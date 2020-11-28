1. "Это насильственное исчезновение стало одним из самых громких и дало старт ежемесячным акциям КрымSOS под российским посольством в Украине". По ссылке прочтите историю похищенного 24 мая 2016 года оккупантами в Крыму Эрвина Ибрагимова, члена регионального Меджлиса крымскотатарского народа

2. Оккупанты в Симферополе до 2 марта 2021 года продлили меру пресечения в виде содержания в СИЗО политузникам: Исмету Ибрагимову, Вадиму Бектемирову, Алиму Суфьянову и Сейрану Хайрединову. Тяжелобольного инвалида Александра Сизикова оставили под домашним арестом до 2 марта 2021 года. Тем временем Южный окружной военный "суд" Ростова-на-Дону продлил крымчанину Зекирье Муратову, инвалиду третьей группы, срок содержания под стражей на 6 месяцев — до 17 мая 2021 года. Все эти крымчане, а также Эмиль Зиядинов, которому днем ранее также продлили арест до 2 марта, были задержаны и арестованы оккупантами после массовых обысков, прошедшие в их домах 7 июля 2020 года. Обвиняются стандартно в терроризме и экстремизме.

3. Оккупанты в Севастополе приняли закон о налоге для физических лиц. Теперь рашисты будут драть мзду за "жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, хозяйственные строения или сооружения". РАСИЯ! РАСИЯ! РАСИЯ!

4. Оператор гнусного телеканала RUSSIA TODAY получил трехлетний запрет на въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма, где он снимал лживые сюжеты для Кремля. Ватник намеревался транзитом проехать через Украину в россию, но был задержан пограничниками в Одесской области.

5. Оккупанты откроют льготные полеты в Крым из 12 городов мордора: Иваново, Псков, Курган, Липецк, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надыма, Салехард, Калуга, Петрозаводск, Брянск и Саранск. У меня в связи с этим возникает два риторических вопроса: будут ли рашисты лететь со своими ведрами с водой, и почему против российских авиакомпаний до сих пор не введены санкции за незаконные полеты в закрытые Украиной аэропорты полуострова?

6. Евпатория. "У задержанного Вавренюка сотрудники ФСБ изъяли заграничные паспорта Украины. Вавренюк готовился встать на лыжи в любой момент". В чем суть разгона темы с паспортами, а не с тем, что товарища взяли по подозрению в крупном взяточничестве? По ссылке посмотрите фото, видео, а также прочтите реакцию ватоголовых.

7. Понаехи озабочены — говорят, что у ПОЛОВИНЫ жителей Крыма украинские паспорта! ЛОЖЬ! У 100%! Все крымчане — граждане Украины.

8. Это называется "помощь военных". Из Тайганского водохранилища насасывают последнюю воду и перекачивают ее в Симферопольское… чи хто зна, шо они делают, эти ихтамнеты. Похоже, так воруют нашу последнюю воду.

9. Симферополь. Вот, казалось бы, это невозможно! Тысячи квадратных метров человейников строят при абсолютно пустых водохранилищах. Трындец / Если кто давно не был в Симферополе, то его теперь не узнать, особенно по "окраинам", которые превратились в огромные спальные районы, застроенные уже в годы оккупации. Все бывшие пустыри — в многоэтажках. И вся эта понаехавшая акающая и окающая свора бродит по улицам. Мерзость.

10. Глава оккупационной администрации Симферополя Елена Проценко гордится очередным уничтожением деревьев в городе: "Продолжаются масштабные работы по благоустройству территории возле Дворца культуры профсоюзов", — написала коллаборантка. Жители города ответили: "Масштабное уничтожение легких города. Очень символично на фоне пандемии. Поздравляю всех с ампутацией. Удивляет неприкрытая наглость чиновников, помпезно обставляющих асфиксию (удушение) жителей города", "Вот этим гордится наша "мэрша"… Прекрасные, здоровые деревья. НО вместо ДКП будет фитнес с бассейном — стоянка же нужна!"

11. Армия рф — очень непобедимая: "Админ, привет, анон. Служу в в/ч 6942 (в Керчи). У нас в части началась активная фаза разного рода вымогательств. Происходит это все деяние на фоне того, что совсем скоро будет выплачиваться премия 1010. Это так называемая новогодняя премия. Выплачивается практически всем контрактникам и офицерам, ну, конечно же, если у них отсутствуют взыскания и другие залеты (такие как не сданное физо и подобное). Премия составляет обычно тысяч 20-25 рублей. Да, это совсем немного, особенно если учесть, что 13% от суммы забирает государство, а если оставшуюся разделить на 12 месяцев, получится чуть больше 1000 рублей в месяц. Ну да ладно. Деньги есть деньги, их всегда приятно получать. Вернусь к истории, у нас в части решили, что за счет контрачей можно порешать бытовые проблемы (покрасить, обновить, купить новые элементы мебели, отремонтировать технику и т.д.), и объявили (не гласно, а тихонько на ушко) список того, что человек должен купить, чтобы по итогу получить эту премию. Если человечек отказывается, ему как бы намекают, что, например, физо сейчас сдавать очень сложно. Короче, этот цирк повторяется каждый год. Вот сколько служу, вечно кто-то что-то решает, покупает, красит, делает за наш счет". Представляю, шо творится в армиях стран НАТО — на дроны сдай, на Джавелины сдай.

12. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 218 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 58 (+2 смерти). Количество зараженных увеличилось до 18 842 человек, в том числе 4 156 в Севастополе. Умерло 397 человек, в том числе 114 — в Севастополе.

P.S. Танковская интернат-гимназия для одарённых детей в Бахчисарайском районе убита оккупантами в хлам. До оккупации это было престижное заведение. И дети мечтали поступить туда. Преподавали на английском, украинском, крымскотатарском, турецком и французском языках. Дети стажировались в Европе и Азии. В лицее был конкурс — 60 человек на место. Лицей создан на заре независимости Украины при поддержке турецкого фонда "Чагь огретим ишлетмелери" (в переводе "Новые технологии в образовании"). В 2015 году оккупанты совершили рейдерский захват учреждения, разогнали детей, а книги на крымскотатарском и турецком языках демонстративно сожгли. Опытных преподавателей выдворили на улицу. Теперь здесь родная говень, и дети в голодный обморок падают.