1. В Симферополе сегодня состоялась конференция “Крымской идеи” — объединения крымских правозащитных инициатив, которую не стали проводить 10 декабря из-за угроз со стороны российских оккупантов

2. Оккупанты заявили, что с 18 по 25 декабря перекроют Крымский мост — “планируется проведение технологических работ”. Один из наших крымчан прокомментировал: “Как я изначально говорил — чтобы скрыть дефекты и разрушения, будут "вне сезона" перекрывать движение по мосту, чтобы устранить следы того, что обоср@лись!”. Появилась также информация о том, что “путин торжественно откроет движение пассажирских поездов по Крымскому мосту 23 декабря”. Видимо, перекрытие моста аж на неделю связано и с повышенной сцыкливостью ботоксной крысы

3. Оккупанты от лица крымчан призвали ЕС отменить полезные санкции и “ради благосостояния Европы” не продлевать их на саммите лидеров стран ЕС. При этом оккупанты снова заявили, что санкции не работают, россия к ним адаптировалась и не нуждается ни в чьих подачках. Вот это их корежит)))

4. Оккупанты вновь загадили акваторию Керчи. Море покрылось маслянистыми пятнами. На набережной стоит резкий запах нефтепродуктов. А на военной базе мразии иначе и быть не могло. В Севастополе аналогичная жесть происходит. Жители строчат гневные посты в соцсетях

5. Обнесенный шестиметровым забором поселок на ЮБК — Олива. Оформить землю и дома людям не дают. Крым не для крымчан же отжимали! Люди уверены: рано или поздно их либо вынудят бросить свои дома, либо отселят. На встречах с местными представители “ФСО” (федеральная служба охраны) якобы высказывали опасения, что “с огородов в сторону госдач мина прилетит”. В общем, это очень справедливо — каждый второй пенсионер здесь служил в 9-м управлении КГБ, а сейчас входит в “совет ветеранов ФСО”. Уровень подозрительности в поселке зашкаливает! Все судебные инстанции в россии прошли — осталось ЕСПЧ. Туда подали иски уже шесть жителей Оливы. А какой паспорт они при этом использовали? В рашке судились-то по аусвайсу небось?

6. Оккупанты освободили ватницу в Керчи… от жилья и бизнеса: “Люди в масках с автоматами наперевес напугали не только меня и персонал, они напугали постояльцев гостиницы, которые, как и я, рассчитывали на то, что они находятся под защитой закона, ведь для таких радикальных мер повода не было — в гостинице никаких преступлений не совершалось, чтобы устраивать там маски-шоу. Я была неприятно удивлена тем, что это не террористы, не ограбление, а это по решению суда приставы из Симферополя забирают у меня мое имущество и имущество предприятия, где я являюсь учредителем и директором”, — жалуется Анна Гурская, которую вышвырнули на улицу вместе с детьми. Они проживали в отжатой гостинице “Меридиан” уже 10 лет. Теперь ватница строчит путину и в другие инстанции страны-агрессора. В комментариях к новости написали, что Гурская в 2014 году размещала в своей гостинице путинских “туристов” (ихтамнетов и боевиков). Пропагандоны напомнили, что, когда 6 декабря гостиницу окружили вооруженные люди, местные жители подумали, что это очередные учения. Добавлю, что ватница задолго до отжатия “украсила” свою гостиницу огромным триколором (в три этажа) и триколорами поменьше. Жители Керчи прокомментировали новость: “Нужно львов из Тайгана переселить в Меридиан для защиты от наездов. Или жильцов Меридина в Тайган, чтобы львы не голодали”, “Бедняжка поселяла "туристов" на НефАЗе весной 2014!”, “Вариант — лайт. Вы что, хотите как в Кущевке?”, “Жесть! Люди в масках… однако”, “Срочно пишите письмо Самому, ну, вы в курсе, кому”, “Ждём инвесторов в Крым! Добро пожаловать!”, “М-да… Вот вам и лихие 90-е, здрасьте”, “C каждым днём все больше и больше удивляюсь такому хаосу. Ждём налоги на квартиру, имущество, землю, воздух… Жесть”, “Винить некого, сами пустили в свой дом эту орду”

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7. Бизнесу на россии дозволено развиваться только по принципу “откормить свинью — зарезать свинью”. По мнению оккупантов, данная особь (Анна Гурская в Керчи), начавшая откорм ещё при Украине, уже достаточно упитана.

8. “Мы привыкаем жить по законам военного времени. В нас формируют страх и агрессию. От людей под предлогом борьбы с терроризмом отгородились все. Власть, к которой проход по паспорту и через вертушку. Учителя, которых теперь заранее надо предупреждать о приходе. Врачи, на дверях кабинетов которых написано, что в случае оскорбления медперсонала вызывается чуть ли не группа захвата. Я сама была свидетелем, как к раздраженному пациенту регистратор вызвала охранника. То есть больной с высокой температурой кричал от боли, и его "полечили" дубинкой. Мне, честно сказать, становится страшно от нынешней жизни, ведь до аннексии мы и знать не знали, что надо всего и всегда бояться”. По ссылке прочтите письмо из Керчи, в котором описана жизнь в оккупации со всеми прелестями российского маразма

9. Севастополь. Автовокзал. Каждые три пять минут железные ворота открывает девушка-вахтерша — единственная преграда на пути мирового терроризма, желающего прорваться к автобусу на Качу!

10. Набережную Ялты утыкали видеокамерами, большая часть из них управляемо-поворотные. Зона/концлагерь — это уже как бы понятно. Но “умиляют” таблички под ними — “в целях вашей безопасности ведется видеонаблюдение”. И как немцы во время Второй мировой не допёрли колючку заботой обосновать — чтобы у заключённых вещи не украли, например; а печи — чтобы не мёрзли

P.S. “У меня нет иллюзий по поводу работы правоохранительных органов, но вы хотя бы сделайте видимость того, что вы соблюдаете законы этой страны…”, — проплакала на камеру вышвырнутая из собственной гостиницы вместе с детьми керченская ватница, которая помогала оккупантам захватывать Крым и пять лет обвешивалась триколорами. Хотя бы сделайте видимость законности, говорит ватница… То есть, она даже не просит оставить ей жилье и бизнес, она просит сделать видимость законности отжима имущества. Видимо, исходя из собственного опыта 2014 года, когда она помогала создавать оккупантам видимость “референдума”, видимость “волеизъявления”, видимость “присоединения” и видимость “97% ЗА”. Кстати, помогала достаточно успешно. Многие до сих пор верят в вышеперечисленное (и я сейчас не о ватниках говорю). А по факту за видимостью скрывались — грабеж, захват, военная спецоперация, оккупация, аннексия… И теперь всем этим предателям, до которых добрались камни с неба, остается только жалобно причитать путину в духе вожделенного совка: “товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!”.

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