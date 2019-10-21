1. НАТО придет — порядок наведет: у берегов оккупированного Крыма был замечен американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, который “имитировал бомбардировку”. Когда оккупанты отстирают штаны, дадут комментарий. Или не дадут, сделав вид, что не ничего не видели. Да и Земля, как вы уже знаете, все еще с кривизной

2. Ленинский комсомол… Когда-то мне казалось, что я больше никогда не произнесу этих нецензурных слов, но Крым оккупировали рашисты… “Ленинский комсомол Армянска” отчитался о “перечне дел”, которые сделал в городе за октябрь. К слову, в этой тоталитарной организации, как и в путлерюгенде, много понаехавших и их детей

Новости Сталинский СССР в цветных фото

3. В детском лагере “Артек”, захваченном рашистами, провели церемонию открытия финального этапа фестиваля по сдаче норм ГТО (“Готов к труду и обороне”). Наш человек из Ялты добавил: “Причём подобные фестивали — не просто разовая акция. В городе, к примеру, есть постоянно действующий центр этой хрени”. Смердит разлагающимся совком

4. На самом деле, это не вопросы, это ответы. И даже ватники в Севастополе их уже хорошо знают: “В Севастополе очередной забор. На этот раз ЖД вокзал. Интересно, от кого нас защищают? Или, может, защищаются от нас? Раньше мы как-то же жили спокойно? Раньше нигде не было предупреждений, как вести себя при захвате, терактах и т.д. Да что уж там, раньше и терактов у нас не было, мы о них по телевизору слышали. А теперь вот так, теперь заборы, рамки и ожидание чего-то”

5. Симферопольская зона не отстает от севастопольской: “Все огорожено — даже парк, примыкающий к зоне ожидания (автовокзала), и тот теперь за забором. На каждом входе цепные псы. Не автовокзал, а ЗОНА. По сути, все в городе превращается в зону. Под предлогом борьбы с терроризмом запрет на все в скором времени для всех, кроме спецслужб, которым доступ будет на законных основаниях даже в наши квартиры и дома. Вот только с наркоторговлей никто не борется — на каждом подъезде прямая ссылка с адресами”

6. За прошедшую неделю оккупанты “героически” не пропустили в Крым более 300 кг высококачественных и вкусных продуктов с материковой Украины. Остальным удалось проскочить. Продукты везут крымчане и их родственники с материка. Из Крыма никто ничего не прет — ибо все дерьмо. Один из наших крымчан добавил: “Сыр, колбаса, сало, дунайка и конфеты. Всего килограмм под 10 приперли тесть с тещей на той неделе. Лекарства по умолчанию”

7. Посмотрите, в каких условиях происходит пересечение админграницы между временно оккупированным Крымом и свободной от рашизма Херсонской областью

8. Оккупанты пытаются вытравить жителей Керчи: “Уважаемое руководство водоканала! Объясните, пожалуйста, почему из крана течёт вода с сильным запахом плесени?! Или я одна такая чувствительная?!”. Ответы: “На Чекалово тоже такая хрень”, “Слава Богу! А то я уже думала, что у меня глюки! Вонь ещё та!”, “Да, точно”, “Ужас. Второй день вода вонючая”, “Дустом воняет, это точно”, “У меня дома 3 отравления. Я, ребенок до 2 лет и ребенок 9 лет”, “И я сегодня почувствовала”, “У нас с запахом сероводорода уже 4 месяца”, “Скажите спасибо, что она еще течет!!!!!!!”, “Я утром чай пила, думала, что чай просроченный, а это вода такая”, “Второй день уже чувствую запах”, “Чтобы сдохли побыстрее”, “Просто жесть как воняет”, “У вас хоть какая-то вода есть. У меня ее вообще нет”, “Типа дустом воняет”, “И мне дустом вода отдает”, “Да, запашок ещё тот”

9. Оккупанты сообщили о приезде в Крым князя Георгия Романова из Мадрида. Ватник — он и в Мадриде ватник

10. Рашист из Санкт-Петербурга написал в феодосийской группе: “Подслушано, что на пост мэра претендует кто-то из Подмосковья. С весьма хорошими рекомендациями. Самый лучший вариант. Местных близко нельзя подпускать к этой должности. Все с набором родственников, завязок и друганов всяких, чьи интересы надо соблюсти. А уж безграмотных блогеров-общественников (прим — намек на коллаборанта Талипова, который рвется к корыту) допускать — это совсем запредел”. Комментарии не заставили себя ждать: “Ага, и он сюда всех своих за собой притащит. Помимо местных, еще и понаехи будут”, “Как же жили тут люди 15 лет до путина, и более 60 лет до российской федерации?”, “Прекрасно (жили)! Не сравнить с нынешними днями”, “(Понаех из Питера) А если прекрасно, тогда зачем Майдан затеяли? От хорошей жизни? Сейчас гораздо лучше. В родной гавани как никак”, “В родной гавани и говно съедобное, хотел сказать?”, “Кому лучше? Вам, понаехам, которые как шакалы накинулись Крым грабить и уничтожать, да сменить Питер на Крым и при этом 3 квартирки поиметь — это лучше, а нам без вас как-то лучше жилось”, “С Москвы на юг отправляют тех, кто там накосячил”, “Что значит, местных подпускать нельзя? Ответ прост — местных и так к выборам мэра не подпустят. Решают там давно не избиратели, причем на законных основаниях. Местные тут ничем не рулят уже лет пять”, “Как понаехи из Москвы уничтожают крымские предприятия, уже насмотрелись. Куда москвичи нос ни сунут, там везде разруха и беспредел. Нет уж, уж лучше украинского грузина — тот в Одессе, не разбираясь, где чьё, подогнал бульдозер и снес шалманы с пляжей, и теперь там пляж, а у нас помойка”, “Вообще не вариант”, “Ну, пипец! Придут новые голодные и…”, “Мысли понаеха из Подмосковья”, “Любого приезжего можно "сделать" своим. В Феодосии прокуроры все приезжие, и чё? Делайте выводы”, “(Из Москвы пишет) Если завтра Крым войдёт в состав Замбии, а официальной идеологией объявят культ Вуду — они там дружно юбки из травы наденут. Только гнать всех подчистую. И вызвать СЭС, чтобы помещения продезинфицировали”, “Клятi москалi”

P.S. Еще один ответ рашисту, который написал, что ему сейчас живется лучше, вынесу в заключение сегодняшнего выпуска: “Та вы за 5 лет развалили больше, чем за 23 года. Убили всё, что еще работало, и продолжаете убивать. Порт и нефтебазу суки добивают, КЖД (“Крымская железная дорога”) дожимают, людей выкидывают. Говорят: мы с материка (прим — из россии) привезём, будут обслуживать. Я просто видел, как ваши рукожопы с материка выполняют работу, и мы за ними всё переделывали. По Володарке были времена без опаски 120 давил. А что сделали вадовцы с дорогой от Старого Крыма до Золотого поля? УРОДЫ убили отличную дорогу. Всё, что функционировало и работало, привели в непригодное состояние. Как ОРДА — после нас хоть потоп”.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся