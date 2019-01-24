1. Рано утром в Симферополе оккупанты провели очередной обыск в доме родителей представителя гражданского формирования “Аскер” Эвелины Арифовой, которая после аннексии выехала на материковую Украину, а обыск прокомментировала так: “Об обысках я узнала из СМИ.

Естественно, что я переживаю за своих родителей, но никакого отношения к моей деятельности они не имеют. Сейчас, как стало известно из СМИ, они вручили повестку, что меня обвиняют в уголовном преступлении, что я участник незаконного вооруженного формирования. На самом деле я участвую в гражданском формировании и никакого отношения к оружию не имею. Я гражданка Украины и отстаиваю свою страну. ФСБ пытается запугать и вытеснить крымских татар из Крыма”

2. Обыск сегодня провели и в Курманском (Красногвардейском) районе Крыма, где нагрянули в дом Эльмиры Абултаровой, сына которой подозревают в участии в “незаконном вооруженном формировании”

3. После обеда оккупанты заявили, что задержали крымчанина, который якобы является “личным охранником” главы общественной организации “Аскер” Ленура Ислямова. Ислямов прокомментировал задержание: “Я не знаю, кто это такой и никогда не видел. Если даже там людей каких-то, которых они показывают, задерживают, для меня они просто крымские татары. У нас в Крыму нет членов батальона. Мне этот человек не известен”

4. Оккупанты в Ялте сняли обвинения в “экстремизме в соцсетях” с украинской активистки Ларисы Китайской: “Теперь жду, пока решение вступит в силу, чтобы меня изъяли из списка Росфинмониторинга, чтобы можно было жить спокойно, в мире со своими убеждениями”, — сообщила активистка

5. Здоровье тяжелобольного крымского татарина Эдема Бекирова, который удерживается в СИЗО, резко ухудшилось. Подробней прочтите по ссылке

6. На двух танкерах MAESTRO и CANDY под флагом Танзании, которые загорелись 21 января у берегов Крыма, продолжается пожар. Сохраняется угроза взрыва. По последним данным, спаслись 12 человек, 10 погибли, 10 моряков пропали без вести. Пострадавших моряков доставили в Керченскую городскую больницу №1 только вечером 22 января — спустя сутки с момента возгорания

7. “Торговые сети россии по-прежнему считают полуостров зоной отчуждения”, хотя оккупанты обещали, что после открытия моста все изменится, и российский бизнес ломанется в Крым. Однако, “крымские СМИ делают вывод, что ситуация на продуктовом фронте в Крыму не улучшилась, а скорее, даже ухудшилась”. По ссылке прочтите подробней о том, как российские компании чураются Крыма как чумы

Новости Измельчал нынче диктатор

8. В россии нет желающих покупать элитную крымскую недвижимость: “Эксперты отмечают, что пик продаж элитных квартир и вилл пришелся на 2014-й и 2015 годы, когда россияне ожидали признания Крыма. С 2016 г. наблюдается спад интереса к полуострову, а к 2018 г. продажи сошли на нет”

9. Часть оккупированного Бахчисарая осталась без энергоснабжения. Трансформатор не выдержал потуг энергомоста, в результате чего загорелся

10. Новости уничтоженного оккупантами парка Победы: “Правительство Севастополя представило общественности планировку будущего парка Победы. Теперь его стоит называть придомовой территорией, а реконструкцию за миллиард федеральных рублей — благоустройством чьего-то личного двора. На нарисованных властями планах территория у парка расчерчена под застройку гостиницами, многоэтажками и торговыми центрами. Документы с памятниками археологии и культнаследия людям не показали — скорее всего, все это просто сметут бульдозером. Новый генплан в принципе не подразумевает наличие на территории Севастополя каких-либо памятников”, — написали пропагандоны, изучившие документы

11. Оккупанты сообщили, что “севастопольцы попросили Овсянникова построить Хирургу гостиницы на Гасфорте”. Житель Крыма прокомментировал: “Я правильно понял? Значит, гордые севастопольцы просят госчиновника на бюджетные деньги построить не больницы, детсады, школы и дороги, а частные гостиницы на элитном куске земли для мудака на мотоцикле?”. Напомню, ранее оккупанты уже заявляли, что “крымчане сами отказались от украинского электричества”. Остается только догадываться, от чего мы еще “сами откажемся” в будущем

12. Ватник спросил: “Подскажите, пожалуйста, как устроиться работать в Росгвардию?”. Ватнику ответили: “В Роспартию, зачем?”, “Ещё один дармоед”, “Контрачи бегут с этой конторы, а он, наоборот, собрался. Да в МО тоже не лучше, насколько знаю, хотя, конечно, смотря где”, “Такс-такс, идешь ногами на КПП и говоришь: не хочу служить, хочу контракт, хочу нае*ть минобороны, отслужить 2 года и получать бабки. Вуаля, ты контрактник”, “А че уже сразу не в казачество?”

13. Из Беларуси к нам еще не перли! Беларусь, выключи рашен телевизор там у себя: “Анонимно. Я живу в Беларуси, летом планирую переехать в Крым. Может, кто-то сталкивался с тем, как менять гражданство? Сколько это будет стоить? И как много займет это времени?”. В комментариях настоятельно отговаривали, а также написали: “Т.е. из рабства в рабство?! А ты рисковый”

14. Ватники на севастопольском форуме осознали свою токсичность: “Получается, даже после прописки на материке (прим — в россии), остаешься крымчанином? Следуя вашей и голландского посольства логике, то крымчанин — это пожизненный знак, от которого невозможно избавиться”, “Если Крым не признают российским, то да. А что вас удивляет? Вы можете перепрописываться сколько угодно, но ваше российское гражданство, приобретённое в 2014 году в Крыму, многими странами не признаётся. Вас продолжают считать украинцами. И единственными легитимными документами являются украинские, поэтому и просят укр загран. Странный разговор через 5 лет проживания в этой реальности”, “Откуда им знать, когда и при каких обстоятельствах приобретено?”, “А им не нужно ничего знать. Это называется токсичность. У моего товарища, никогда не имевшего укр паспорт, москвича с 95 года, но с местом рождения Севастополь, недавно были достаточно серьезные визовые проблемы. Как оказалось, из-за одного упоминания в документах названия нашего города”

15. Не забывайте о том, что даже в самом ватном городе Украины живут наши люди

P.S. Предатели думали, что будут жить припеваючи, как телевизор обещал. Но жизнь оказалась рабством, а реальность — токсичной. Токсичное рабство — это то, что россия всегда экспортирует за пределы своих границ.

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