1. Российские оккупанты в Крыму полностью изменили систему образования и уничтожили украинские школы. Усиливается также влияние парамилитарных организаций, которые прославляют российское оружие и готовят детей к службе в армии страны-агрессора. К реализации программы т.н. “патриотического и духовно-нравственного воспитания” привлечены почти все оккупационные министерства. Не только образование, но и сфера спорта и культуры направлены на воспитание идейно “правильного российского гражданина”. Больше всех, конечно, обрабатывают детей и молодежь. Именно из молодежи россия пытается сформировать новое поколение, которое уже не будет иметь связи с Украиной как страной своего гражданства и идентичности. “Что касается школ, то эта система не просто там прижилась, она туда интегрирована, — отмечает председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. — Это началось, когда в 2014 году заставляли детей выходить утром петь гимн россии. Кстати, важно знать, что были ученики, которые отказывались. Был очень резонансный случай в моей родной Ялте. Там выпускники отказались петь гимн россии. Они исполняли гимн Украины. Я сама — бывшая учительница. Являлась старшим преподавателем кафедры истории права в Крымском гуманитарном университете. Это была кафедра, которая преподавала историю Украины, где очень часто можно было услышать украинский язык. И в течение первого года оккупации почти половина нашей кафедры покинула Крым и большей частью переехала в Киев. То же самое случилось с кафедрой украинской филологии. Большинство из них покинули Крым, хотя жили там постоянно. Немало учителей, которые не восприняли оккупацию и имели возможность хоть куда-то переехать и найти работу — они также пытались выехать”. По ссылке прочтите подробней о том, что происходит с милитаризацией в Крыму и вовлечением во все эти шабаши детей
2. Оккупанты возобновили рассмотрение сфабрикованного ими уголовного дела в отношении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который в сентябре 2019 года был освобожден из СИЗО в результате обмена
3. Оккупанты в Севастополе, продолжая путь по стопам Гитлера, начали судилище над очередным членом “Свидетелей Иеговы” — Виктором Сташевским, которого обвиняют в “экстремизме”. 4 июня 2019 года в домах членов организации, в том числе у Сташевского, провели массовые обыски
4. Помните, года 2 назад русня в Хансарае даже без оккупационного разрешения на раскопки откопала гранитную 3-метровую колонну? Ну, они еще как резанные вопили про то, как круто, мол, солнечные часы 18 века? Валяется второй год просто неба посреди двора. М — музейщики (зачеркнуто) — мудаки.
5. Вчера стало известно о том, что оккупанты в Крыму ликвидировали еще два природных заповедника — Опукский и Казантипский. Еще год назад было известно, что это на подходе. Посмотрите, например, на кадастровую карту Казантипского заповедника, который оккупанты поделили еще год назад, и вот теперь протянули этот проект, пока все были заняты коронавирусом
6. Оккупанты вынесли уроки из скандала с медиками, которые возмутились отсутствию обещанных путиным надбавок за работу в условиях пандемии, и теперь оккупанты действуют на опережение: “Во избежание керченского скандала после невыплаты коронадбавок от путина и (отсутствия) индивидуальных средств защиты, всех врачей и сотрудников крымских скорых вынуждают подписывать протоколы, в которых у них нет претензий ни к Аксенову, ни к Чемоданову”, “Не подписывайте, друзья! Пусть уходят!”, “Это добровольный отказ от законных выплат”, “Как всегда, добровольно-принудительно, ничего нового”, “ШОК. Медики подписывают себе приговор”
7. Ватник на севастопольском форуме написал: “Еще бы выгнать тех, кто уже в Крым понаехал, с конфискацией земельных участков в пользу крымчан!!!”. На это понаехавший ответил: “А знаете, чем всё закончится лично для Вас с такими-то взглядами? Те, кто приехал — останутся, а Вам придётся сменить место жительства. Будьте проще — человечество уже проходило тему "чужие". Я не хотел бы её касаться здесь. Слишком печальная тема”
8. Еще один севастопольский ватник прокомментировал идею другого выслать понаехов с конфискацией их имущества: “Так уже, граждане Украины и иных государств, кроме рф, обязаны в течение года продать либо отдать земельные участки в Севастополе, согласно положению о пограничных зонах рф. Можете начинать подыскивать себе земельку под застройку или готовое домовладение из конфиската за копейки. В свое время в Германии открыли зеленый свет из страны евреям, убивать их начали несколько позже”
9. В оккупированном россией Крыму выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом: 2 в Ялте, 2 в Алуште, 1 в Симферополе, 1 в Феодосии и 2 в Севастополе. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 377 человек, в том числе 132 в Севастополе. Шесть человек умерли
10. По городам Крыма продолжают шляться ряженые кизяки… Собирают себе на выпить и закусить
11. О том, как трудно здесь… У нас в подъезде 10 квартир. Четыре из них стоят пустые. В одной сменяются понаехи, которым сдается квартира. То ватная семья из ОРДЛО, то понаехавшие рабочие из рашки… В четырех квартирах живут по одному человеку. За месяц в подъезде умерли три человека, и не все они — старики… Раньше в доме были дети, молодежь, было весело, а иногда — шумно. Сейчас дом вымирает. Как и Крым. Все больше встречаешь наглых, чужих… Настроение — соответственное… И выйти можно только в магазин рядом. И поговорить не с кем. И радуешься только природе за окном и редким письмам в интернете…
P.S. “Граждане Украины и иных государств, кроме рф, обязаны в течение года продать либо отдать земельные участки… В свое время в Германии открыли зеленый свет из страны евреям, убивать их начали несколько позже”. И ведь к этому пониманию пришли уже и ватники, которые все чаще рашистов сравнивают с нацистами. Только не стоит забывать, что убивать граждан Украины оккупанты начали не “несколько позже”, а с первых дней вторжения в Украину — сначала в Крыму, потом на Донбассе, а далее — по всей Украине. Не забывайте об этом.
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