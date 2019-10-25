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25 октября • обновлено в 05:20
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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Тут людей нет, тут только скот. А скоту нужны загоны

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1. Сегодня в Гурзуфе оккупанты провели террористические учения, которые сопровождались перекрытием улиц и запугиванием ничего не подозревающих жителей изнасилованного россией города. Оккупанты накануне просили расслабиться и получать удовольствие во время “проведения тактико-специальных учений по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей”

2. В детском лагере “Артек” оккупанты продемонстрировали террористическое шоу, на котором присутствовал и Гоблин. “Мероприятие состоялось совместно с тактико-специальным занятием по освобождению условных заложников, захваченных условными террористами на территории МДЦ “Артек”. А выжили бы там дети? Или, как в Беслане, таких задач гавань не ставит?

Новости Крымнаша. Тут людей нет, тут только скот. А скоту нужны загоны

3. “Дави их, бл@ть”, орали оккупанты и не останавливались: в Севастополе военный Урал рашистов на улице Льва Толстого врезался в троллейбус с пассажирами. Угадайте, кого сделают виновным?

4. Евпатория. Детский веселый курорт, на котором детей в камуфляже и с оружием оккупанты снова вывезли в лес. А сопровождающая детей тетя — учитель географии. Учит маленьких ихтамнетов, как правильно “заблудиться” в чужой, а еще лучше, в “братской” стране

Новости Крымнаша. Тут людей нет, тут только скот. А скоту нужны загоны

5. От украинских автономеров — до сфабрикованных обвинений в подготовке взрыва. По ссылке прочтите и посмотрите историю преследования крымчанина Олега Приходько, которого оккупанты арестовали 10 октября

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6. В 2019 году 15 судов были лишены права плавания под иностранным флагом за заход в закрытые порты оккупированного россией Крыма. Всего с августа 2017 года Международной морской организацией (ИМО) были лишены права ходить под иностранным флагом 46 судов. С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Крыма, а введенные Евросоюзом санкции запрещают останавливаться в крымских портах всем судам, которые принадлежат или контролируются европейскими компаниями

7. В Севастополе прошла церемония закрытия скрепного кинофестиваля “Святой Владимир”. Вате показывали фильмы и программы о православии, а также об аннексии Крыма (типа “воссоединение”) и фильмы, в которых российских террористов на Донбассе изображали “героями”, а Украину — “фашистской”. Оккупанты со сцены этого блевотного шабаша заявили, что санкции, которые “давят на Крым и Севастополь”, являются “поддержкой”

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8. “Многие эксперты с УДИВЛЕНИЕМ отмечают положительные отзывы о последнем назначаемом из Киева руководителе Севастополя Владимире Яцубе. А ведь у него даже инстаграма не было, — разводят руками новомодные пиарщики. Будучи своим среди высших должностных лиц страны, используя и свой опыт руководства Минстроем, Яцуба лично приводил государственные деньги на реконструкции дорог и медицинских учреждений. Пример освоения бюджетных средств под руководством Яцубы и сейчас ставят в назидание уже российским градоначальникам. Последний украинский руководитель Севастополя настолько въелся в память горожан, что по его лекалам будут сравнивать и новых правителей”, — написали пропагандоны. Для ихспертов гавани отмечаю: тосковать за Яцюбой — это цензурированный, не привлекающий внимание ФСБ способ тосковать за УКРАИНОЙ. Гардемарины так делают: “Жалко, что он так недолго пробыл. Настоящий ХОЗЯИН!!!!!! И непонятны слова — с удивлением отмечают… Чему они удивляются?!”, “На самом деле, это был первый и последний НОРМАЛЬНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК в Севастополе при Украине! Жаль, что его в нашем городе нет!”, “С большой благодарностью и уважением вспоминаем Яцубу. Это был единственный руководитель, который болел за город и много для него сделал”. А помните, как в 2014 году российский зомбоящик орал про жуткие притеснения в Крыму? И я помню!

9. Чонгар. При попытке не сдохнуть крымчанку, едущую с двумя паспортами, оккупанты задержали с ЗАПРЕЩЕННЫМИ СТРАШНЫМИ ТАБЛЕТКАМИ. “Пограничники” обнаружили упаковку с таблетками “Корвалтаб” и “отметили рост количества попыток незаконного провоза в Крым через госграницу украинских лекарств” — цитата. Потому что в гавани нет медицины. И лекарств нет — есть почти 100% подделки — фасованный мел по цене самолета. При этом понаехавшие балалаечники, не имея возможности лечиться качественными украинскими лекарствами, снова в комментариях к новости открыли рот про “фашистскую Украину”. Местные тоже молчать не стали и ответили понаехам и про лекарства, и про продукты, и про “фашистскую Украину”

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10. Страна забория все у большего числа крымчан сидит в печенках: “Заборы, заборы, кругом заборы… Какое-то заборное безумие творится в Симферополе и не только! Да по всему Крыму озаборивание какое-то происходит. Севастополь — забором огражден Ж/Д вокзал. Ялта — там вообще колючую проволоку нацепили, осталось только электричество пустить. Симферополь — оградили автовокзал и плюс к нему парк. Город превратился в ЗОНУ! Понатыкали кругом заборов на каждом углу. Чувствуешь себя птицей в клетке. На пляж не пройти — заборы, в море — заборы, едешь по дороге — заборы! Клетка!! ГЕТТО!!! К чему эти все ограждения? Мне не очень приятно жить в ограждении. Клаустрофобия развивается. Загородили своими заборами все ходы и выходы — страна заборов!! Эй, вы там, наверху, для чего столько заборов? От кого? Типа борьба с терроризмом, скажете вы. Пфф… Ага, видели мы вашу защиту от террористов. Если какой-то террорист и захочет подорвать вокзал, то ваши заборы его точно не остановят. А вот в случае реальной опасности эти заборы могут не спасти, а, наоборот, только помешают. Я уверен, что в случае ЧП будет много жертв, потому что ваши заборчики помешают людям вовремя эвакуироваться. Такое ощущение, что понаехи выстраивают эти заборы не от террористов, не для безопасности, а от нас с вами… Просто жизнь заборная какая-то. Чего-то еще не хватает — наверное, смотрящего рядом, караула и пулеметчика на вышках. Но вы не переживайте, родные мои земляки, все у нас впереди еще”

P.S. Ответов на последнее сообщение о заборах в ватной группе ВК было множество, и все они были примерно в таком духе: “Я не пойму, чему вы удивляетесь? Мы же теперь к "родной гавани" пришвартованы. Тут людей нет, тут только скот. А скоту нужны загоны”. Я так понимаю, что автор сообщения не себя и не всех крымчан скотом считает, а описал отношение оккупантов ко всем жителям оккупированного полуострова…

Окупований Крим

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Автор
КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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