так и воруют. Как не сопровождаемые посылки неизвестно от кого и с чем передавали, так и передают! Хватит показухой заниматься! Анонимно, естественно”. Ватники, перед тем, как кричать “путин, спаси”, надо было бы съездить в ту самую россию, которую он “спас”, чтобы ужаснуться и заткнуться раз и навсегда, а не волать теперь шестой год подряд.

6. Решетки, заборы и ограды первыми встречают прибывших в Крым. Железными конструкциями огорожены авто- и железнодорожные вокзалы, рамки металлоискателей установлены в административных зданиях, на фестивалях, концертах и любых мероприятиях. Крымчан призывают быть бдительными. Такая атмосфера удивляет не только тех, кто не был на полуострове последние пять лет, но и местных жителей. Сами крымчане признают, что до весны 2014 года жили спокойнее, а сегодня цель “властей” — запугать. Крым стал территорией страха.

7. Перелеты в Крым оказались недоступны в Skyscanner — одной из крупнейших систем поиска авиабилетов. Это могло произойти в свете санкций, которые ЕС ввел в отношении россии, предполагают участники рынка. Решил проверить лично. При поиске выдает: “Извините, найдено 0 результатов”. Пропагандоны напомнили: “Туристические сервисы уже не первый раз испытывают сложности с работой в Крыму. Так, полуостров традиционно не представлен в системе бронирования Airbnb. Сервис Booking.com с лета прошлого года работает на полуострове в ограниченном режиме. Поиск авиабилетов в Крым недоступен на сервисе Expedia”.

8. В соцсетях начался традиционный крымский квест: “Найди туриста”. Как утверждают многочисленные комментаторы, людей на крымских курортах пока негусто. Кроме того, крымчане жалуются на низкую покупательную способность российских туристов. По ссылке прочтите подборку сообщений ватников и не ватников, а также посмотрите фоторепортаж.

9. Штамм холеры выявлен на пляже “Омега” — одном из самых популярных пляжей оккупированного Севастополя.

10. Удар по скрепам, откуда не ждали: на путинском форуме “Таврида” под Судаком, куда свезли молодежь со всей россии, показали спектакль. В одном из эпизодов множество девушек и два юноши показали сцену со страстными поцелуями между актерами одного пола. Закончился спектакль обливанием водой нескольких девушек в белых футболках, в результате чего они предстали перед зрителями в откровенном виде.

“В сети уже появилась петиция с требованием лишить форум госфинансирования, а Генпрокуратуру призывают проверить соблюдение законодательства рф”, — сообщили пропагандоны.

11. Житель Симферополя написал: “Тиждень провів у коханки. Її звуть — Ялта. І вона вже не та. Її беруть не роки, а кацапи, яки заполонили моє, ще досі улюблене місто”.

12. Слышать нытье крымнашиста о том, “как заеб@ла эта расия”, попивая кофеёк, — бесценно. Это как вечерний дождь после дневной жары.

P.S. Завершу выпуск наблюдениями нашего человека из Севастополя: “Вчера "посчастливилось" побывать в двух торговых центрах. От кассиров/охранников и до покупателей — все либо акают, либо с рязанскими мордами. Всего 5 лет прошло с начала аннексии… Мы тонем в говени!”.

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