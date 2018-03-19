1. Четвертую годовщину оккупендума Ялта встретила безудержным ликованием. Оцените количество безудержно ликующих. Я насчитал около пятидесяти человек, один сриколор и несколько кокошников на сцене. Фотографии с официального сайта оккупантов в Ялте. Вот что бывает, когда не гонят праздновать оккупацию из-под палки и по спискам. Отмечу, что так же уныло и малочисленно отметили годовщину оккупендума и в других городах. Все силы были брошены на сгон стада на встречу с путиным 14 марта

2. Итоги 4 лет руцкой вясны в Крыму: дырка, забор и пустота на набережной Ялты, заржавевшие рельсы в Севастополе, вокзал ужасов в Симферополе и заборы по всему полуострову

3. Предателя-инвалида из Севастополя, который считает Украину “фашистской” и не жалеет, что помогал оккупации Крыма, ватники заклевали за то, что его слова украинцы в интернете цитируют, на что предатель ответил: “Мою семью ограбили. Мечтали о частном доме и наконец-то купили землю, начали дом строить, вложили все туда. По документам было всё в порядке, пока не произошло это, что я называю переделом собственности. Как я должен называть эту страну?!!!! Мне надо радоваться тому, что у нас мост новый будет? Мы с супругой планировали третьего ребёнка при Украине и могли позволить себе это, а здесь мы даже и думать об этом не смеем. Нас (таких) уже тысячи, просто многие помалкивают. И не заткнусь я никогда, легче будет меня пристрелить. Сегодня я бочку на Овсянникова качу, завтра на путина буду гнать. Один хрен, он президентом останется и ничего не изменится”

Новости Пора менять правила политических договорняков

4. Ялта. Жаль, не снял, как на набережной плакаты “крымской весны” ветром уносило к морю. Сказал собеседнику: “Смотри, у них стабильность улетает”. Поржали с ватных бабулек, кинувшихся ловить огромные щиты.

5. Севастополь. Соседка поймала у подъезда и начала жаловаться на запредельные платежки по ЖКХ. Я её спросил, пойдет ли она на “выборы”? Говорит, что “пойдет и поддержит путина, потому что только он может спасти от беспредела властей”. Может, так им и надо? А самим бежать как можно дальше???

6. Знакомым бюджетникам приказали идти на “выборы”, угрожая проблемами в будущем, и прямым текстом сказали, где ставить галочку. Мне ватница даже сказала, что “это Украина виновата, что бросила нас. Теперь у нас сплошной головняк”. Короче, многим в стойле не нравится, а оккупанты явно перегнули палку со сгоном на “участки”. И прочтите о новых многочисленных фактах угроз увольнения в случае отказа идти на “выборы” в Крыму

7. Руководителей подразделений “Крымтелекома” обязали сдать списки — кто из сотрудников на каком участке будет голосовать, и кто не собирается идти на “выборы”. И посмотрите шокирующее видео из россии, где заставляли досрочно голосовать не только врачей, но и рожениц

8. Севастопольские ватники возмущены, но не все: “Скажите, это появилось на всех предприятиях или только в нашей больнице? — Требование идти на голосование, а после того, как проголосуешь, сообщить об этом ответственному лицу в отделении”, “По-моему, абсолютно нормальная инициатива. Я бы вообще ввел принудительное голосование на всех выборах”

9. В Симферополе оккупанты заставили бесплатно работать не только муниципальный транспорт, но и частников, угрожая увольнением и аннулированием лицензий на маршруты. Интересно, поубавится ли после этого колорадок и сриколоров в салонах ватных водил?

10. Нынче “избиратель” в Крымнаше обходится всего в пару поездок на общественном транспорте — дешевле гречки же! Раньше их просто переоценивали, раздавая под выборы продуктовые наборы.

11. Сегодня оккупанты сделали в Крыму бесплатный проезд, чтобы довести стадо к мусорным урнам. Некоторые водители решили на работу не выезжать. Многие пассажиры свой автобус так и не дождались

12. У меня жена — бюджетник. Сказала, что им приказали пойти на “выборы” и сделать фото бюллетеня. На “выборы” не пошла.

13. В Бахчисарае на “избирательном участке” находится музыкальная школа. На входе духовой оркестр играет марш Славянки.

14. Севастополь. Старался держаться от этого всего подальше, но все же не удалось не пересечься с несколькими “участками”. Народу мало. По центральной улице и со всех “участков” грохочут савецкие и пианэрские песни. Всё во флагах и шариках. Крысчане, разваливайте срашку дальше!

15. Россия притащила с собой труп разлагающегося совка. Посмотрите видео из Симферопольского района, где вату манили к урнам совковыми песнями и жрачкой

Новости Рабство на России

16. Симферополь. У нас по району бегают с ящиками для голосования. Я послала их куда подальше.

17. Севастополь. По частному сектору ходит делегация из теток. Зазывают на “выборы”.

18. В Керчи ад! Как в совке: музыка, буфеты и даже бесплатный городской транспорт. На свет вышли нафталиновые бабушки и строем на “участки”. А вот среднее поколение — хмурое и грустное. 1982-ой вернулся.

19. Предатели в Севастополе разочарованы — обещанных медалей на “участках” хватило далеко не всем. Ватники начали неистово плакаться в соцсетях . Позже ситуация превратилась в общегородской скандал. Ваторылые начали отказываться голосовать за путина без предоставления им обещанных халявных медалей, которые застряли на Керченской переправе, не доехав до урн. Об это сообщили севастопольские пропагандоны

20. Вся эта история с медалями для гардемаринов напомнила мне знаменитую драку за оливье в Севастополе. Тут вся суть севастопольского менталитета. Если проукраинская буржуазная Ялта любит и хочет зарабатывать, то пост-совок мечтает о халяве и величии. Потому так

21. Яны-Капу (Красноперекопск) голосует в едином порыве: “Чего это все о выборах молчат? На одном из заводов фиксируют, кто пошел, а кто нет. Говорят, что потом пришлют списки с участков, кто не явился. А как же конституция?”. Ответы: “Из-за таких как ты потом мнение о стране”, “На выборы можно не ходить, главное кивнуть в телевизор”. В третьем комментарии вставили фото путина с бородой и надписью: “Шёл 3017-ый год”

22. В Ялте к вырабам путина устроили автопробег. Атмосфера максимально приближена к оккупендуму — вооруженные люди в масках в виде боевиков ИГИЛ. На второй фотографии видны буквы на стене “Ялта — город счастья” — это дооккупационный слоган города, сейчас он неактуален

23. В Балаклаве учителя обзванивают родителей старшеклассников, чтобы дети шли на “участки” вместе с родителями создавать массовку!

24. Одна бабка в девятом часу утра шла мимо меня и бурчала себе под нос: “Ну вот и проголосовала. Вот и хорошо”.

25. Выборный планктон. Вся это биомасса нужна лишь один день, чтобы сделать явку. На следующий день она будет забыта.

26. Пипец. Нафиг эта клоунада??? “Выборы” могли и не проводить, а просто переназначить. Страна ВБРОСОВ.

27. Оккупанты сообщили, что уже на 12:00 в Крыму “проголосовали 32,41% избирателей”, в Севастополе — “35,1%”. Рисуют явку, не парятся. Кроме того, были якобы “заминированы” 6 “участков”, вате организовали многочисленные шабаши, шахматные турниры, песни-пляски возле урн. Все подробности сегодняшнего дня читайте по ссылке + фоторепортаж

28. Знакомый ещё лет 10 назад участвовал в организации выборов. Сказал, что при явке в 50-60% очереди на участках стоят ВЕСЬ день, а тут только с утра, потом пусто и единичные заходы. Но на 15:00 сказали, что уже “54,76%”.

29. В СССР очень странным, непонятным и бесполезным делом были выборы. Причем все или почти все это понимали. Россия — наследница совка и в этом. С одной только разницей — люди стали еще тупее.

P.S. Сегодня путин облегченно вздохнет. Стадо массово согнано, галочки проставлены, больше ничего и никому обещать не нужно. Зато теперь в россии два проФФесора с одинаковым уровнем легитимности. Завтра ускоренными темпами продолжится падение в бездну. Пристегните ремни!