1. Владимир Балух отказался прекращать голодовку, которую начал 19 марта. Сегодня его привезли на очередное судилище. Крымчанин выглядит болезненно и держится за решетку https://ru.krymr.com/a/news/29159113.html (фото).

2. Оккупанты привели в боевую готовность Черноморский флот в Севастополе. По предварительным данным, 11 апреля в штабе ЧФ собралось командование всех частей. Каждому орку выдали по памперсу http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/okkupanti-priveli-v-boevuyu-gotovnost-chernomorskii-flot-v-sevastopole/190489/

3. Прокуратура Автономной Республики Крым арестовала российское судно, незаконно добывавшее песок возле Крыма для строительства моста. Оккупанты говорят: “вывсёврёти” http://qha.com.ua/ru/obschestvo/sud-nalojil-arest-na-rossiiskoe-sudno-nezakonno-dobivavshee-pesok-dlya-kerchenskogo-mosta/190485/

4. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в государственной измене крымских коллаборантов Натальи Поклонской, Сергея Аксенова, Владимира Константинова и других бывших чиновников АР Крым http://qha.com.ua/ru/politika/gpu-zavershila-dosudebnoe-rassledovanie-dela-o-gosizmene-krimskih-kollaborantov/190481/

5. Победобесие в режиме нон-стоп: “На главной площади Керчи прошел конкурс "Строевая подготовка" военно-патриотической игры "Победа"”. Ну а какие ещё конкурсы проводить на военной базе оккупантов? https://www.youtube.com/watch?v=qmHHhmZgv4k (видео).

6. В Керчи прошел очередной шабаш “Бессмертный полк”. Военные оккупанты несли портреты чужих дидов, детям выдали в руки оружие. Православный ИГИЛ отдыхает. Эти ублюдки хотят войну. Зовут её к себе в дом уже пятый год. Кроме того, дети держали таблички с “Заградительным отрядом”. Это те диды, что очередями по своим лупили? Да, детям полезны такие примеры

7. На Крымском мосту на самосвал упал металлический ограничитель габарита. Не мог пройти мимо комментариев керчан: “Да неужели? Походу, понятно, почему строители этого моста так боятся, что все увидят "надежность" конструкций”, “Рассыпается помаленьку”, “Похоже, террористы уже начали действовать? Интересно, мы когда-нибудь узнаем, сколько жизней забрал этот мост? По крайней мере одно кладбище первых строителей моста уже в Керчи есть”, “Мда. Это только начало. Походу, проезд будет по 1000 для легковушек. Надо же бабки отбить быстро, а то год мост может и не выдержать”, “Ну всё, началось, трепещите”

8. Несколько улиц Симферополя вчера вечером накрыл блэкаут: “У всех свет есть? А то на Москольце у нас нет”, “На Киевской возле бывшей заправки Динамо тоже нет света”, “Откройте веки”

9. Очередной севастопольский ватник считает, что надо делать украинские паспорта. Кроме того, ватники затаились, ожидая новых камней с неба: “У меня вот вопрос: как быть с ВЫЕЗДНЫМИ визами, которые Госдума скоро будет рассматривать? Да, как при СССР. 3 года назад уже поднимали этот вопрос, и он не прошел, но сейчас опять за него взялись”

10. Обитатели севастопольского форуме массово оформляют украинские документы своим детям и советуют другим, как это лучше сделать

11. Очередной небывалый курортный сезон стартовал в Ялте. Понаехавшие выперлись на пляжи бухать и на набережную — пугать прохожих

12. Очередные понаехи прут с Урала. Обратите внимание на ответы уже понаехавших. После их зажопинсков им любой убитый оккупацией населенный пункт Крыма кажется раем. Вот и ответ, чего они прут, хотя прут даже из Москвы и Питера, но те в основном — рубить бабло на лохах или купить квартиру у моря: “Планируем переезд в Евпаторию. Подскажите, в каком районе лучше приобрести квартиру, или ещё какую-то полезную информацию! Я еду к вам с Урала, ради климата и моря”. Ответы: “(Понаехавшая из Архангельска отвечает) Мы купили на проспекте Победы, 60. Все рядом”, “Удивлён. Ещё никто не написал, чтобы вы сюда не ехали”, “Добрые какие-то. Не к добру”, “Оставайтесь там, где живете. Здесь ловить нечего!!!”, “Лучше всего в паре тысячах километрах от Евпатории”, “После Краснотурьинска вам любой район покажется раем! Я год назад переехала из Нягани ХМАО”, “"Полезная Информация" — лучше не стоит, одумайтесь, пока не поздно”, “В Евпатории проблемы с водой. Покупайте квартиру не выше 3-го этажа в 5-этажке”, “А я уже много лет мечтаю на Урал перебраться”, “(Понаехавшая отвечает) Экология — кошмар! Если ехать на Урал, то в лесу жить. Я серьёзно”. И один человек разместил картинку лица с заклеенным пластырем ртом, мол, молчите, ничего не советуйте

13. Даже посты не о понаехавших заканчиваются разговорами о понаехавших. После деоккупации вата первая будет гнать метлами понаехав по мосту, если тот выстоит к моменту освобождения: “Слышала, что в центре Симферополя мальчик объелся чечевицы и ему стало очень плохо. Кто что слышал про это? Анон”. Ответы: “Держите в курсе. Если что, покаместь чечевицу в центре есть не буду”, “Как дальше жить с этой информацией?”, “Это понаехавший. Сдох”

14. Ватник, услышав, что доллар подорожал, сказал, что это хорошо, так как теперь больше рублей от проданной нефти будет. Помните, мы над путиным смеялись, когда он что-то подобное ляпнул? Так вот, их много, таких экономистов.

15. Севастополь. Сегодня от ватника услышал: “Мне достаточно раз в неделю новости по телевизору посмотреть, чтобы в международной и внутренней политике разбираться. И самостоятельно правильные выводы делать”. Геополитик 80-го уровня!

16. Когда экономика в жопе, люди собирают валежник, горят дети и растут сталагмиты из говна, для этих особей самое важное — ключи шифрования Telegram. Диагноз — нитка в черепной коробке. Обрежьте её — отвалятся уши.

17. Россия пообещала сбивать американские ракеты над Сирией. Трампа в ответ заявил, что ракеты уже близко. А где-то грустит “почти авианосец Кузя”. Его никто уже не берёт поиграть с корабликами и самолётиками в Средиземное море

18. Жителям россии по ТВ рассказывают, что надо брать с собой в бомбоубежище. Россияне, помните, как вы радостно сходили на “выборы” путина? Как выбрали себе вождя с имперскими замашками и бригадой гопников на подтанцовке? Так вот, вы сами влезли в этот поезд, стремительно летящий в НИКУДА. Можно уже не пристегиваться.

19. Керчь. Приехал с рынка. Слышал разговор двух продавцов (женщины 40-45 лет). Одна рассказывала, что её муж вообще тронулся от телевизора. Требует скупать соль, спички, супы Доширак. Купил 4 противогаза, “потому что в Черное море вошли крейсеры США”. Стало смешно. 23 года жили, не знали, что такое противогаз. Уроды!!

P.S. “Говорят, в Генштабе ВС рф десятый раз пересматривают мультик про супер ракету, и в голос рыдают… Дорогой Трамп, когда будешь кидаться своими ракетами, не забывай, что Крым — это Украина”.