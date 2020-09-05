1. Газойль (аналог дизтоплива) “Новошахтинского завода нефтепродуктов” (россия), который контролирует жена Медведчука Оксана Марченко, бензовозами поставляется в оккупированный россией Крым. Медведчуковские твари еще и танки оккупантам заправляют, безнаказанно.

2. Оккупанты снова бомбят Крым: на полигоне Опук проходят очередные военно-террористические учения агрессора. В ходе учений российские летчики-террористы уничтожили мишени с помощью авиационных ракет и бомб.

3. Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова ответила на вопрос о принадлежности Крыма: “Озвучу официальную позицию Республики Беларусь. Думаю, что вы ее знаете. Де-факто Крым — это территория россии, де-юре — это территория Украины”. Есть только одна правильная позиция, отвечающая всем международным нормам и законам: Крым — это временно оккупированная россией территория Украины, а не какие-то там “де-факто” и “де-юре”, за которыми полувата и недовата скрывают свою мерзкую двустульежопую позицию.

4. “Воды из родника хватало не только всем желающим, но еще и мне на полив огорода. Сейчас же каждый день с тревогой смотрю, как все тоньше становится струйка воды. Раньше тут было еще два родничка, но те уже высохли”. По ссылке прочтите об устроенной российскими оккупантами водной катастрофе.

5. “Ученые КФУ” — некогда престижного крымского вуза ТНУ — предложили поить крымчан водой из ливневых стоков. Эти “ученые” все годы оккупации генерируют одну идею лучше другой, которые приходят им, полагаю, во время похмелья после очередного победобесия.

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

6. Гоблин заявил, что из-за нехватки воды надо потерпеть. Потом в духе совка добавил, что мы справимся со всеми трудностями, которые сами себе героически и создали. Плюс орки будут бурить новые скважины и увеличат перекачку остатков воды из Тайганского водохранилища.

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

7. Бахчисарайское водохранилище Эгиз-оба… Лет пять назад тут тоже была вода!

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

8. Это какой объем атмосферных осадков теперь должен выпасть, чтобы наполнились пустые водохранилища? Полагаю, что тогда и на улицах воды должно быть по пояс.

9. Оккупанты пожаловались, что в Симферополе неизвестные за сутки пробили топором пять емкостей для воды, которые устанавливают по всему городу в рамках программы “Не нужна нам ваша днепровская вода”. Неужели снова “укроДРГ”?

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

10. Симферополь – невеселые водные дела: “Первый день второго этапа отключения воды! По графику в 18.00… По итогу – в 20.00 идет в спичечную струю. Живем на первом этаже! Дальше — больше”, “На Русской нет совсем до сих пор”, “На Кирова такой струей идет почти весь день”, “На Трубаченко до сих пор нет воды!”, “У вас хоть была. На Дмитрия Ульянова даже не наблюдалась. А с утра коричневая — ни умыться, ни попить”, “Ужас. Выживайте, как хотите”.

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

11. Вот такая черная водичка в Перевальном идет уже третий день.

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

12. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции и констатировали одну смерть. В Севастополе — 6 новых больных и одна смерть. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 3161 человека, в том числе 536 в Севастополе. Умерло 70 человек, в том числе 19 – в Севастополе.

13. Кацапы так спроектировали и построили так называемую трассу “Таврида”, что если ехать по ней примерно по всей длине вечером (после 16 часов), то нихуа не видать из-за прекрасного крымского солнышка.

Новости Крымнаша. Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают рассказывать, как же там хорошо

14. Окупований Сімферополь. Після тріумфальних гастролей викопаного з могили святого адмірала Ушакова настала черга святителя Луки: його мощі урочисто упакували й відправили військовою авіапоштою до головного “храму” збройних сил рейху. Того, де зберігають кашкет Гітлера.

15. Оккупанты продолжают таскать детей в военной форме на всякого рода победобесные шабаши. Очередной такой состоялся в Симферополе.

16. Херсонес. Кинолекториий. Показывают фильм о Сталине — какой он лапочка и все такое. На фоне звучит музыка из “Игры престолов”.

17. Последние 6 лет я воспринимаю только позитивные новости из россии: если что-то там взорвалось, рухнуло, упало, рвануло! Мне как ладаном по душе. Может, я русофил?

P.S. “Труднее всего малышам, которые, побывав у родственников на материковой Украине, начинают с искренней готовностью делиться увиденным, рассказывать, как же там хорошо. Виктория, семья которой имеет недвижимость в Киеве, уже получила замечание от учителя дочки, которая на перемене практически вела антироссийскую пропаганду, показывая одноклассникам фото и видео, сделанные в центральном рошеновском магазине на Хрещатике, где кукольный оркестр играет американский джаз. Пошедшая в первый класс дочка уроженки Сватова Александры во дворе учила сверстников украинским словам, потому что прабабушка говорит только на украинском. "Мы просили ее не болтать, понимая, как это воспринимается родителями подружек, — делится своими вполне реальными опасениями Саша, — но это же ребенок, она как губка впитывает в себя увиденное и услышанное. И соседи, которые еще несколько лет назад вполне были довольны своей жизнью при Украине, теперь выговаривают нам с мужем, что наша дочь "хохлячит" их детей. Шестиклассник Влад, вернувшись из Одессы, с искренним восторгом рассказывает друзьям, где был и что видел. У него, правда, классный руководитель умнее, поэтому она попросила его не делиться впечатлениями вслух, а оставить их для сочинения "Как я провел лето"…”. По ссылке прочтите подробней о крымском невеселом детстве в оккупации.

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