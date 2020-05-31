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31 мая • обновлено в 07:12
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Трудящиеся попросили уменьшить им зарплату

3.7т

1. Работники завода “Залив” в Керчи седьмой год воют от камней с неба, несмотря на постоянный пиар оккупантов и угрозах поднять завод с колен, на которые он встал в 2014 году. Вот очередное письмо пропагандонам: “С понедельника на заводе Залив официальная забастовка трубного цеха. Рабочие не довольны, как им позакрывали наряды — за прошедший месяц на 40-50%. В связи с уменьшением зарплат, за последнее время увольняются до 50% рабочих. Генеральный директор отсутствует на месте. Новая политика по сокращению расходов и экономии финансов отразилось на зарплатах. Завод теряет крупные заказы, их отдают в Выборг или на Звезду. Работать фактически скоро станет некому. Завод разваливается. Сегодня собрался трудовой коллектив трубного цеха и провели собрание о начале забастовки с понедельника. Новый директор не помог. Люди начали разбегаться. Корабли стоят недостроенные, деньги потратили, а достраивать не на что. Новые заказы давать не хотят. Строительство новых мистралей на заводе залив под вопросом”. Жители Керчи комментируют: “Рабы бунтуют? А шо такое???”, “Дожили”, “По моему субъективному и, возможно, ошибочному мнению, кто-то хочет завод обанкротить”, “А как же вертолетоносцы, не говоря уже о ядерных ледокольных звездолетах?”, “Надо новый Lexus прикупить, а народ потерпит”, “А может, все идет по плану — примут решение о приватизации и продадут завод за копейки”, “Уже шестой год нам рассказывают, как завод встает с колен”, “А как крымско-керченские чинуши пузырились ещё полгода назад по поводу Залива…”, “Где появляется россия, везде разруха, грязь и нищета”, “Никто не хочет никого обанкротить — все прекрасно знают — ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕТ! СОВСЕМ!

Новости Крымнаша. Трудящиеся попросили уменьшить им зарплату

Заграница арестовала все счета некоторых… и некоторым приходится теперь через Гонконг выводить то, что на штрафах накалымили. Я лично знал еще 2 месяца назад, что "держаться" заливчанам и прочим работягам придется крепко… за маски… чтобы с ушей не падали”, “Мыльный пузырь лопается. Что и требовалось доказать!”, “А на кой тогда мост? Только заразу возить?”, “Да уже все… Медным тазом”, “Цирк))) что и следовало ожидать — хозяйствование по-расейски)))” Напомню, проблемы завода начались сразу после аннексии Крыма россией, при этом по зомбоящику постоянно рассказывают о масштабных заказах, которые россиюшка дает заводу, а по факту понаехи (друзья путина) пилят российский бюджет. Прочтите сообщения керчан за 2019.

Новости Крымнаша. Трудящиеся попросили уменьшить им зарплату

2. После скандала в соцсетях с намерением рабочих завода “Залив” в Керчи уйти на забастовку, оккупанты заявили, что это ложь, и выдали тираду в духе глубокого совка: “Появившаяся в прессе информация о якобы непростой ситуации, сложившейся в трубомедницком цехе судостроительного завода "Залив", не соответствует действительности. Проведенная 29 мая 2020 г. встреча администрации предприятия с руководством цеха, его мастеровым составом и бригадирами не выявила критических вопросов. Более того, присутствующие работники цеха были возмущены анонимными обращениями в СМИ, которые порочат коллектив и дестабилизируют работу цеха”. Жители Керчи вновь прокомментировали: “ — Специалисты говорят, что народ стал жить лучше. — Да, но люди говорят, что стали жить хуже. — Хм, но люди ведь не специалисты”, “Мы живём хорошо! Нам ничего не надо! У нас всё есть! (с)”, “Покажите мне построенное судно за последние 6 лет, водоизмещением хотя бы 50 тыс. т. А щеки раздувать, как эти болванчики, может каждый. Было градообразующее предприятие, стало шарашкой”, “Дык уже дважды торжественно спускали на воду одно и то же судно. Сейчас оно стоит на достройке. Потом третий раз торжественно спустят”, “У нас все нормально! — сказал единственный работник Залива, Гендиректор Залива”, “Типа у нас все Ок. Быдло в стойле”.

Новости Крымнаша. Трудящиеся попросили уменьшить им зарплату

3. Восемь из десяти пропагандонов новостного отдела созданного оккупантами крымскотатарского телеканала “Миллет” написали заявления об увольнении. “Причиной увольнения сотрудников стало их недовольство новым главным редактором”. Напомню, “Миллет” оккупанты открыли в Крыму после того, как закрыли и выдворили телеканал “АТR”. “Миллет”, как и другие пропагандоны, рассказывает о фейковом процветании Крыма и крымскотатарского народа в оккупации, которую называют “присоединением”.

4. После новости о скандале и массовом увольнении с лживого телеканала “Миллет”, пропагандоны телеканала заявили, что у них “все хорошо”. Прям как у работников завода “Залив”. Прочтите, что написала пропагандонша Айше Шулакова.

Новости Крымнаша. Трудящиеся попросили уменьшить им зарплату

5. Севастопольские упоротые ватники на полном серьезе мечтают перекрыть Днепр: “Хорошая мысль. Это реально сделать в районе древнего русского города — Смоленска. Канальчик, конечно, прокопать придётся. Километров так 125. И никаких нарушений международных соглашений. Моя земля — что хочу, то и копаю”.

6. Гибридный худсовет в стиле СССР: оккупанты в Ялте устроили прослушивание для уличных музыкантов, которые хотят выступать на набережной. Теперь жители города будут слушать то, что хотят понаехавшие чинуши. А музыканты за право выступать будут отстегивать мзду на самый верх.

7. В оккупированном россией Крыму выявлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 536 человек, в том числе 161 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе.

8. В оккупированном Крыму с 15 июня начнут работу остатки санаторно-курортного комплекса, но отдыхать смогут только жители Крыма, понаехов якобы не будут заселять. С 1 июня откроют турагентства, зоопарки, летние площадки кафе и ресторанов и т.д.

Новости Крымнаша. Трудящиеся попросили уменьшить им зарплату

9. Жители Крыма в восторге от того, что оккупанты разрешили им с 15 июня отдыхать в санаториях и отелях: “За чей счет банкет? Откуда у нищих крымчан деньги на отдых?”, “Я уже вижу, как лежу на санаторском пляже, отдыхаю в номере люкс и получаю четырехразовое питание”, “На “поддержку” от государства можно отдохнуть только на остановке санатория Донбасс”.

P.S. “На встрече с администрацией трудящиеся попросили уменьшить им зарплату. Не время жировать, товарищи. Времена тяжелые, родина в опасности”, — с сарказмом написал керчанин. Чувствую, что скоро жители Крыма “откажутся” даже от того, что еще не успели отобрать оккупанты… По просьбе трудящихся, так сказать…

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КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
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Источник: crimeaua1.wordpress.com
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