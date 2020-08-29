1. В аннексированном Крыму открылось консульство Никарагуа, а должность консула занял приговоренный судом в Киеве к 13 годам за посягательство на территориальную целостность Украины рашист Олег Белавенцев. МИД Украины направило Никарагуа ноту протеста и пригрозило санкциями и жесткими действиями. Никарагуа находится в числе стран, которые регулярно не голосуют за резолюции ООН, которые инициирует Украина, по признанию россии страной-оккупантом из-за аннексии Крыма.

2. Олег Белавенцев — один из главных координаторов вооруженной агрессии россии против Украины в Крыму и личный карман Шойгу. По ссылке прочтите о его шпионском прошлом, коррупционном таланте и не менее коррупционных интересах никарагуанского режима.

3. Ватники оккупированного Севастополя во время открытия форума “Армия-2020” устроили акцию протеста: они вывесили баннер с надписью “Уберите танки от наших домов!”. Ватники намерены собрать подписи под обращением к оккупанту Михаилу Развожаеву, чтобы ихтамнеты проводили учения с применением боевой техники на специализированных полигонах, а не под окнами жилых домов. “Для подготовки к форуму ежедневно на протяжении двух недель военные стреляли из автоматов, с боевых вертолетов, танков и проводили репетицию авиашоу на сверхзвуковых самолетах, опускаясь во время маневра на высоту 50-100 метров от земли. Понятно, что стреляют холостыми, но дети вокруг парка собирают гильзы и приносят родителям. Военная техника шумит”, — жалуются ватники. Оккупанты в ответ заявили, что эта территория передана Минобороны, а скулящие жители города “пользуются неправильной кадастровой картой”. Ватники также пожаловались: “На площадку (к жилым домам) свозят строительный мусор и расширяют границы "полигона" за счет частных участков, ссыпая самосвалами землю, перемешанную со строительными отходами. Кроме того, военные уничтожили дорогу, по которой жители близлежащих домов ездили годами, а также засыпали отходами системы водоснабжения и установили на колодце КПП. У пяти местных жителей военные пытаются отсудить участки, чтобы расширить площадку парка, ссылаясь на распоряжение №195-РП, по которому несколько тысяч гектаров городских и частных земель первый губернатор Севастополя Сергей Меняйло передал Минобороны. На все эти претензии ответили, что это территория воинской части, и их проблемы людей не интересуют”.

Как оккупанты истребителями пугали жителей Севастополя, посмотрите по ссылке.

4. Рашистское пропагандон-бюро дает объяснение насчет плаката “Уберите танки от наших домов!” — сугубо по Оруэллу: “Местные жители, которых, видимо, немного утомил этот шум, вывесили вот такой плакат — УБЕРИТЕ ТАНКИ ОТ НАШИХ ДОМОВ! Но в широком смысле, все, что происходит на международном военно-техническом форуме Армия-2020, как раз и направлено на то, чтобы танки никогда не поехали по этим спокойным улицам”, — заявил понаехавший пропагандон.

5. Оккупанты дрессируют и жителей отравленного Армянска: “Что за боевые действия у нас происходят? Такое впечатление, что в черте города — так громко и так слышно ещё никогда не было. И с автоматов, и с пулемётов очереди доносятся, если это с полигона, или полигон переехал под Армянск???”, “Да, я тоже слышала. С чем связано? Учения, и так громко, сомневаюсь”, “Заводская охрана тренируется. Учения”, “Кто знает, что за стрельба в районе ж/д?”

6. В центре Керчи, несмотря на пандемию, оккупанты продолжают пропаганду службы в российской армии в рамках форума “Армия-2020”.

7. В связи с дефицитом воды, вызванной аннексией Крыма россией, оккупанты опубликовали рекомендации для заложников, в которых указано, что для личной гигиены человеку необходимо не больше 4 литров воды в сутки. Скоро гестаповцы по домам начнут ходить и проверять литраж емкостей, куда мы воду набираем.

8. Жительница Симферополя подвела краткие итоги говени: “ВОДА. Шесть лет они грабили, отжимали, отнимали, делили, вырубали парки и зеленые зоны в городах, застраивали уродливыми ЖК, обносили заборами и колючей проволокой побережье, населению врали о чудо-водоводах и о самолете, выжимающем дождь из туч, камлали на дожди, которые так и не шли, тайно выпрашивали воду у Украины. И вот закономерный финал — рукотворная гуманитарная катастрофа. Симферополь пал последним — полумиллионный город обречен жить в антисанитарном средневековье с неизвестными сроками возвращения в 21 век. Вода — это жизнь. Они совершили преступление. Упоротые из секты “не разводите панику”, “в Крыму всегда с водой проблемы” и “надо потерпеть” строем идут мыться, стирать, готовить и сливать унитазы с помощью камней с неба. Им вода не нужна. У них есть Божья роса”.

9. Новый день и новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за сутки выявили 84 новых случая коронавирусной инфекции и констатировали 2 смерти. В Севастополе — 15 новых больных. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2759 человек, в том числе 488 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 67 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

10. Стою, пью кофе. Читаю издалека надпись на бусе: “Осторожно, Путло падаль!”. Заулыбался, захотел водилу угостить кофе. Подхожу, а там написано: “Осторожно, путаю педали”. Облом, однако.

11. Анекдот с паблика Крыма. Автор из Москвы, естественно: “Хоть сейчас у вас свобода слова — можно жаловаться. А при Украине свой язык держали в одном месте”.

P.S. Вот и настал момент, когда севастопольские ватники начали просить оккупантов “убрать танки от наших домов”. Хотел было написать, что просить надо не просто убрать танки, а прекратить оккупацию, как тут же вспомнил, что в 2017 году севастопольские ватники уже выходили с плакатами “Мы вас не звали! Хватит оккупации!”… Пора делать ставки, с какими еще плакатами мы увидим ватников, 6 лет назад просивших путина ввести, а когда тот ввел, им не понравилось.